Resultados de las elección especial estatal de California sobre la Proposición 50, en vivo

La votación de California sobre una medida conocida como Proposición 50 sentará las bases para la batalla de mitad de mandato del próximo año por el control de la Cámara de Representantes de EE.UU. Los votantes decidirán si dan luz verde al plan demócrata encabezado por el gobernador Gavin Newsom para dejar de lado los distritos congresionales trazados por la comisión estatal de redistribución de distritos no partidista, en favor de un mapa manipulado para mejorar las posibilidades demócratas de ganar cinco escaños en manos del Partido Republicano.

Fuente: Datos de resultados vía Associated Press; Proyecciones de CNN

The-CNN-Wire

