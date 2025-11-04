Veintitrés efectos en el día 35 del cierre del Gobierno de EE.UU.

Análisis por Zachary B. Wolf, CNN

El actual cierre del Gobierno está a punto de convertirse en el más largo de la historia.

Este martes igualó el récord de 35 días establecido en 2019, durante el primer mandato del presidente Donald Trump. Sin negociaciones serias en marcha, es muy probable que el cierre continúe por tiempo indefinido.

Muchos de los efectos —como la interrupción de la ayuda alimentaria para los estadounidenses de menores ingresos— apenas comienzan a sentirse.

Otros impactos, como el costo para la economía del retraso de miles de millones en fondos federales, tal vez nunca se conozcan por completo.

Estos son algunos de los efectos más notables, según los reportajes de CNN y la documentación de otros medios, de lo que oficialmente se considera el cierre del Gobierno estadounidense más largo de la historia.

Más de un millón de empleados federales no están recibiendo sueldo. Algunos son considerados “esenciales” y se presentan a trabajar. Otros han sido suspendidos temporalmente durante el cierre del aparato federal.

Si bien el Gobierno de Trump ha encontrado maneras, hasta ahora, de pagar a las tropas y a algunos otros empleados, muchos trabajadores intentan sobrevivir con cheques de US$ 0.

Los legisladores y jueces, por otro lado, reciben sus salarios habituales porque así lo estipula la Constitución. Algunos se niegan a aceptar el dinero mientras dure el cierre del Gobierno.

Existe cierta incertidumbre sobre si ciertos empleados alguna vez recibirán el pago. Una ley que Trump firmó durante su primer mandato exige que los trabajadores afectados reciban el pago retroactivo, pero su administración ha puesto en duda su aplicación.

No solo los empleados federales no están cobrando. Los contratistas que trabajan indirectamente para el Gobierno federal tampoco reciben sueldo. No tienen garantizado el pago retroactivo una vez que termine el cierre.

CNN habló con una mujer que ha trabajado como limpiadora en el Smithsonian durante casi 30 años.

Otros trabajadores de organizaciones no gubernamentales también se ven afectados. El San Diego Union-Tribune habló con abogados defensores que representan a clientes indigentes pero que actualmente no reciben remuneración por su trabajo.

Casi 42 millones de personas no recibirán la totalidad de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Los jueces ordenaron al Gobierno de Trump utilizar los fondos de reserva, pero la financiación de contingencia del SNAP no es suficiente para cubrir los más de US$ 8.000 millones en beneficios que se suelen distribuir cada mes.

Los aranceles financian parcialmente los programas de nutrición infantil. Un programa alimentario independiente, WIC, para mujeres, bebés y niños, también se financia parcialmente con los ingresos arancelarios.

Los datos sobre la gripe, el covid-19 y el VSR no se están actualizando. Esta falta de datos está generando puntos ciegos para los Gobiernos locales y los sistemas de salud.

Los programas Head Start están empezando a perder fondos. Los planes que brindan educación infantil y desarrollo a niños de bajos recursos comenzaron a perder financiamiento federal el 1 de noviembre.

La financiación se distribuye de forma escalonada a 1.600 programas diferentes en todo el país a lo largo del año.

Según Tami Luhby de CNN, unos 140 programas en 41 estados ya han dejado de recibir pagos.

Las primas de Obamacare han subido considerablemente. Los demócratas provocaron el cierre del Gobierno al insistir en que los republicanos negociaran una extensión de los subsidios adicionales para las primas de Obamacare.

Las pólizas ya han subido este año, incluso antes de que finalicen dichos subsidios. Para algunos inscritos en Obamacare, las primas podrían duplicarse con creces. Mientras el cierre se prolonga, sigue sin estar claro qué sucederá cuando expiren los subsidios adicionales.

Se están produciendo retrasos en los viajes. Los controladores aéreos se encuentran entre los empleados federales obligados a trabajar sin remuneración.

A medida que más de ellos se reportan enfermos o toman tiempo para trabajar en otros empleos, ha aumentado el número de aeropuertos con falta de personal.

Durante el fin de semana de Halloween, CNN documentó 98 casos de escasez de personal y un total de más de 400 casos durante el cierre del Gobierno hasta la fecha.

Se han registrado algunos retrasos en las hipotecas. La aprobación de préstamos ha continuado para la mayoría de los compradores de vivienda, pero CNN descubrió que algunos programas de préstamos gubernamentales se han visto afectados, como un programa del Departamento de Agricultura de EE.UU. para incentivar la compra de viviendas en zonas rurales y suburbanas.

El programa de seguro contra inundaciones respaldado por el Gobierno también dejó de emitir nuevas pólizas.

No se otorgarán nuevos préstamos garantizados por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA, por sus siglas en inglés) a las pequeñas empresas. Las solicitudes de préstamos con garantía gubernamental se congelaron el 1 de octubre. La agencia afirma que no puede entregar US$ 170 millones diarios a las empresas.

CNN habló con un importador de vinos que no puede obtener un préstamo y, al mismo tiempo, se ve afectado por una factura arancelaria.

Los trabajadores de seguridad nuclear fueron suspendidos temporalmente por primera vez. La agencia que supervisa la seguridad del arsenal nuclear estadounidense suspendió temporalmente a la mayor parte de su plantilla de 1.400 personas, lo que obligó a las instalaciones de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear, incluidas Pantex en Texas e Y-12 en Tennessee, a entrar en un modo de cierre seguro.

Un impacto de al menos US$ 7.000 millones en la economía. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el primer mes del cierre administrativo costará a la economía estadounidense entre US$ 7.000 y 14.000 millones.

Si bien el cierre provocará una desaceleración mucho mayor del PIB, la mayor parte de la pérdida se recuperará con el tiempo.

US$ 33.000 millones en gastos aplazados… y la cifra sigue aumentando. Según la CBO, el Gobierno probablemente aplazó US$ 33.000 millones durante el primer mes del cierre.

Si la crisis se prolonga durante seis semanas, el Gobierno federal habrá aplazado US$ 54.000 millones en gastos, incluyendo US$ 16.000 millones en compensaciones que no se pagaron a los empleados federales, US$ 36.000 millones que no se gastaron en bienes y servicios y US$ 2.000 millones que no se destinarán a los beneficios del SNAP.

Si el cierre se extiende a ocho semanas, la cantidad de gastos aplazados ascenderá a US$ 74.000 millones, según la CBO.

Pero en realidad no sabemos cómo está afectando el cierre a la economía. El Gobierno no está recopilando datos sobre empleo, desempleo y ventas minoristas durante este período. Esto dificulta que la Reserva Federal tome decisiones informadas sobre si bajar las tasas de interés.

Las operaciones del IRS se han visto limitadas. ¡Pero la ley tributaria sigue vigente! Y el IRS continúa adaptándose para implementar las disposiciones del proyecto de ley de recortes de impuestos y gastos recientemente aprobado, al que los republicanos denominaron la “Ley Única y Hermosa”.

Los cementerios nacionales se ven afectados. Los entierros continúan, pero el mantenimiento y tareas como la colocación de lápidas se están retrasando, según informes locales.

Muchos parques nacionales están abiertos, pero sin personal. Los voluntarios están intentando intervenir y ayudar, como descubrió Bill Weir de CNN en Yosemite.

Los estados demócratas han sido objeto de recortes. Funcionarios de la administración Trump atacaron a estados demócratas como California y Nueva York cancelando proyectos de infraestructura por un total de US$ 8.000 millones al comienzo del cierre del Gobierno.

Los trabajadores sanitarios que habían sido suspendidos temporalmente fueron llamados a sus puestos. El período de inscripción abierta de Medicare finaliza el 7 de diciembre, y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) reincorporaron a miles de trabajadores suspendidos temporalmente para ayudar a las personas a inscribirse en planes de seguro médico.

No es posible obtener un certificado de matrimonio de la forma habitual en Washington. La mayoría de los tribunales siguen operando, pero el Tribunal Superior del Distrito ha suspendido la expedición de licencias matrimoniales y la celebración de ceremonias.

Otra oficina del Distrito de Columbia ha asumido esta función tras la aprobación de una ley de emergencia por parte del Consejo del Distrito, según el medio local The 51st.

Ha habido menos OPV. Con el personal de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) en suspensión temporal de empleo, a las empresas les ha resultado más difícil salir a bolsa o escindir filiales.

La SEC ofreció una vía para que las empresas pudieran seguir adelante con las OPV durante el cierre, pero muchas empresas retrasaron sus planes, según el Wall Street Journal.

