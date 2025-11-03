República Dominicana anuncia que la Cumbre de las Américas se pospone hasta 2026

Por CNN en Español

El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana anunció este lunes que la décima edición de la Cumbre de las Américas, que iba a tener lugar en diciembre el país, ha sido pospuesta para 2026.

“Luego de un cuidadoso análisis de la situación en la región, el Gobierno dominicano ha decidido posponer para el próximo año la celebración de la Décima Cumbre de las Américas”, dice el comunicado de prensa de la cancillería dominicana.

“Esta medida ha sido consensuada con nuestros socios más cercanos, incluyendo Estados Unidos, impulsor original de este foro, y otros países clave”, agrega.

Noticia en desarrollo.