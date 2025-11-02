Israel recibe lo que Hamas dice que son los restos de tres rehenes más desde Gaza

Por Tal Shalev, CNN

Israel recibió este domingo los restos de lo que Hamas afirmó que son tres rehenes más que estaban retenidos en Gaza. Los restos fueron entregados a Israel a través del Comité Internacional de la Cruz Roja y serán llevados al laboratorio nacional de medicina forense del país para su identificación.

Si se confirma que los cuerpos corresponden a tres rehenes israelíes, quedarían en Gaza los restos de otros ocho rehenes.

La más reciente entrega se produce después de que Hamas entregara el jueves por la noche los cuerpos de dos rehenes, identificados como Amiram Cooper, de 84 años, y Sahar Baruch, de 25.

Hamas también había entregado el fin de semana los restos de tres personas, pero estos no fueron identificados como pertenecientes a ninguno de los rehenes, según informó el sábado un funcionario israelí.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo este domingo que Israel sigue comprometido con garantizar el regreso de todos los rehenes fallecidos. En declaraciones durante la reunión semanal de gabinete, Netanyahu acusó a Hamas de hacer “patéticos intentos de engañarnos a nosotros, a Estados Unidos y al mundo. Por supuesto, fracasarán, y recuperaremos gradualmente a todos nuestros rehenes”.

Agregó que Israel continúa operando contra “focos de Hamas” en Rafah y Khan Younis, zonas bajo control de las Fuerzas de Defensa de Israel, “y los estamos eliminando sistemáticamente”.

