Encuentran a 14 mujeres que presuntamente eran víctimas de trata de personas en Quintana Roo, México

Por Mauricio Torres, CNN en Español

Autoridades de seguridad de México encontraron a 14 mujeres que presuntamente eran víctimas de trata de personas en un bar del municipio de Benito Juárez, al que pertenece el centro turístico de Cancún, informó este domingo la Fiscalía de Quintana Roo, en el Caribe mexicano.

Las mujeres, todas ellas mexicanas, fueron llevadas a instalaciones de la Fiscalía para quedar bajo resguardo, dijo la institución en un comunicado.

De acuerdo con la Fiscalía, sus investigaciones indican que las mujeres eran obligadas a ofrecer servicios sexuales en el bar, donde un hombre se quedaba con el 60% del dinero que ganaban.

El hombre quedó detenido y es acusado por el delito de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena, dijo la Fiscalía.

CNN busca saber si el hombre cuenta con representación legal y cómo se declara.

La Fiscalía también dijo que en un cateo al bar —que quedó clausurado— se decomisaron preservativos, dinero en efectivo, una libreta y una laptop. Agregó que en el operativo participaron la Marina, la Guardia Nacional y policías locales.

Esta no es la primera operación de este tipo que las autoridades de México realizan en Quintana Roo. En mayo de 2024, la Fiscalía del estado y la Guardia Nacional localizaron a 17 mujeres que presuntamente eran víctimas de trata de personas. De ellas, 15 eran argentinas y las otras dos mexicanas.

De enero a junio de este año, en Quintana Roo se registraron 166 víctimas de trata, según el más reciente reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La cifra de Quintana Roo representa el 27,89% de los 595 casos de trata contabilizados para todo el país en lo que va de 2025.

