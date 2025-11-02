Comienza una semana política histórica con un cierre del Gobierno que está a punto de batir récords

Análisis por Stephen Collinson, CNN

Ha amanecido una semana decisiva en la política estadounidense, con enormes implicaciones para la segunda presidencia de Donald Trump, para sus compañeros republicanos y para un Partido Demócrata que busca construir un nuevo futuro sobre las cenizas de su humillación electoral de 2024.

El cierre del Gobierno ya lleva 34 días y está a menos de 48 horas de convertirse en el más largo de la historia. Pero ninguna de las implicaciones políticas se compara con la miseria de millones de estadounidenses que ahora luchan por sobrevivir con salarios de cero dólares o que corren el riesgo de perder su cobertura médica o la ayuda alimentaria vital.

“Da la sensación de que al Gobierno no le importa. Se acercan las fiestas y la gente va a pasar hambre. Somos la tierra de las oportunidades, y no lo parece”, dijo Janis, una trabajadora federal, hija y nieta de veteranos militares, a Camila DeChalus de CNN en un banco de alimentos en los suburbios de Maryland.

Trump parece ajeno a las apariciones políticas y al riesgo de que el cierre del Gobierno pueda perjudicar aún más su imagen entre la mayoría de los estadounidenses, quienes ya están desencantados con su segundo mandato. Proyectando una imagen de indiferencia ostentosa, organizó una fiesta de Halloween con temática de “The Great Gatsby” en su lujoso club de Florida y alardeó de la elegante renovación de un baño en la Casa Blanca.

En una entrevista combativa en el programa “60 Minutes” de CBS el domingo, Trump no mostró ninguna señal de buscar una salida que no implicara una derrota total para los demócratas, a quienes describió como “lunáticos desquiciados”. Dijo que el partido de la oposición eventualmente “tendría que” capitular y votar para reabrir el Gobierno.

El presidente ha complicado los cálculos del Partido Republicano al insistir en que los senadores republicanos, reacios a votar, rompan la regla del obstruccionismo parlamentario para reabrir el Gobierno con una simple mayoría. Los líderes republicanos temen que esto envalentone a una futura mayoría demócrata.

“Los republicanos tienen que endurecerse. Si acabamos con la obstrucción parlamentaria, podremos hacer exactamente lo que queramos. No vamos a perder el poder”, dijo Trump en “60 Minutes”.

La polarización política del país, que preparó el terreno para el desastre del cierre del Gobierno en Washington, dará un nuevo giro con las elecciones clave de este martes, que podrían ayudar a resolver el estancamiento. O quizás solo lo agraven.

Los votantes emitirán el primer veredicto importante sobre el segundo mandato de Trump en las elecciones a gobernador de Virginia y Nueva Jersey, donde los demócratas lideran las encuestas. La contienda por la alcaldía de Nueva York podría consagrar al socialista democrático Zohran Mamdani como una figura prometedora dentro de un partido dividido entre la desconfianza hacia sus ideas políticas y el entusiasmo por su juventud. Una victoria de Mamdani sobre la vieja guardia del exgobernador Andrew Cuomo también representaría un nuevo adversario para Trump, quien presenta al joven de 34 años como la figura de extrema izquierda de su partido rival.

Mientras tanto, en California, los votantes decidirán si rediseñan el mapa electoral del Congreso para favorecer a los demócratas en varios distritos, en respuesta a las medidas similares de Trump en Texas y otros estados de cara a las elecciones de mitad de mandato del próximo año. Su respaldo supondría un gran impulso para el gobernador de California, Gavin Newsom, quien aspira a un liderazgo nacional de cara a una posible candidatura presidencial en 2028.

Las elecciones y el creciente malestar por el cierre del Gobierno, iniciado el 1 de octubre por los demócratas del Senado para obligar a los republicanos a extender los subsidios de Obamacare, se desarrollarán en el contexto del caos y los extremos que caracterizan la segunda era Trump. Este miércoles, la Corte Suprema escuchará los argumentos sobre los aranceles del “Día de la Liberación” de Trump, que dieron inicio a una guerra comercial global. La decisión final de los jueces podría desencadenar un enfrentamiento con el poder ejecutivo o confirmar la invocación de poderes de emergencia por parte de Trump, en otra vasta expansión de la autoridad presidencial.

La misma cuestión fundamental —si Trump está ejerciendo ilegalmente poderes que no le otorga la Constitución— subyace a la creciente crisis provocada por los ataques de su administración contra embarcaciones de supuestos narcotraficantes en el mar Caribe y el océano Pacífico. Los críticos acusan a la administración de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales e infringir la ley al actuar sin el consentimiento del Congreso. La Casa Blanca no ha ofrecido pruebas ni justificaciones al pueblo estadounidense para sus acciones, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha prohibido a sus subordinados hablar sobre los ataques con el Congreso sin autorización previa.

En el Capitolio, la presión sobre ambos partidos para poner fin al cierre del Gobierno se está volviendo cada vez más intensa.

La realidad del aumento de las primas de los seguros médicos para quienes tienen pólizas de la Ley de Cuidado de la Salud Asequible (Affordable Care Act) se hizo patente con el inicio del período de inscripción abierta el sábado. Las primas ya iban a subir significativamente debido al costo de la atención médica y los medicamentos. Pero la expiración de los subsidios significa que los precios se están volviendo inasequibles para muchos asegurados. Por eso, los demócratas intentaron usar la única herramienta que tenían en Washington —la capacidad de bloquear la mayoría de las leyes en el Senado— para forzar una confrontación y obligar a los republicanos a actuar.

“Queremos asegurarnos de poder abordar de manera decisiva la crisis de atención médica republicana, que está afectando gravemente a la gente en todo el país”, dijo el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, a Jake Tapper de CNN en “State of the Union” el domingo.

Si la disputa se limitara al tema de la atención médica, los demócratas ya podrían haber proclamado la victoria.

Pero al paralizar el Gobierno, provocaron la suspensión temporal de empleo de millones de trabajadores federales, mientras que otros se vieron obligados a trabajar sin cobrar. Esto ha generado la posible suspensión de los cupones de alimentos para más de 40 millones de personas y está causando trastornos en el transporte aéreo justo antes del Día de Acción de Gracias.

Los demócratas acusan a Trump de retener fondos de emergencia que, según ellos, podrían financiar parcialmente los cupones de alimentos de este mes, afirmaciones que han sido corroboradas por varios jueces federales.

Pero la enorme disrupción y los costos del cierre están trastocando los cálculos políticos habituales y podrían significar que ningún partido obtenga una victoria clara. “Es muy lamentable que Donald Trump y los republicanos hayan decidido instrumentalizar el hambre y retener los beneficios del SNAP”, declaró Jeffries a Tapper.

Sin embargo, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, señaló que la privación generalizada causada por el cierre no se habría producido si los demócratas hubieran aceptado las demandas republicanas de reabrir el Gobierno antes de las conversaciones sobre los subsidios de Obamacare.

“No entiendo cómo pueden creer que están ganando, si de verdad lo consideran un juego”, dijo Johnson en “Fox News Sunday”. El republicano de Louisiana dijo que Trump estaba “desesperado” por reabrir el Gobierno y que había ofrecido negociar. El punto conflictivo, sin embargo, radica en la exigencia republicana de que se reabra el Gobierno para que puedan darse las conversaciones, y en la creencia demócrata de que no se puede confiar en tales ofertas.

Trump declaró en “60 Minutes” que estaba dispuesto a solucionar el problema de los subsidios de Obamacare. “Debemos solucionarlo. Solucionarlo. Y podemos solucionarlo con los demócratas”, dijo. “Lo único que tienen que hacer es dejar que el país abra y lo solucionaremos”.

Pero el presidente, como ha ocurrido a lo largo de sus dos mandatos, no presentó ningún plan detallado para hacer que la atención médica sea más asequible.

Algunos senadores demócratas y republicanos han estado hablando informalmente sobre un mecanismo para financiar al Gobierno a corto plazo. Pero las exigencias de Trump de eliminar la obstrucción parlamentaria sugieren que no tiene intención de ceder. Esto revela la diferencia en este cierre del Gobierno. El presidente ha demostrado que está dispuesto a perjudicar a cualquiera para lograr sus objetivos políticos y que la lógica habitual de las políticas de cierre del Gobierno podría no aplicarse. Mientras que los votantes demócratas exigen que su partido se mantenga firme frente a Trump, sus líderes deben encontrar una salida que les permita cantar victoria.

Las señales de alarma también se acumulan para Trump y los republicanos. Nuevas encuestas muestran que la principal demanda de los demócratas —la extensión de los subsidios ampliados de Obamacare— goza de popularidad. Además, en una encuesta realizada el jueves por The Washington Post y ABC News, los votantes responsabilizaron a Trump y al Partido Republicano más que a los demócratas por el cierre del Gobierno, con un 45 % frente a un 33 %. El índice de aprobación del presidente es de apenas el 41 %, según el promedio de encuestas de CNN.

Pero el desdén público hacia los demócratas está complicando los esfuerzos del partido por sacar provecho de los problemas de Trump. Alrededor del 68 % de los encuestados por The Washington Post opinaba que el partido estaba desconectado de la mayoría de los estadounidenses. Y una encuesta de CBS News reveló que el 56 % desaprobaba la gestión de Trump del cierre del Gobierno, mientras que el 55 % opinaba lo mismo sobre la respuesta de los demócratas y republicanos del Congreso ante la situación.

Una señal de alerta para los demócratas es que las tácticas intransigentes de Trump los están obligando de facto a equilibrar el dolor de los ciudadanos que corren el riesgo de perder la atención médica con el sufrimiento de aquellos que podrían perder los beneficios nutricionales.

El senador demócrata de Pensilvania, John Fetterman, quiere reabrir el Gobierno para poder abordar las crisis de atención médica y asistencia alimentaria. “Apoyo totalmente estas medidas, pero esta no es la táctica correcta”, declaró Fetterman en el programa “State of the Union”.

“Y ahora mismo, con esto, nuestro Gobierno está paralizado, no recibimos ni una cosa ni la otra, y no nos garantizan que no vayamos a recibir los beneficios del SNAP ni los créditos fiscales que todos necesitamos”, continuó Fetterman. “Reabran esto y encontraremos una solución”.

Una pregunta intrigante esta semana sería si una victoria demócrata en Nueva Jersey, Virginia, Nueva York y la iniciativa de redistribución de distritos de California modificaría las tácticas republicanas para frenar el Gobierno. Los republicanos podrían entrar en pánico a tan solo un año de las elecciones de mitad de mandato.

Pero Johnson, quien perderá su puesto como presidente de la Cámara si los demócratas recuperan el control el próximo año, insistió el domingo en que el estancamiento podría terminar porque el partido de la oposición ya no necesitaría usarlo como tema de debate cuando los votantes tomen sus decisiones. “Tenemos la impresión de que algo podría cambiar la próxima semana”, declaró el sábado en la cumbre de líderes de la Coalición Judía Republicana, durante una intervención virtual.

Pero un republicano de base advirtió el domingo de que su partido debe hacer que la atención médica sea más asequible una vez que se reabra el Gobierno. “Las elecciones de mitad de mandato van a ser mucho más difíciles si los republicanos se quedan de brazos cruzados y dicen: ‘Vamos a dejar que caduquen (los subsidios ampliados). No vamos a hacer nada’”, declaró el representante Jeff Van Drew de Nueva Jersey a Manu Raju de CNN en el programa “Inside Politics Sunday”.

El costo de vida, junto con los excesos percibidos de Trump, ha marcado la campaña electoral de cara a las elecciones de este martes. “Los votantes de Virginia pueden y van a enviar un mensaje ante la imprudencia y la crueldad que se respiran en Washington”, declaró el sábado la candidata demócrata a la gobernación, Abigail Spanberger.

Los demócratas de Nueva Jersey tacharon al candidato republicano Jack Ciattarelli de ser un títere de Trump. Pero el gobernador demócrata saliente, Phil Murphy, también es impopular, y Ciattarelli pidió un cambio en un estado que en ocasiones ha elegido gobernadores republicanos.

El expresidente Barack Obama hizo campaña el sábado en ambos estados, confirmando su estatus como uno de los pocos demócratas nacionales de primera línea, pero también la necesidad desesperada del partido de encontrar nuevas voces.

Ante los votantes de Norfolk, Virginia, dijo que lo que estaba en juego era evidente. “No necesitamos especular sobre los peligros que acechan a nuestra democracia. No necesitamos preguntarnos si las personas vulnerables resultarán perjudicadas, ni cuestionarnos hasta qué punto nuestra cultura puede volverse más grosera y cruel. Ya lo hemos visto. Las elecciones sí importan”, declaró.

