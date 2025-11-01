Los Dodgers de Los Ángeles ganan la Serie Mundial tras dramática victoria en el Juego 7

Por Jacob Lev y Kyle Feldscher, CNN

Los Dodgers de Los Ángeles vencieron 5-4 a los Blue Jays de Toronto en el estadio Rogers Center de Toronto este domingo, para ganar la Serie Mundial en un dramático Juego 7 que se extendió a 11 entradas.

Los Angeles Dodgers lograron una de las remontadas más increíbles en la historia de la Serie Mundial para ganar la Serie Mundial 2025.

Perdiendo 4-3 en la novena entrada, un jonrón del venezolano Miguel Rojas empató el juego y llevó el partido a entradas extra. Un jonrón de Will Smith en la parte alta de la undécima entrada dio la ventaja definitiva.

Es la primera vez en 25 años que un equipo gana títulos consecutivos de la Serie Mundial.

Había una gran expectación durante todo el día previo al Juego 7 la noche del sábado en Toronto.

Fue un duelo de lanzadores de alto nivel entre la superestrella de dos vías de los Dodgers, Shohei Ohtani, y el tres veces ganador del Cy Young, Max Scherzer, por los Blue Jays.

También se enfrentaron la poderosa ofensiva de Los Ángeles contra la poderosa ofensiva de Toronto.

¡Y vaya que el partido de más de cuatro horas, de vida o muerte, estuvo a la altura de las expectativas y más!

Los Blue Jays abrieron el marcador temprano con un jonrón de tres carreras de Bo Bichette ante Ohtani en la tercera entrada.

A pesar de sacar a Ohtani del montículo, los Dodgers no se rindieron.

Dos elevados de sacrificio en la cuarta y sexta entrada acercaron el marcador, pero el segunda base de los Blue Jays, Andrés Giménez, conectó un doble al jardín derecho para impulsar a Ernie Clement y duplicar la ventaja en la parte baja de la sexta, antes de que un jonrón solitario de Max Muncy en la octava entrada volviera a dejar el juego por una carrera.

A veces, las personas que menos esperas brillan cuando las luces están más encendidas, y eso fue lo que hizo el venezolano Miguel Rojas para los Dodgers.

Con los Blue Jays a solo dos outs de su primer título en 32 años y el Rogers Centre vibrando, el campocorto de 36 años, que había tenido muchas dificultades al bate durante toda la postemporada, conectó un jonrón clave para empatar el juego ante el cerrador Jeff Hoffman en la novena entrada.

Y en la siguiente mitad de entrada, una jugada defensiva clave de Rojas mantuvo vivas las esperanzas del título del equipo, junto con una increíble atrapada de Andy Pages, quien chocó con Kiké Hernández para forzar las entradas extra.

El receptor de los Dodgers, Will Smith, quien no es ajeno a los jonrones importantes, volvió a ser la respuesta con el jonrón solitario que resultó ser el de la victoria en la undécima entrada.

En varias ocasiones, parecía que los Dodgers y los Blue Jays tomarían el control, pero el pitcheo respondió en los momentos clave para ambos equipos.

Pero fue Yoshinobu Yamamoto, quien consiguió la victoria como abridor de Los Ángeles en el Juego 6 del viernes, quien se convirtió en el héroe de los Dodgers.

El fenómeno japonés de 27 años lanzó 2 entradas y 2/3 y cerró la puerta a los Blue Jays, obligando al receptor Alejandro Kirk a batear para doble play y asegurar la victoria.

Los Ángeles se convirtió en el primer equipo en ganar títulos consecutivos desde que los Yankees de Nueva York ganaron tres seguidos de 1998 a 2000.

Yamamoto fue nombrado el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial.

