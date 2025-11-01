Alarma por la eliminación de menciones a Trump y al 6 de enero en registros judiciales por parte del Departamento de Justicia

Por Katelyn Polantz y Holmes Lybrand, CNN

La decisión del Departamento de Justicia de apartar a dos fiscales federales y eliminar las menciones a Donald Trump y al ataque al Capitolio de los documentos judiciales previos a la sentencia de un manifestante indultado por los disturbios del 6 de enero es vista por fiscales de carrera —tanto actuales como anteriores— como un alarmante intento de reescribir la historia.

Los acontecimientos en torno al caso de Taylor Taranto, condenado por introducir armas ilegales cerca de la residencia de Barack Obama en la ciudad de Washington tras hablar en línea sobre violencia contra el Gobierno federal, han conmocionado a la red de empleados y exfuncionarios del Departamento de Justicia, según informaron varias fuentes a CNN.

Taranto fue arrestado en junio de 2023 tras afirmar en una transmisión en vivo por internet que el día anterior había tenido un detonador, según informaron entonces las autoridades a CNN, y que estaba buscando túneles subterráneos que condujeran al interior de las residencias de Obama y de otras personas.

También estuvo presente en los disturbios del Capitolio y fue acusado de delitos relacionados, aunque nunca fue condenado porque Trump lo indultó antes del juicio. Pasó 23 meses en prisión y no ha sido detenido desde su indulto.

El juez Carl Nichols, designado por Trump en 2019, lo había declarado culpable en mayo por los delitos relacionados con tenencia de armas de fuego y por realizar una falsa amenaza de usar un coche bomba contra un edificio federal.

En un memorándum de sentencia para Taranto presentado el martes, los fiscales Carlos Valdivia y Samuel White escribieron que después de que el entonces expresidente Donald Trump publicara en una plataforma de redes sociales la supuesta dirección del expresidente Barack Obama, Taranto la republicó y posteriormente comenzó a transmitir en vivo desde su camioneta mientras conducía por el vecindario del expresidente.

La publicación original de Trump, que incluía la dirección de Obama, era en sí misma una republicación de un artículo de blog.

El martes por la noche en X, el reportero de Politico, Kyle Cheney, resaltó la presentación judicial y mencionó que también incluía la participación de Taranto en los disturbios del 6 de enero. En menos de 24 horas, la presentación judicial ya no figuraba en el expediente del tribunal y los dos fiscales que la habían firmado fueron suspendidos de sus cargos.

En el memorándum original, Valdivia y White escribieron que “Taranto fue acusado de participar en los disturbios en ciudad de Washington, al ingresar al Capitolio de Estados Unidos” y que “después de los disturbios, Taranto regresó a su casa en el estado de Washington, donde promovió teorías conspirativas sobre los eventos del 6 de enero de 2021”.

El miércoles, dos nuevos fiscales presentaron entonces una versión enmendada del memorándum de sentencia ante el tribunal.

Ese nuevo memorándum eliminó todas las referencias a Trump y a la publicación por parte de este del supuesto discurso de Obama —que Taranto había republicado—, así como la participación y condena de Taranto relacionadas con el ataque al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021.

“Es indignante que se pueda suspender a fiscales por exponer con precisión el expediente judicial en un memorándum de sentencia, y es igualmente indignante que esas declaraciones veraces hayan sido tergiversadas en una versión revisada del expediente”, declaró Stacey Young, exabogada del Departamento de Justicia y actual directora ejecutiva y fundadora de Justice Connection, organización que representa las opiniones de exfiscales federales, especialmente aquellos destituidos por el Gobierno de Trump.

“Estos fiscales cumplieron con su deber y su obligación de transparencia al informar al tribunal sobre hechos claramente establecidos y relevantes para su caso”, añadió Young.

Jeanine Pirro, fiscal federal en la ciudad de Washington, no hizo comentarios sobre las suspensiones ni las modificaciones del expediente cuando se le preguntó al respecto durante una rueda de prensa el jueves.

“Creo que los documentos hablan por sí solos, y no voy a comentar sobre lo que sucede en esta oficina. Gracias”, dijo Pirro.

El miércoles, las medidas adoptadas por el Departamento de Justicia causaron conmoción entre los empleados de la Fiscalía Federal en la ciudad de Washington y en el FBI, que había investigado y detenido a Taranto, pues lo consideraban un peligro para la sociedad en 2023, según informaron el jueves a CNN personas familiarizadas con la oficina.

Una fuente calificó el cambio en el memorándum de sentencia como “orwelliano”.

Valdivia no tenía indicios de tener problemas laborales, sobre todo teniendo en cuenta que el martes, un día antes de su suspensión, contribuyó a obtener un veredicto de culpabilidad por parte del jurado en un caso de fraude en el que formaba parte del equipo legal, según dos personas familiarizadas con la Fiscalía Federal.

Por otra parte, White es supervisor de casos del Tribunal Superior y fue miembro de la Infantería de Marina de Estados Unidos.

Un portavoz del Departamento de Justicia declaró a CNN el miércoles, tras las suspensiones: “Si bien no comentamos sobre decisiones de personal, queremos dejar muy claro que tomamos la violencia y las amenazas de violencia contra las fuerzas del orden y los funcionarios gubernamentales, tanto actuales como anteriores, con extrema seriedad. Hemos perseguido y seguiremos persiguiendo enérgicamente la justicia contra quienes cometan o amenacen con violencia, sin importar el partido político del agresor o de la víctima”.

El portavoz se negó a aclarar si los comentarios se referían a las acciones de Taranto en 2023 contra Obama, o a su participación en los disturbios del Capitolio en 2021, en los que una turba de partidarios de Trump hirió a varias personas, incluyendo a muchos policías que protegían el edificio federal.

La decisión de los funcionarios del Departamento de Justicia de suspender a los dos abogados y eliminar toda mención de la publicación del discurso de Obama por parte de Trump o de la participación de Taranto en los sucesos del 6 de enero se produce en un momento en que funcionarios del Gobierno y ya han trabajado para destituir a decenas de fiscales y funcionarios federales que consideran posibles obstáculos en su intento por utilizar el Departamento de Justicia contra opositores políticos.

Los fiscales del Distrito Este de Virginia fueron recientemente expulsados del Departamento de Justicia tras no acusar a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y muchos fiscales que trabajaron en los casos del 6 de enero fueron destituidos de la Fiscalía Federal del Distrito de Columbia a principios de este año.

Según una fuente, cuando Taranto fue investigado inicialmente, ya estaba bajo la lupa de las fuerzas del orden federales por haber participado en los disturbios del 6 de enero. Sin embargo, las autoridades federales centraron su atención en él después de que transmitiera en directo un video en 2023 en el que amenazaba con atentar con bombas contra instalaciones federales. Posteriormente, fue arrestado cerca de la residencia de Obama en Washington.

Taranto fue arrestado ese mismo día y las autoridades encontraron armas y cientos de cartuchos de munición en su furgoneta. Más tarde, el juez Nichols lo declaró culpable de varios cargos relacionados con armas y de realizar falsas amenazas de estrellar un coche bomba contra un edificio federal.

El Departamento de Justicia mantuvo su solicitud de la sentencia de 27 meses que White y Valdivia habían pedido inicialmente. En documentos judiciales, Valdivia afirmó que Taranto también había amenazado al expresidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y al representante demócrata de Maryland, Jamie Raskin.

La abogada de Taranto solicitó al tribunal que lo sentenciara a la pena ya cumplida en prisión preventiva, sin más detención. La abogada defensora, Carmen Hernández, solicitó la rehabilitación que el tribunal pudiera ordenar, haciendo referencia al servicio militar previo de Taranto y a su diagnóstico de trastorno por estrés postraumático, según consta en un documento presentado el jueves.

Por lo general, los antecedentes y las características del acusado son considerados en los argumentos judiciales a favor o en contra de la clemencia al momento de dictar sentencia.

En una audiencia celebrada el jueves, Nichols sentenció a Taranto a 21 meses de prisión, pena que en la práctica se cubre con el tiempo ya cumplido.

Nichols determinó que Taranto “hizo declaraciones preocupantes” en su transmisión en vivo por internet, pero señaló que no tenía antecedentes penales y que su conducta “no fue para nada grave”.

Taranto intervino brevemente durante la audiencia del jueves, no para disculparse por su conducta, sino para destacar un libro sobre la convención constitucional de 1787 y mencionar que algunas personas cuestionaban los resultados de las elecciones de 2020. “Quisiera que la gente mantuviera la mente abierta”, concluyó.

El juez también afirmó que, en su opinión, los dos fiscales suspendidos “mantuvieron el más alto nivel de profesionalismo” durante todo el caso.

“En mi opinión, hicieron un trabajo encomiable y excepcional”, dijo Nichols sobre los fiscales, y añadió que “hicieron un trabajo realmente excelente en este caso”.

White y Valdivia asistieron a la audiencia de sentencia de Taranto y declinaron hacer comentarios.

Con información de Hannah Rabinowitz y Casey Gannon, de CNN.

Esta noticia se ha actualizado con información adicional.

