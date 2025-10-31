Hermano de Virginia Giuffre pide una reunión con el rey Carlos III para arrojar más luz sobre el caso Epstein

Por Max Foster y Lauren Kent, CNN

El hermano de Virginia Giuffre, una de las víctimas más prominentes de la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein, ha solicitado una reunión con el rey Carlos III del Reino Unido para contar la historia de su hermana y pedirle que use su influencia para sacar a la luz más información sobre el círculo cercano de Epstein.

“Creo que es importante que escuchen, no a los perpetradores, sino a las sobrevivientes. Así que, si él me pidiera reunirme con él, estaría en Londres mañana”, dijo Sky Roberts a CNN en una entrevista este viernes.

Sus comentarios se producen después de que el rey tomara la decisión extraordinaria de apartar a su hermano Andrés de la monarquía esta semana, en medio de una renovada indignación pública por sus vínculos con el difunto delincuente sexual condenado Epstein.

“Estamos recibiendo cierto reconocimiento del rey y diciendo que apoya a las sobrevivientes”, señaló Roberts, agregando que la respuesta del monarca ha sido más positiva que la de las autoridades estadounidenses. “Creo que debemos agradecer eso, pero también hacer un llamado a la acción: dar el siguiente paso hacia una investigación y agilizarla”.

El Palacio de Buckingham declinó hacer comentarios sobre la posibilidad de una reunión con la familia Giuffre.

El comunicado publicado por el Palacio de Buckingham el jueves, que anunció que Andrés sería despojado de sus títulos y honores, también decía: “Sus Majestades desean dejar claro que sus pensamientos y mayor simpatía han estado, y seguirán estando, con las víctimas y sobrevivientes de cualquier forma de abuso”.

CNN entiende que el palacio actuó porque, aunque reconoce que Andrés sigue negando todas las acusaciones en su contra, concluyó que cometió graves errores de juicio.

Giuffre, quien murió por suicidio a principios de este año, acusó al hermano del rey, Andrés, de agredirla sexualmente cuando era adolescente. Andrés ha negado vehementemente las acusaciones.

La familia ha pedido una “investigación completa” y, si se determina que Andrés está implicado en algún delito, que sea procesado “con todo el rigor de la ley”.

En sus memorias póstumas, Giuffre escribió que fue brutalmente golpeada y violada por un primer ministro no identificado y “entregada” a “decenas de personas ricas y poderosas” por Epstein y su círculo.

Roberts considera que la policía y las autoridades británicas probablemente tienen información sobre otros responsables de abuso sexual que podrían sacar a la luz en relación con el caso Epstein.

“Si tienes una pila de documentos en algún lugar que puede revelar la verdad, o al menos ayudar a esclarecer… No protejas a personas que podrían estar implicadas. Eso debe hacerse público completamente”, añadió.

Preguntado si estaría dispuesto a reunirse con Andrés además de con el rey Carlos, Roberts dijo: “No creo que haya nada que Andrés pueda decir excepto A) una disculpa extrema a mi hermana, y B) si está listo para presentarse y realmente arrojar algo de luz sobre lo que sucedió en ese círculo cercano” con Epstein y Ghislaine Maxwell.

Un proceso acelerado de justicia contra Andrés también implicaría “sacarlo de su casa”, dijo Roberts, refiriéndose a informes de que el expríncipe permanecerá en la Royal Lodge en Windsor hasta después de las fiestas. “Creo que no debería ser hasta Navidad. Debería ser mañana”.

Roberts también dijo que el Reino Unido debería “encontrar otro mecanismo legal” para asegurarse de que el estatus de Andrés como octavo en la línea de sucesión al trono también sea eliminado. “No importa si toma un poco más de tiempo y una ley del Parlamento, entonces háganlo”.

