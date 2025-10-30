Una pasión que crece: Deportivo LSM, el equipo de Luis Suárez y Messi que hasta los hinchas de Peñarol y Nacional van a ver

Por Darío Klein, CNN en Español

Es un sábado soleado por la mañana en la primavera uruguaya. Mientras bosteza, mirando un móvil, Imánuel propone: “¿y si vamos a ver al Deportivo LSM?”.

“¿Por qué, si no conoces a nadie? Además, nosotros somos de Peñarol”, responde su papá.

“Porque está bueno. Es el cuadro de Suárez y Messi. ¿Vamos a verlo?”.

El Deportivo LSM compite en la última de las divisiones del fútbol uruguayo, la D.

Una liga semi amateur, que solo tiene permitido pagar viáticos, y donde se juega en canchas pequeñas, muchas veces sin lo básico.

Pese a ello, decenas y a veces cientos de personas van a verlo in situ, sobre todo cuando juegan de local. Muchas otras ven sus partidos en vivo o grabados que se transmiten por AUF TV, y cientos de miles se enteran de sus resultados por las redes sociales.

Después de los dos grandes del fútbol uruguayo —Nacional y Peñarol— Deportivo LSM es el equipo con más seguidores: 648.000 en Instagram y 21.000 en TikTok.

“Esto empezó como un impulso personal de Luis (Suárez) en 2018, en la construcción de un club social en esta zona de Uruguay que se llama Ciudad de la Costa (en el departamento de Canelones, muy cerca de Montevideo)”, explica Sebastián Taramasco, director deportivo del club, quien tuvo a su cargo el inicio del camino de este equipo hacia el profesionalismo.

La zona es la de mayor crecimiento demográfico en el país, según el último censo nacional. Así nació el Deportivo LS (Luis Suárez). En 2023, ese club sumó una “Ciudad Deportiva” que nada tiene que envidiarle a las más importantes del país, y que alberga a 900 niños y jóvenes jugadores de fútbol de más de 30 categorías, siempre amateurs, según el director deportivo.

Dos años después, en enero, Taramasco recibió una llamada de Luis Suárez. “Me dijo,

bueno, vamos a intentar dar el paso hacia el profesionalismo mediante la inscripción en la

AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol)”. Dos meses después, otra llamada, esta vez con una noticia bomba: Lionel Messi se sumaba al proyecto. El Deportivo LS (Luis Suárez) pasaba a ser el Deportivo LSM (Luis -y Lionel- Suárez Messi).

“No hay dudas de que este club tiene particularidades muy importantes. La primera es quiénes son nuestros dos directores. Estamos hablando de una coyuntura que es difícil de repetir: estamos hablando del futbolista uruguayo de todos los tiempos y el mejor futbolista, para muchos de nosotros, de toda la historia del fútbol, que ponen su foco acá”, considera Taramasco.

Ese foco se nota en el diálogo con cada uno de los aficionados que pueblan las gradas de

la Ciudad Deportiva Luis Suárez. Como Felipe Delgado, quien muy en uruguayo responde

“ponele que sí”, cuando CNN le consulta si es hincha del equipo.

Delgado es uno de los jóvenes que maneja la página de aficionados del Deportivo LSM, que en pocos meses ya tiene 124.000 seguidores, también una cifra inaudita en este país de 3,5 millones de habitantes. “Y, yo creo que esto trasciende lo que es el cuadro, justamente porque están Suárez y Messi”, explica Delgado. “Más que un simple cuadro es eso: el equipo de dos astros del futbol”.

Ambos astros colaboran a ese fenómeno virtual: Luis Suárez comenta los partidos con

influencers y Messi envía mensajes en broma por redes respecto a los jugadores. El uruguayo visita la concentración, asiste a algún partido y charla con el plantel por medios digitales.

“Para todos nosotros, para nuestra generación, fue el jugador más importante que tuvo el

Uruguay, Luis Suárez. Entonces, partiendo de esa base, no puedes no estar. Es como

devolverle algo a él”, explica otro aficionado que está en las tribunas, que se hace llamar

“el Abuelo”, y que se atribuye haber bordado la cinta de capitán de varios jugadores de la

selección uruguaya y del Deportivo LSM.

Se acerca el mediodía, y a los termos de mate se les va agotando el agua caliente. Algunos de ellos ya están ploteados con los colores y las tres letras: LSM. Decenas de personas en las tribunas empiezan a vibrar porque se acerca el fin del partido y el equipo va ganando. No ha sido fácil. Ningún partido es fácil en esta división, y el Deportivo LSM, que está en los primeros lugares, es “el equipo a vencer”, asegura Taramasco.

Imánuel está contento. Pasó una mañana hermosa y soleada con su papá, mirando fútbol al lado de la cancha, gritando varios goles y hasta presenciando más de una polémica. Es la primera vez que ve un partido de la D y, acostumbrado a los tumultos en el fútbol, disfrutó de la paz de una cancha chica. Sigue siendo hincha de Peñarol, pero se fue de allí con una nueva experiencia futbolística y algo de simpatía por este nuevo equipo verde y blanco.

Eso, sin embargo, no le alcanza a los representantes del club. “Nuestro anhelo es tener sentido de pertenencia”, dice Sebastián Taramasco. “Eso va a ser lo más largo, lo más difícil, en un país muy especial como Uruguay, con dos grandes monstruos. Pero es nuestro objetivo, ir creciendo con la gente”.

