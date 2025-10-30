Trump dijo que Estados Unidos comenzaría a probar armas nucleares, tomando por sorpresa incluso a algunos de sus asesores

Por Kevin Liptak y Kylie Atwood, CNN

Cuando el líder chino Xi Jinping incluyó una referencia a los “altibajos” en su relación con el presidente Donald Trump en las declaraciones de apertura de su cumbre esta semana, difícilmente podría haber imaginado el giro que ocurrió minutos antes de que comenzaran las conversaciones.

Escribiendo desde el Marine One, que se deslizaba hacia el aeropuerto en Corea del Sur donde debía reunirse con Xi, Trump instruyó al Pentágono a reanudar las pruebas nucleares tras una pausa de 33 años, citando las capacidades de otras naciones, incluida China.

“Ese proceso comenzará de inmediato”, escribió el presidente en redes sociales.

De acuerdo con funcionarios, la directiva tomó por sorpresa incluso a muchos de los asesores de Trump, lo que llevó a preguntas sin respuesta sobre cuándo, o si, realmente comenzarían las pruebas. Históricamente, es el Departamento de Energía el que mantiene y prueba el arsenal nuclear de Estados Unidos, no el Departamento de Defensa. Y los ingenieros han dicho que se pueden realizar pruebas precisas mediante simulaciones por computadora, sin detonar realmente una ojiva nuclear bajo el agua o en el desierto de Nevada.

Horas después de la publicación del presidente, no parecía que el Pentágono se estuviera moviendo rápidamente para probar un arma nuclear. Al testificar en el Capitolio, el militar de alto rango designado para supervisar el arsenal nuclear estadounidense dijo la mañana de este jueves que no estaba “interpretando nada” del mensaje de Trump en Truth Social, lo que indica, si es que hacía falta una señal, que las instrucciones no se habían anticipado ampliamente con tiempo.

El mensaje sorpresa solo subrayó el enfoque volátil que Trump está tomando en los asuntos exteriores nueve meses después de iniciado su segundo mandato. Incluso cuando estaba a punto de sentarse para una reunión destinada a aportar estabilidad a la relación bilateral más importante del mundo, Trump demostró su disposición a desviarse repentinamente en una dirección inesperada.

Los funcionarios del Gobierno no dieron muchas explicaciones cuando se les preguntó sobre el mensaje este jueves.

“Creo que la verdad del presidente habla por sí misma”, dijo el vicepresidente J. D. Vance mientras respondía preguntas de los periodistas en la Casa Blanca. “Tenemos un gran arsenal. Obviamente, los rusos tienen un gran arsenal nuclear. Los chinos tienen un gran arsenal nuclear. A veces hay que probarlo para asegurarse de que funciona y opera correctamente”.

“Para ser claros, sabemos que sí funciona correctamente”, agregó más tarde, “pero hay que mantenerse al tanto con el tiempo, y el presidente solo quiere asegurarse de que así lo hagamos”.

Desde su primer mandato, Trump siempre ha mantenido una relación algo complicada con las armas nucleares que puede lanzar desde un maletín seguro en cualquier lugar al que vaya.

Producto de la era nuclear, recientemente expresó su recelo incluso de mencionar la palabra en sí: “No podemos dejar que la gente use esa palabra”, dijo el presidente a militares de alto rango el mes pasado. “Yo la llamo la palabra con ‘n’. Hay dos palabras con ‘n’ y no puedes usar ninguna de ellas”.

Parecía menos cauteloso en su mensaje de Truth Social esta semana.

“Estados Unidos tiene más armas nucleares que cualquier otro país”, escribió. “Esto se logró, incluyendo una actualización y renovación completa de las armas existentes, durante mi primer mandato en el cargo. ¡Debido al tremendo poder destructivo, ODIÉ hacerlo, pero no tenía opción!”

Después, Trump fue reservado sobre qué pruebas, precisamente, estaba solicitando.

“Con otros haciendo pruebas, creo que es apropiado que nosotros también lo hagamos”, dijo Trump a bordo del Air Force One mientras regresaba a Washington.

Dijo que los sitios de pruebas nucleares se determinarían más adelante, y especificó que su mensaje no tenía relación con China, aunque mencionó el país específicamente en su mensaje. “Tenía que ver con otros”, dijo vagamente.

Algunos funcionarios dijeron que Trump pudo haber sido motivado por los vuelos de prueba realizados recientemente por Moscú de misiles de crucero y torpedos con capacidad nuclear, aunque su existencia ya se conocía y las pruebas no implicaron una detonación nuclear. Tampoco existe un equivalente estadounidense de esos sistemas rusos que pudiera probarse para demostrar equivalencia, porque Estados Unidos decidió hace décadas que desarrollar esos sistemas no era productivo, dijo un exfuncionario del Gobierno de Trump que trabajó en temas nucleares.

Ni China ni Rusia han realizado una prueba nuclear en décadas. Aunque China ha trabajado rápidamente para expandir su arsenal, no se sabe que haya realizado una prueba explosiva desde 1996.

Sin embargo, la rápida expansión de China en armas nucleares ha generado preocupación entre los funcionarios del Gobierno, quienes consideran el asunto como otro punto de fricción en una relación cada vez más tensa. Xi presidió el mes pasado un llamativo desfile de misiles chinos con capacidad nuclear.

“Rusia casi ha completado la modernización de todas sus fuerzas nucleares, y China está modernizándose, y están aumentando su arsenal a una velocidad asombrosa”, dijo Elbridge Colby, subsecretario de defensa de política de EE.UU., durante su audiencia de confirmación este año.

Aun así, si Trump estaba ordenando la primera prueba de un explosivo nuclear estadounidense desde 1992, fue una novedad para el militar que él designó para supervisar el vasto arsenal de armas nucleares de la nación.

“No presumiría que las palabras del presidente significaban pruebas nucleares”, dijo el vicealmirante Richard Correll, a quien Trump eligió para encabezar el Comando Estratégico de EE.UU., ante el Comité de Servicios Armados del Senado este jueves.

“Creo que la cita fue: ‘Empezar a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones’”, continuó Correll. “Ni China ni Rusia han realizado una prueba de explosivo nuclear, así que no estoy interpretando nada en ello ni sacando nada de ello”.

Si es confirmado para el cargo, Correll sería responsable de los más de 41.000 miembros del servicio que cuidan los componentes del programa de armas nucleares de EE.UU., incluyendo submarinos, misiles balísticos y aviones bombarderos de la Fuerza Aérea. Se ha desempeñado como subcomandante del Comando Estratégico de EE.UU. desde 2022, así que sería inusual que no supiera sobre un cambio en la moratoria de décadas sobre pruebas nucleares.

El Gobierno de Trump no ha cambiado la política de modernización nuclear que se implementó durante el último año del mandato Biden, con el objetivo de orientar el plan estratégico para disuadir el aumento nuclear de China. Pero llevar a cabo una prueba nuclear podría retrasar esa estrategia de modernización porque reorientaría el enfoque de los funcionarios que trabajan en esos esfuerzos en curso, según exfuncionarios estadounidenses que trabajaron en temas nucleares.

También existen preocupaciones entre esos funcionarios de que la declaración de Trump de la intención de realizar pruebas nucleares estadounidenses en realidad beneficiaría a China, no a EE.UU.

“La mera sugerencia de que EE.UU. pueda reanudar las pruebas nucleares podría darle luz verde a China para reanudar sus pruebas explosivas, y los chinos se beneficiarían comparativamente más que cualquier otro si se reanudaran las pruebas. No hay ninguna razón técnica para que EE.UU. haga esto ahora. Pero para China, podría avanzar técnicamente sus capacidades”, dijo un exalto funcionario estadounidense.

No obstante, Trump ha abordado durante mucho tiempo las armas nucleares con una combinación de fascinación mórbida y amenazas grandilocuentes.

En agosto, anunció que ordenó que dos submarinos nucleares fueran posicionados estratégicamente cerca de Rusia en respuesta a lo que él dijo eran comentarios agresivos de Dmitry Medvedev, el expresidente del país y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad. Nunca aclaró si se refería a submarinos con capacidad de armas nucleares o simplemente a submarinos propulsados por energía nuclear.

En un momento particularmente tenso de su primer mandato, Trump provocó a Kim Jong Un de Corea del Norte —cuya prueba subterránea de 2017 es el último ejemplo conocido de una prueba nuclear explosiva— por el tamaño relativo de su “botón nuclear”.

“¡Yo también tengo un botón nuclear, pero es mucho más grande y poderoso que el suyo, y mi botón funciona!”, escribió Trump en redes sociales en 2018.

Él y Kim eventualmente mejoraron sus relaciones y se reunieron en persona tres veces, aunque Trump nunca pudo convencerlo de abandonar sus armas nucleares.

Ahora, Trump parece esperanzado en comenzar las pruebas rápidamente, aunque cuán rápidamente podría depender de su disposición a romper las reglas internacionales.

“Si Estados Unidos necesitara realizar una prueba nuclear inmediata para, por ejemplo, verificar que algunas de sus armas funcionan o con fines políticos, podría violar una gran cantidad de tratados que prohíben hacerlo en la atmósfera. Y eso podría suceder en cuestión de semanas o tal vez meses”, dijo Jon Wolfsthal, exdirector principal de control de armas y no proliferación en el Consejo de Seguridad Nacional, quien ahora es director de riesgo global en la Federación de Científicos Estadounidenses.

“Estados Unidos tiene un sitio de pruebas justo fuera de Nevada donde realizamos estas pruebas en la década de 1990 y antes”, agregó.

“Pero no está preparado para realizar pruebas en el corto plazo, y se necesitan años para instrumentar científicamente una prueba y asegurarse de obtener los datos necesarios. Y también asumo que estados como Nevada y otros demandarían para bloquear la capacidad del presidente para hacer esto. Así que estamos a varios años de poder realizar pruebas nucleares explosivas”.

