Petro dice que incautaron 2,8 toneladas de droga en el Pacífico “sin un muerto”. Pide suspender apoyo a operaciones con misil

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

El presidente de Colombia, Gustavo Petró, anunció este jueves la incautación de casi 2,8 toneladas de cocaína en aguas del Pacífico, y destacó que la Armada realizó el operativo sin causar muertos, en clara referencia a los ataques de Estados Unidos que llevan más de 60 fallecidos desde septiembre.

“La Armada logra incautar sin un solo muerto una lancha rápida de 2,8 toneladas de cocaína en el Pacífico central”, publicó Petro, con detalles técnicos del operativo realizado el miércoles.

El informe indica que las autoridades localizaron una embarcación con tres tripulantes (un colombiano y dos ecuatorianos) que llevaban 2.796 paquetes rectangulares, con un peso neto de 2.782 kilogramos.

Además, consigna que la interdicción marítima en la zona del Pacífico Centro fue realizada con apoyo de un avión de patrulla marítima de la JIATFS (siglas de la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Sur, en inglés) de Estados Unidos, que detectó la embarcación.

El mandatario afirmó en X que “debe suspenderse todo apoyo de personal militar colombiano a operaciones que usen misiles y fuerza desproporcionada”, sin dar más detalles de qué tipo de acciones de cooperación que se desarrollan actualmente se verían afectadas.

Petro ha calificado de “asesinatos” y “crímenes de guerra” los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones que, según Washington, transportaban drogas.

El martes, Petro contrastó otro ataque de EE.UU. en el Pacífico con un reciente operativo internacional en el que participó la Armada colombiana y se incautaron casi ocho toneladas de cocaína cerca de Europa: “No matamos a nadie”, subrayó.

Washington y Bogotá mantienen un cruce de declaraciones que se intensificó desde el inicio de la ofensiva estadounidense en aguas internacionales del Caribe y Pacífico. En septiembre, el Pentágono retiró a Colombia de la lista de países que colaboraron en la lucha antidrogas durante el último año y Trump anunció en octubre la suspensión de pagos y subsidios al país.

