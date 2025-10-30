Las tasas hipotecarias en EE.UU. alcanzan su nivel más bajo de 2025 tras el recorte de la Fed

Por Samantha Delouya, CNN

Las tasas hipotecarias cayeron por cuarta semana consecutiva después de que la Reserva Federal de EE.UU. recortara su tasa de interés de referencia el miércoles. Sin embargo, los expertos advierten que las tasas de los préstamos para vivienda podrían no bajar mucho más en el corto plazo.

La tasa hipotecaria fija promedio a 30 años bajó al 6,17 % en la semana que finalizó el 30 de octubre, frente al 6,19 % de la semana anterior, según datos de Freddie Mac publicados este jueves, lo que marca un nuevo mínimo para 2025.

Esta caída se produce después de que la Fed recortara las tasas de interés en un cuarto de punto el miércoles, su segundo recorte en lo que va del año. Las tasas hipotecarias ya venían bajando este mes a la espera del recorte, siguiendo la tendencia del rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años.

No obstante, el miércoles, el presidente de la Fed, Jerome Powell, sugirió que otro recorte de tasas en diciembre no está garantizado. Kara Ng, economista sénior de Zillow, afirmó que esos comentarios podrían provocar un aumento en las tasas hipotecarias en las próximas semanas.

“Powell comparó el proceso de tomar decisiones políticas sin datos oficiales con conducir en la niebla, donde lo mejor es reducir la velocidad”, explicó Ng. “Un cambio en las expectativas sobre futuros recortes provocó un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro, lo que podría elevar las tasas hipotecarias en los próximos días”.

