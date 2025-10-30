Israel recibe lo que Hamas afirma que son los restos de dos de los rehenes fallecidos
Por Mohammad Al Sawalhi y Oren Liebermann, CNN
Israel ha recibido los restos de dos rehenes fallecidos que se encontraban retenidos en Gaza, según informó Hamas. Los restos fueron trasladados a Israel a través de la Cruz Roja y serán llevados al laboratorio forense nacional del país para su identificación.
De confirmarse, quedarían 11 cuerpos de rehenes fallecidos en Gaza.
Esta noticia está en desarrollo y será actualizada.
The-CNN-Wire
™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.