Israel recibe lo que Hamas afirma que son los restos de dos de los rehenes fallecidos

Por Mohammad Al Sawalhi y Oren Liebermann, CNN

Israel ha recibido los restos de dos rehenes fallecidos que se encontraban retenidos en Gaza, según informó Hamas. Los restos fueron trasladados a Israel a través de la Cruz Roja y serán llevados al laboratorio forense nacional del país para su identificación.

De confirmarse, quedarían 11 cuerpos de rehenes fallecidos en Gaza.

Esta noticia está en desarrollo y será actualizada.

