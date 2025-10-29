Ucrania reporta que mató a un oficial ruso en Siberia usando un carro bomba

Catherine Nicholls , Daria Tarasova-Markina y Anna Chernova, CNN

Ucrania afirmó el miércoles que mató a un oficial ruso responsable de crímenes de guerra, atacándolo con un carro bomba dentro de Rusia.

Veniamin Mazzherin, quien murió el fin de semana, era el subcomandante de una unidad de la policía militar rusa en Kemerovo, en el suroeste de Siberia, según la Inteligencia de Defensa de Ucrania.

La unidad especial de la Guardia Rusa que ayudó a liderar supuestamente estuvo involucrada en “crímenes de guerra y genocidio contra el pueblo ucraniano” en Kyiv durante la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022, dijo el servicio de inteligencia.

CNN ha solicitado comentarios al Ministerio de Defensa de Rusia y a la Guardia Nacional de Rusia.

Un video difundido por el servicio de inteligencia muestra a una persona no identificada sosteniendo un control remoto, luego la cámara enfoca un auto plateado en una carretera antes de que el vehículo explotara.

En el video, la Inteligencia de Defensa de Ucrania dijo que había realizado vigilancia sobre Mazzherin en una operación diseñada para “eliminar al verdugo del pueblo ucraniano”.

La muerte reportada de Mazzherin es la más reciente de una serie de asesinatos de figuras rusas dentro de su propio territorio.

En abril, el general ruso Yaroslav Moskalik fue asesinado en una explosión de carro bomba en las afueras de Moscú. Las autoridades rusas dijeron que acusaron a un “agente de los servicios especiales ucranianos” de terrorismo, aunque Ucrania no asumió responsabilidad por el incidente.

Unos meses antes, un alto general ruso acusado de usar armas químicas en Ucrania murió por una bomba detonada a distancia colocada en un scooter eléctrico frente a un edificio de apartamentos en Moscú. Una fuente con conocimiento de la operación dijo a CNN que los servicios de seguridad de Ucrania estaban detrás de la operación.

En noviembre de 2023, Ucrania dijo que era responsable del asesinato de Mikhail Filiponenko, un legislador en una asamblea instalada por el Kremlin en la ciudad ucraniana ocupada de Luhansk. Filiponenko también fue asesinado con un carro bomba.

En otro lugar, en la línea del frente en el sur de Ucrania, un hospital infantil en Jersón fue atacado por fuerzas rusas el miércoles, causando varios heridos, según las autoridades regionales.

Una niña de nueve años sufrió heridas por explosión de mina y esquirlas en la parte inferior de la pierna, dijo Oleksandr Prokudin, jefe de la administración militar regional de Jersón, en una publicación en Telegram. Varios otros niños y trabajadores de la salud también resultaron heridos, informó la fiscalía regional de Jersón.

El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky calificó el bombardeo como un “ataque ruso deliberado específicamente contra niños, contra personal médico (y) contra las garantías básicas de la vida en la comunidad” en una publicación en X, diciendo que Rusia “no podía no saber” lo que estaba atacando.

“Rusia es ahora la organización terrorista más grande del mundo, que no solo prolonga su guerra terrorista sino que también intenta hacer todo lo posible para asegurar que ninguna oportunidad de terminar la guerra tenga éxito”, continuó el líder ucraniano.

“A los terroristas se les debe tratar solo como se merecen: con fuerza y trato justo.

Agradezco a todos los que ayudan a Ucrania”, dijo Zelensky.

Mientras tanto, en el frente oriental de Ucrania, las fuerzas rusas han infiltrado la ciudad de Pokrovsk en la región de Donetsk, según funcionarios ucranianos. Decenas de miles de soldados se han concentrado en dirección a Pokrovsk, informó el 7.º Cuerpo de las Fuerzas Aerotransportadas de Ucrania en una publicación en Telegram el miércoles.

CNN se ha puesto en contacto con el Ministerio de Defensa de Rusia para solicitar comentarios sobre los acontecimientos en Pokrovsk y el ataque reportado en Jersón.

