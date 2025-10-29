Trump dice que está “bastante claro” que no puede postularse para un tercer mandato

Por Riane Lumer, CNN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha declarado que está “bastante claro” que la Constitución de Estados Unidos no le permite postularse para un tercer mandato, tras días de especulaciones provocadas por las afirmaciones de sus aliados de que existía un plan para permitirle hacerlo.

“Tengo los mejores índices de aprobación que jamás haya tenido”, dijo a los periodistas a bordo del Air Force One, mientras volaba hacia Corea del Sur, donde asiste a una cumbre regional como parte de una gira relámpago por Asia.

“Y, bueno, según lo que he leído, supongo que no puedo postularme, así que ya veremos qué pasa”, añadió.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, declaró el martes ante periodistas que había hablado con Trump sobre la posibilidad de que el presidente buscara un tercer mandato, pero que no ve ninguna posibilidad, ya que cualquier modificación de la Constitución de Estados Unidos se produciría mucho después de que Trump dejara el cargo.

“Ha sido una gran trayectoria. Pero creo que el presidente lo sabe, y hemos hablado de ello, de las limitaciones de la Constitución, por mucho que muchos estadounidenses lo lamenten”, dijo Johnson.

Al preguntarle cómo se desarrolló esa conversación, Trump declaró a los periodistas en el Air Force One: “Ni siquiera quiero hablar de eso, porque, ya saben, lo triste es que tengo los mejores índices de aprobación que jamás haya tenido”.

Más tarde añadió: “Diría que si la leen [la Constitución] queda bastante claro: no puedo postularme a la reelección. Es una lástima. Pero tenemos mucha gente valiosa”.

Trump ya había bromeado sobre presentarse a un tercer mandato y hay gorras de “Trump 2028” expuestas en una sala cerca a la Oficina Oval.

La semana pasada, el tema volvió a la agenda cuando The Economist publicó una entrevista con Steve Bannon, un influyente seguidor del movimiento MAGA y exasesor de Trump, quien afirmó que “hay un plan” para que Trump se presente a un tercer mandato.

Bannon está mucho menos cerca del presidente y su equipo que durante el primer mandato de Trump, y algunos funcionarios de la Casa Blanca interpretaron sus comentarios como un intento de llamar la atención.

El rápido rechazo de Johnson a la sugerencia deja en evidencia el escaso apoyo que Trump tendría si intentara llevarlo a cabo, incluso entre figuras clave del Partido Republicano.

Trump también descartó recientemente una posible maniobra para eludir la Constitución, al afirmar que sería demasiado astuto postularse como vicepresidente para luego regresar a la Casa Blanca tras la renuncia del presidente elegido.

“Creo que a la gente no le gustaría porque es demasiado astuto. No estaría bien”, dijo, aunque intentó reservarse el derecho legal de hacerlo.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.