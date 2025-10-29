Tribunal suspende la orden que obligaba al jefe de la Patrulla Fronteriza en Chicago a comparecer ante una jueza federal

Por Devan Cole y Elizabeth Wolfe, CNN

El jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, no tendrá que comparecer ante una jueza federal de Chicago la noche de este miércoles, después de que un tribunal de apelaciones suspendiera la orden de la jueza que exigía que Bovino presentara informes diarios en la corte sobre las tácticas de control migratorio de sus agentes en el área de Chicago.

La jueza de distrito de EE.UU., Sara Ellis, le dijo a Bovino el martes que debía estar en la corte todas las noches durante la próxima semana mientras ella considera informes de que los agentes federales no estaban cumpliendo con su orden de principios de octubre de limitar las tácticas agresivas y advertir a manifestantes y periodistas antes de usar gases lacrimógenos y municiones menos letales.

El Gobierno de Trump solicitó rápidamente a un tribunal federal de apelaciones que suspendiera su orden. En una decisión emitida este miércoles por la tarde, el Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito accedió a su solicitud, lo que significa que Bovino no tendrá que comparecer en la corte este miércoles.

La decisión de la corte de apelaciones tiene como objetivo dar tiempo al tribunal intermedio para revisar una solicitud del Gobierno para anular por completo la orden de Ellis.

No está claro si Bovino tendrá que comparecer ante el tribunal el jueves.

El requisito de Ellis, dijeron los abogados del Departamento de Justicia al tribunal de apelaciones, “interfiere significativamente con la función ejecutiva por excelencia de garantizar que las leyes de inmigración del país se apliquen adecuadamente al desviar diariamente a un alto funcionario ejecutivo fundamental para esa misión”.

“De no obtenerse una orden judicial inmediata, el jefe Bovino deberá comparecer ante el tribunal de distrito a partir de esta tarde a las 5:45 p.m., hora local, lo que perjudicará irreparablemente al Gobierno”, escribieron los abogados del Gobierno en los documentos judiciales antes de que el tribunal de apelaciones suspendiera la orden de la jueza.

Esta es una noticia en desarrollo y será actualizada.

