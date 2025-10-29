Sospechosos del robo en el Louvre admiten su participación en el hecho

Por Saskya Vandoorne y Lauren Kent, CNN

Dos sospechosos arrestados en relación con el robo de las joyas de la corona de Francia del museo del Louvre han admitido su participación en el hecho y han sido puestos en prisión preventiva, informó el miércoles la fiscalía de París.

La fiscalía de París también señaló que las joyas robadas no están en posesión de las autoridades.

Los dos sospechosos serán presentados ante un juez de instrucción y podrían ser puestos bajo investigación formal más tarde el miércoles, dijo la fiscal Laure Beccuau en una conferencia de prensa.

El robo –un audaz asalto de siete minutos a plena luz del día en la Galería Apolo del Louvre– captó la atención mundial después de que los ladrones escaparan con joyas valoradas en decenas de millones.

Los dos fueron arrestados el sábado por la noche y mantenidos bajo custodia, donde fueron interrogados durante 96 horas.

El primer sospechoso, de 34 años, es de nacionalidad argelina. Tenía antecedentes por delitos relacionados con el tráfico y fue identificado a través del ADN recuperado de uno de los scooters.

El segundo sospechoso, de 39 años, es un conductor ilegal de taxi y repartidor nacido en Aubervilliers, un suburbio de París. Tiene antecedentes por robo agravado, según la Policía. Su ADN fue encontrado en un vidrio que había sido roto de una de las vitrinas.

“No provino de un cabello ni de un chaleco reflectante”, dijo Beccuau.

“Actualmente están ante un juez de instrucción con vistas a ser puestos bajo investigación formal por los delitos de robos como parte de una banda organizada, delitos que conllevan una pena de prisión de quince años y una fuerte multa”, añadió.

Más de 100 investigadores han participado en la búsqueda, y las autoridades pudieron localizar a los individuos tras analizar más de 150 muestras de ADN y examinar varios objetos que el grupo dejó atrás, como guantes, un casco y chalecos reflectantes dejados en el lugar. Dos sospechosos adicionales siguen prófugos.

Uno de los hombres fue arrestado en el aeropuerto Charles de Gaulle cuando intentaba salir del país. Fue detenido durante un control de pasaportes antes de que pudiera abordar un vuelo nocturno a Argelia.

Las joyas robadas –entre ellas un collar de esmeraldas con más de 1.000 diamantes regalado por Napoleón a su segunda esposa– no fueron recuperadas durante los arrestos.

“Espero que sean encontradas y puedan ser devueltas al museo del Louvre y a la nación”, añadió Beccuau, advirtiendo que cualquier intento de comprar las joyas implicaría al comprador en el delito.

El 19 de octubre, ladrones asaltaron la Galería Apolo en la planta superior del Louvre, donde se encuentran las Joyas de la Corona Francesa. Utilizaron una escalera montada en un camión para acceder a la galería, una de las salas más ornamentadas del museo, a través de una ventana. Forzaron dos vitrinas de alta seguridad y se llevaron nueve objetos, incluido un juego de joyas de diamantes y zafiros usado por la reina María-Amelia y la reina Hortensia.

Se estima que las joyas sustraídas del museo tienen un valor de 88 millones de euros (US$ 102 millones).

