Las 5 cosas que debes saber este 29 de octubre: Melissa, Israel ataca Gaza y enfrentamientos en Río de Janeiro

CNN Español

EE.UU. ataca cuatro embarcaciones en el Pacífico. Escenas de guerra en Río de Janeiro. Suspenderán los cupones de alimentos del SNAP en EE.UU. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Tras causar devastación en Jamaica, Melissa avanza ahora sobre el este de Cuba, donde este miércoles tocó tierra como un huracán de categoría 3 “extremadamente peligroso”. Más de 735.000 personas fueron evacuadas antes de la llegada del ciclón tropical, que está generando inundaciones graves en las calles de la isla y que podría llevar más de 60 cm de lluvia a la zona este.

Estados Unidos lanzó tres ataques contra cuatro embarcaciones que “traficaban drogas” en aguas internacionales del este del Pacífico el lunes, con un saldo de 14 muertos y un sobreviviente, según informó el secretario de Defensa Pete Hegseth.

Ataques israelíes en Gaza mataron al menos a 42 personas después de que el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu acusara a Hamas de violar el acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos y de simular el hallazgo de un rehén fallecido.

Las autoridades de Río de Janeiro lanzaron un gran despliegue de fuerzas de seguridad en la zona norte de la ciudad con el objetivo de “combatir la expansión territorial” del grupo criminal Comando Vermelho, despliegue que fue respondido con un ataque de drones. Hubo escenas de guerra: el enfrentamiento entre el crimen organizado y la policía dejó más de 60 muertos.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Patrulla Fronteriza de EE.UU. han arrestado a más de 3.000 migrantes en Chicago y en todo Illinois desde el inicio de la “Operación Midway Blitz” del Gobierno de Trump el 8 de septiembre, informó este martes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

¿Qué pasa cuando un huracán toca tierra?

A. La pared del ojo se derrumba en la playa.

B. Las bandas lluviosas del huracán entran en contacto con las montañas.

C. El centro del huracán, el ojo, llega a la línea de costa del lugar que está impactando.

D. Los vientos huracanados golpean el suelo.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Los cupones de alimentos del SNAP en EE.UU. serán suspendidos: ¿cuándo se acaban?

En una situación sin precedentes, millones de estadounidenses podrían perder el acceso a un programa crucial de asistencia alimentaria en las próximas semanas debido al cierre parcial del Gobierno federal.

Elon Musk lanza Grokipedia, su versión de Wikipedia

El multimillonario busca ampliar un ecosistema alternativo de información y medios moldeado según sus puntos de vista. Los artículos están escritos por la inteligencia artificial Grok de Musk, y el sitio imita la estructura y el estilo de referencias de Wikipedia.

Todas las referencias que Rosalía incluyó en el video de su canción “Berghain”

La gente no parece ponerse de acuerdo en si alabar o criticar la nueva canción de Rosalía, “Berghain”, cuyo video musical ha sido visto más de 3,7 millones de veces en las primeras 24 horas desde su estreno el lunes en YouTube.

US$ 4 billones

Apple acaba de unirse a un club exclusivo: se convirtió en una de las pocas compañías que cotizan en bolsa en superar los US$ $4.000.000.000.000 en valor de mercado.

“Aunque el cambio climático tendrá consecuencias graves (en especial para las personas de los países más pobres), no llevará a la desaparición de la humanidad”

—Lo escribió Bill Gates en un ensayo en el que argumenta que los recursos deben desviarse de la lucha contra el cambio climático.

El rey Carlos III enfrenta gritos por los lazos del príncipe Andrés con Jeffrey Epstein

Mientras saludaba a sus seguidores en Lichfield, Inglaterra, el rey Carlos III fue cuestionado por los vínculos de su hermano, el príncipe Andrés, con Jeffrey Epstein, el empresario estadounidense condenado por delitos sexuales.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: C. Se dice que un huracán toca tierra cuando su centro, el ojo del huracán, llega a la línea de costa del lugar que está impactando.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.