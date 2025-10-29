El futuro del control del tráfico aéreo se vuelve más incierto a medida que continúa el cierre del Gobierno federal

Por Alexandra Skores, CNN

El impacto del cierre del Gobierno federal en el sistema de control del tráfico aéreo en Estados Unidos podría extenderse mucho más allá de la reapertura del Gobierno.

Desde redundancias de seguridad y esfuerzos de modernización hasta la capacitación de futuros controladores y la retención del mejor personal, gran parte del trabajo de la Agencia Federal de Aviación podría verse afectado a largo plazo por el cierre, según expertos.

“No hay duda de que el cierre solo nos hará retroceder”, dijo Erik Hansen, vicepresidente senior y jefe de relaciones gubernamentales de la Asociación de Viajes de Estados Unidos. “El verdadero riesgo es que cause un daño irreparable a nuestros esfuerzos por contratar más controladores de tráfico aéreo y modernizar el control del tráfico aéreo”.

Cuando el personal actual de 14.000 controladores de tráfico aéreo revisó sus cuentas bancarias el día de pago esta semana, no se depositó nada.

Se requiere que los controladores se presenten a trabajar durante el cierre del Gobierno, pero no están recibiendo salario. Un recibo de sueldo de cero dólares fue procesado para cada controlador el martes, el primero en el período de cierre que ya dura casi 30 días, sin un final claro a la vista.

“He sido claro con los controladores de tráfico aéreo: deben presentarse a trabajar”, dijo el secretario de Transporte, Sean Duffy, en una conferencia de prensa el martes. “Realizan una labor realmente importante para nuestro país y deben presentarse. Pero no voy a mentir diciendo que no están sintiendo el estrés”.

Algunos controladores no tienen más opción que endeudarse o tomar decisiones financieras difíciles para mantenerse a flote.

“Hacemos que lo imposible parezca posible cada día, pero ahora con el cierre, estamos haciendo lo imposible imposible para que la gente continúe viviendo sin dinero”, dijo este mes Nick Daniels, presidente de la Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo. “En lugar de enfocarse en la seguridad del público que viaja en avión, ahora están pensando en lo que no pueden pagar”.

Funcionarios de transporte y la Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo han advertido sobre los riesgos para la fuerza laboral de controladores si el cierre persiste. Muchos señalan las dificultades que la presión económica puede causar en la concentración de los controladores, lo que puede afectar la seguridad aérea.

“Los controladores de tráfico aéreo están presentándose a trabajar, pero nos están poniendo en una posición en la que cada día esto es menos seguro”, dijo Daniels el martes. “Voy a trabajar ahora mismo y estoy pensando en cómo voy a pagar mi renta. La renta vence en unos días, cómo poner comida en la mesa, cómo poner gasolina en mi auto solo para ir a trabajar. Y esos son niveles de seguridad que están siendo reducidos en el sistema, y el público que viaja en avión no merece eso”.

Desde el inicio del cierre, el Departamento de Transporte y Duffy han dicho que los controladores estaban considerando tomar segundos empleos para llegar a fin de mes en caso de no recibir salario. Duffy citó previamente controladores que hablaban sobre manejar para empresas de transporte como Uber o entregar comida con aplicaciones para pagar las facturas.

Es algo que, según Daniels, cuyo sindicato representa a casi 20.000 controladores y otros trabajadores de la aviación, nunca debería suceder.

“Los controladores nunca deberían tener que trabajar en un empleo extra”, dijo Daniels. “Nunca deberían terminar un turno de noche y luego irse a atender mesas y luego mover el comercio y las personas a través de este espacio aéreo”.

Esa “presión es real”, dijo el controlador Joe Segretto, quien maneja vuelos que llegan y parten de Nueva York, el martes en una conferencia de prensa en el aeropuerto LaGuardia.

“Alguien vino a mí y dijo: ‘Necesito tu consejo. ¿Qué debo hacer? ¿Pongo gasolina en mi auto? ¿Pongo comida en la mesa? No tenemos dinero para la guardería. ¿Qué hago?’ No tenía las respuestas”, dijo Segretto.

“Casi ningún controlador puede sobrevivir sin dos cheques de pago”, dijo Duffy, señalando que la situación solo empeorará.

El sistema de control de tráfico aéreo ha tenido escasez de miles de controladores durante años.

A comienzos del año, Duffy anunció planes para acelerar la contratación en la Agencia Federal de Aviación, lo que vino acompañado de aumentos salariales y procesos de contratación simplificados.

En septiembre, antes del cierre, el Departamento de Transporte dijo que había cumplido sus objetivos de contratación para el año al reclutar a más de 2.000 personas para combatir la escasez. La academia de controladores de tráfico aéreo de la Agencia Federal de Aviación en la ciudad de Oklahoma fue la más ocupada que ha tenido jamás, dijo un funcionario a CNN en julio, con aproximadamente 800 a 1.000 aprendices más en formación que el año anterior.

No obstante, ahora algunos aprendices largamente esperados están dejando la carrera para buscar empleos con mayor estabilidad financiera.

“Si eres un controlador de tráfico aéreo hoy y has pasado por las dificultades financieras de un cierre, vas a estar buscando potencialmente nuevos caminos profesionales u otras oportunidades”, dijo Hansen.

El financiamiento para pagar a los aprendices también está comenzando a agotarse, de acuerdo con Duffy. Los futuros controladores reciben estipendios para cubrir sus necesidades mientras cursan sus estudios. Si eso se detiene, “será catastrófico para ellos”, afirmó. “Ese dinero está a punto de agotarse, y estamos viendo que varios de nuestros estudiantes abandonan la academia”.

El Departamento de Transporte también incentivó a los controladores que se acercan a la edad de jubilación obligatoria de 56 años para que permanezcan en el puesto a principios de este año. Se prometió un pago único del 20 % del salario base de un controlador elegible para jubilación por cada año adicional que continúe trabajando.

“Vamos a tener una cuesta más difícil por escalar para volver a los niveles de personal que no solo mantengan seguro al país, sino que también permitan que el tráfico aéreo siga creciendo”, dijo Hansen. “Vamos a tener una cuesta más difícil por escalar para modernizar el sistema”.

En mayo, el Departamento de Transporte anunció que reemplazaría infraestructura con décadas de antigüedad construyendo un sistema de control de tráfico aéreo completamente nuevo por US$ 31.500 millones, pero el cierre podría afectar esa labor también.

A principios de este año, el Departamento de Transporte aseguró un “pago inicial” de US$ 12.500 millones en fondos del Congreso para tomar medidas como reemplazar el cableado de cobre, que tiene décadas, por líneas de fibra óptica.

Aunque ese dinero todavía está disponible para los esfuerzos de modernización, el Departamento de Transporte tiene problemas para gastar parte de él debido al cierre.

“No tengo al personal disponible, porque ha sido suspendido, para ejecutar realmente los acuerdos o hacer la supervisión que exige la ley federal para estos proyectos”, dijo Duffy la semana pasada.

