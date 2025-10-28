Un periodista estadounidense desapareció en Siria hace 13 años. Su madre nunca dejó de buscarlo

Por Robert Picheta, CNN

“Esto será un éxito rotundo o un completo desastre”, escribió Austin Tice en mayo de 2012, en vísperas de un peligroso viaje para dar testimonio de la historia. “Aquí va la cosa”.

Tice, un exinfante de Marina de EE.UU., de complexión imponente y periodista novato, se lanzó con coraje y determinación a zonas de guerra, amistades y las injusticias que le preocupaban profundamente.

Pero aún no ha regresado de ese viaje. Tice desapareció en Siria dos meses después de partir para cubrir la devastadora guerra civil del país, desatando un misterio de 13 años que ha torturado a su familia texana y ha afectado la relación de Washington con el brutal exdictador sirio, Bashar al-Assad.

Durante más de una década, nadie ha visto ni oído hablar de Tice. Su familia nunca ha perdido la esperanza de que esté vivo, incluso cuando sucesivos gobiernos, desde el presidente Obama hasta el presidente Trump, no lograron traerlo a casa.

Pero en diciembre, el régimen represivo de al-Assad, que siempre había negado haber capturado o asesinado a Tice, se derrumbó en un instante. Y en los caóticos meses transcurridos desde entonces, pistas sobre el destino de Tice han comenzado a filtrarse a través de los muros de las otrora impenetrables prisiones y palacios de Siria.

Ahora, una investigación de CNN ha revelado un avance notable. Bassam al Hassan, un general de cuatro estrellas cercano a al-Assad, declaró a la corresponsal internacional jefe de CNN, Clarissa Ward, que Tice fue asesinado en 2013, un año después de su captura. La orden provino de al-Assad, dijo. Sin embargo, Hassan no pasó la prueba del polígrafo del FBI, según confirmó CNN, y no está claro qué partes de su historia siguen siendo falsas.

“Austin es como un puente entre Estados Unidos y Siria”, declaró a CNN Waseem Enawi, activista sirio que acogió a Tice en su casa de Yabrud durante tres semanas. “A través de lo que le ocurrió con Austin, la gente puede comprender lo que les ocurrió a cientos de miles de sirios”, añadió.

“Es lo único bueno que se me ocurre que pueda salir de todo esto”.

Mucho antes de su viaje a Siria, Tice sabía que quería dejar un impacto.

El mayor de siete hermanos, Tice recibió su educación en casa en Houston con sus devotos padres católicos, Debra y Mark Tice. A la familia le encantaba viajar; visitaban México al menos una vez al año, hicieron varios viajes por carretera a través del país y pasaron tres meses en Europa durante la adolescencia de Austin.

“Para mis padres era muy importante que supiéramos que había todo un mundo ahí fuera”, dijo a CNN Abigail Tice, la hermana menor de Austin.

Tice era un protector feroz, recordó Abigail. “Siempre que me gustaba alguien de la escuela secundaria, él les hablaba y les decía: ‘Esa es mi hermanita, más vale que la trates con respeto’”.

Cuando nació la hija de Abigail, Austin se convirtió en un “oso de peluche enorme y cariñoso”, dijo Abigail a CNN. “Cada momento que podía, jugaba con ella”.

A los 23 años, Tice se unió a la Infantería de Marina. “Creo que veía a la Infantería de Marina como el mayor desafío”, dijo Brian Bruggeman, comandante del batallón de Austin durante su despliegue en Afganistán en 2011. “A Austin le atrajo la forma de liderazgo de la Infantería de Marina”.

Tice destacaba, dijo Bruggeman a CNN. “Era sociable y extremadamente curioso”.

Se esforzó por integrar a su intérprete afgano en el batallón, recordó Bruggeman, diciéndole al traductor local: “Ahora eres parte de nuestra unidad. Un año después, Tice se alegró mucho cuando el intérprete fue aceptado en una universidad estadounidense, y el hombre se quedó con su familia en Texas después de mudarse a Estados Unidos”.

En Afganistán, Tice se abrió a sus compañeros. “Me dejó entrar”, dijo Bruggeman. “Le encantaba hablar de su familia”, recordó su comandante. “Sentí que conocía bien a su madre antes de conocerla o hablar con ella”.

Tice tuvo una revelación mientras estaba en Afganistán, añadió Bruggeman: quería dedicarse al fotoperiodismo. Celebró su 30º cumpleaños comprándose una cámara y comenzó a documentar su despliegue, compartiendo sus reflexiones en blogs y Twitter.

Pero el tiempo que pasó Tice en Afganistán también lo cambió de forma más oscura. Vio a varios compañeros de la Infantería de Marina muertos o heridos: uno perdió la pierna izquierda al detonar un artefacto explosivo improvisado (IED), y otro murió electrocutado cuando su antena de radio tocó un cable eléctrico. Desarrolló un morboso sentido del humor sobre su propia vulnerabilidad.

“Pronto me embarcaré en una misión horriblemente concebida”, escribió en un tuit. “Ojalá quede en el olvido, como ocurre con la mayoría de las misiones absurdas; si no, nos vemos en CNN”.

“He servido en el frente de ambas guerras”, escribió en otro momento, refiriéndose también a su servicio en Iraq. “Aparte de mis hombres, aún no he visto nada por lo que valga la pena morir”.

Tice regresó a Estados Unidos para graduarse en Derecho en la Universidad de Georgetown mientras la Primavera Árabe derrocaba a los autócratas y ponía fin a décadas de dominio severo en Medio Oriente. “Es hora de trabajar duro, aburrirse y prepararse para la próxima gran aventura”, escribió.

Pero convertirse en abogado no era su vocación, y ser aburrido no era su naturaleza.

“No es el camino que yo veía para él”, dijo a CNN un amigo de la familia Tice. “Era una persona demasiado activa como para sentarse detrás de un escritorio”.

Así que, después de su segundo año en la Facultad de Ferecho, Tice se propuso una nueva misión. Y quería que su hermano se uniera a él.

“Me colé en una habitación vacía de la casita que alquilábamos y escuché, asombrado, cómo me contaba que estaba planeando un viaje a Siria ese verano de 2012”, escribió Jacob Tice en un artículo de opinión de 2020 para CNN.

Jacob lo rechazó porque no se imaginaba viajar a una zona de guerra activa. Pero escribió: “Lo animé a seguir su corazón y a dar testimonio de la escalada del conflicto en Siria. Creí en su visión, admiré su determinación y lo apoyé por completo”.

Tice comprendía los riesgos. Llevaba mucho tiempo en la misma situación con un colega cercano en el juego en línea “Words With Friends”, e hizo un trato: si no jugaba mi turno durante más de una semana, avisaría a la gente que estaba en problemas.

La noche antes de partir hacia Siria, Tice se encontró con un amigo de la familia en un bar de Washington. “No hubo manera de disuadirlo”, declaró el amigo a CNN. “Quería contar su historia. Porque sentía que no había nadie más allí”.

“Pienso en esa noche todo el tiempo”, añadió el amigo de Tice, que pidió no ser identificado. “Si hubiera podido, si hubiera podido detenerlo”.

“Maldita sea, ojalá hubiera dicho lo correcto”, dijo.

Cuando Tice viajó a Siria, el país se encontraba sumido en una violenta guerra civil. El Ejército Libre Sirio (ELS), una coalición de combatientes rebeldes, avanzaba hacia la capital, Damasco, en el suroeste del país, y hacia Aleppo, en el noroeste. Ambas ciudades se habían convertido en frentes clave del conflicto después de que las fuerzas de al-Assad comenzaran a reprimir a los manifestantes pacíficos el año anterior.

Tice se quedó con Enawi cerca de la frontera norte del país durante casi tres semanas, entrevistando a lugareños sobre la guerra. “Todos lo saludaban; era un poco famoso”, declaró Enawi a CNN.

Tice aún no era reportero, pero no quería perder el tiempo. “Deseaba desesperadamente ser periodista. Quería triunfar”, declaró a CNN Liz Sly, editora de la oficina de Beirut del Washington Post, quien trabajó con Tice y publicó tres de sus artículos. Quería aprender con la práctica, y se le daba bien.

“A mucha gente le cuesta escribir una noticia. No lo entienden”, dijo Sly. “A él no parecía costarle nada. Parecía tener un don natural”.

Pero Tice era un caso incipiente, y un creciente grupo de periodistas experimentados se esforzaba por pulir su energía inagotable. David Enders, quien viajó con Tice por Siria durante varias semanas y colaboró ​​con él en una serie de reportajes para McClatchy, declaró a CNN: “Una de las primeras cosas que le dije fue: ‘Si tuiteas nuestra ubicación en tiempo real, no me volverás a ver’”.

Tice y Enders se integraron en una unidad rebelde y corrieron hacia Damasco, durmiendo en refugios con las botas puestas y cargando solo con lo que podían llevar. Subieron a autobuses improvisados ​​y a la parte trasera de motocicletas, y a veces caminaron, evadiendo los bombardeos y helicópteros del Gobierno.

“Estoy integrado con #FSA . Noticias de interés a diario”, tuiteó Tice a finales de mayo. “Si alguien quisiera contratarme, sería genial. Los préstamos estudiantiles no se pagan solos”.

En una ocasión, un proyectil de tanque impactó la fachada de una casa tras la que se refugiaban, dijo Enders. “No recuerdo el sonido”, dijo. “Recuerdo el impacto y el golpe contra el suelo”.

Según Enders, fue una acción más violenta de la que Tice había visto en las fuerzas armadas. Pero el par trabó amistad por su profesión y sus recientes divorcios, y Tice solía compartir historias sobre su familia. En una ocasión, interrumpió una conversación entre combatientes rebeldes para decirles que su plan de emboscar un convoy gubernamental no estaba lo suficientemente bien planificado.

Tice ganaría posteriormente el Premio George Polk de Reportaje de Guerra, junto con Enders. Pero finalmente se separaron. Las fuerzas rebeldes estaban tomando el control de los suburbios que rodean Damasco, escenario de violentos combates, y Tice quería llegar a tiempo para presenciar el colapso del régimen de al-Assad.

“Fue extremadamente difícil y peligroso: el Gobierno estaba cortando las líneas de suministro y las rutas de tránsito”, dijo Enders. En un momento dado, se escapó de un refugio rebelde y comenzó a caminar hacia la ciudad, hasta que los combatientes rebeldes lo rescataron y lo encerraron en una habitación por su propia seguridad.

Tice llamó a Sly para desahogar su frustración. “Estaba tan convencido de que al-Assad iba a caer”, dijo. “Y tenía que estar presente”.

Ese agosto, Tice cumplió 31 años. “Escuchar las bombas anuncia mi cumpleaños”, escribió en Twitter. Estaba en un estado de reflexión. “Afganistán, California, Washington, Egipto, Turquía, Siria. ¡Qué año tan loco!”.

El año terminó con Tice relajándose en una fiesta en la piscina con rebeldes de la FSA, según una publicación suya de la madrugada del 12 de agosto. La música de Taylor Swift sonaba a todo volumen de fondo; Tice era un fan incondicional de Swift. “Sin duda, el mejor cumpleaños de mi vida”, escribió.

Ese fue el último tuit que envió. En Beirut, Sly recibió noticias de un editor del Washington Post, donde Tice había enviado un cuarto despacho. “Austin no ha respondido a sus preguntas”, le dijo el editor a Sly. “Siempre lo hace. ¿Has tenido noticias suyas?”

Pasaron algunos días hasta que empezó a preocuparse. Tice había estado planeando descansar y tal vez estaba en camino al Líbano o Turquía para tomarse un descanso.

Pero con el paso de los días, se hizo evidente que Tice había sido capturado. Sly, Enders y los demás periodistas con los que Tice había trabado amistad durante su rápido ascenso profesional contactaron desesperadamente a sus contactos, pero nadie sabía qué le había sucedido.

En casa, los Tice estaban de vacaciones familiares en Gulf Shores, Alabama. Austin había estado en contacto durante toda su estancia en Siria —sabía que sus hermanos y padres estaban preocupados por él—, así que no tardó mucho en notar algo extraño.

“Es uno de esos momentos en la historia de nuestra familia donde hay un antes y un después”, dijo Abigail a CNN.

Acortaron el viaje y, durante las semanas siguientes, el teléfono de su pared en Houston no dejó de sonar. Los periodistas se reunieron rápidamente frente a su casa. Fue abrumador, dijo Abigail.

Tanto Sly como Enders tuvieron pesadillas con su colega. “Había una en la que estaba en un bosque y le disparaban, y tuve que advertirle”, recordó Sly.

Luego, en septiembre, apareció un video en YouTube. Las imágenes borrosas mostraban a Tice, con los ojos vendados, semanas después de su desaparición. Recitó una oración incoherente en árabe y luego añadió, en inglés: “Oh Jesús, oh Jesús”. El video aparentemente lo mostraba rodeado de militantes yihadistas, pero Estados Unidos rápidamente concluyó que había sido orquestado por fuerzas leales a alAssad.

Marc Tice, el padre de Austin, dijo en una declaración en ese momento que ver el video fue “difícil”, pero “saber que Austin está vivo y bien es reconfortante para nuestra familia”.

Desde entonces no se ha vuelto a ver ninguna imagen de Tice, pero la familia nunca perdió la esperanza.

“Sabemos que está vivo y que algún día volverá a casa y nuestra familia volverá a estar junta”, dijo Abigail. “Nunca lo hemos dudado”.

La desaparición de Austin transformó a su madre, Debra, en una cruzada geopolítica de la noche a la mañana. Se ha reunido con sucesivos presidentes de Estados Unidos y declaró a CNN a principios de este año que el equipo del presidente Trump comenzó a contactarla poco después de su victoria electoral en noviembre pasado, describiendo su trabajo en el caso como “fantástico”.

Con el paso del tiempo, la determinación de su madre no ha hecho más que crecer. “Debra Tice es una fuerza de la naturaleza”, declaró a CNN la vieja amiga de la familia. “La singular determinación de esta mujer en la vida es asombrosa e inspiradora”.

Luego, en diciembre, se renovó la esperanza. El régimen de al-Assad cayó de forma dramática y decisiva ante los combatientes rebeldes, doce años después de lo que Austin Tice creía. En los días siguientes, Debra escribió una carta a varios líderes, incluido el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quienes dieron refugio al déspota caído tras su huida de Siria.

Su carta provocó una respuesta pública de Putin, quien dijo en su conferencia de prensa de fin de año que hablaría con al-Assad sobre el paradero de Tice.

“Nunca he visto a alguien con las agallas de enfrentarse a ningún líder mundial, a nadie, de decir las cosas que ella le ha dicho a la gente para intentar sacar a su hijo”, dijo un amigo de la familia Tice.

Trece años después de su desaparición, es posible que nunca se sepa con certeza el destino de Austin Tice. Su desaparición aún atormenta a quienes lo conocieron. Cambió la forma en que Sly contrataba a trabajadores independientes: “No se puede simplemente aceptar a personas que llegan al país sin antecedentes ni experiencia”, declaró a CNN. También se pregunta: “¿Podríamos haber hecho más?”.

Pero Tice sabía que estaba bailando con el peligro, y todos los que lo conocían reconocían una cosa: una vez que se decidía por algo, intentar hacerle cambiar de opinión era imposible.

“Todas las personas de este país que luchan por su libertad se despiertan cada día y se acuestan cada noche con la certeza de que la muerte podría visitarlas en cualquier momento. Aceptan esa realidad como el precio de la libertad”, escribió Tice en Facebook menos de tres semanas antes de su desaparición.

“No, no deseo morir, deseo vivir”, continuó. “Venir a Siria es lo mejor que he hecho, y es la sensación más grande de mi vida”.

Con información de Clarissa Ward, corresponsal internacional jefe de CNN.