Todas las referencias que Rosalía incluyó en el video de su canción “Berghain”

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

La gente no parece ponerse de acuerdo en si alabar o criticar la nueva canción de Rosalía, “Berghain”, cuyo video musical ha sido visto más de 3,7 millones de veces en las primeras 24 horas desde su estreno el lunes en YouTube.

La canción, que es el primer sencillo del nuevo álbum de la cantante catalana, “Lux”, que saldrá a la venta el próximo 7 de noviembre, marca una ruptura con la música de la artista, ya que Rosalía emplea un registro de voz propio del canto lírico, se hace acompañar por una orquesta sinfónica y las letras están en español, inglés y alemán.

En el tema, Rosalía se ha hecho acompañar por las voces de la cantante islandesa Björk y del músico experimental estadounidense Yves Tumor, así como por la Orquesta Sinfónica de Londres.

El director del video musical, filmado en Vasovia, Polonia, es Nicolás Méndez, del colectivo barcelonés Canada, que ya produjo en 2017 el videoclip de la canción “De plata”, del álbum debut de Rosalía, “Los Ángeles”, así como los videos musicales de “Malamente” y “Pienso en tu mirá”.

El video musical se inicia con la cantante en su apartamento, rodeada por una orquesta y un coro que le cantan en alemán, antes de que Rosaía, sentada junto a la bañera con un delantal, les responda cantando en un falsete suave. El coro en alemán dice: “Seine Angst ist meine Angst, Seine Wut ist meine Wut, Seine Liebe ist meine Liebe, Sein Blut ist mein Blut” (Su miedo es mi miedo, su rabia es mi rabia, su amor es mi amor, su sangre es mi sangre).

Tras estas escenas, se muestra a la cantante en una habitación de hospital, conectada a una máquina de electrocardiograma, y luego regresa a su apartamento, en el que canta rodeada por animales del bosque.

La primera referencia curiosa de la canción es su propio título, “Berghain”, pues así se llama un famoso club nocturno ubicado en una antigua planta eléctrica en Berlín, Alemania, conocido por poner solo música tecno y por su estricta política de acceso. Es tal su prestigio, que discjockeys de todo el mundo amenizan fiestas allí.

La segunda referencia importante se aprecia en una sección del video en la que Rosalía, con un lazo rojo en el pelo, se ve rodeada por un grupo de animales; y es una recreación, casi toma por toma, de una secuencia similiar en la película animada de Disney “Snow White and the Seven Dwarfs”, de 1937, en la que Blancanieves canta en un bosque rodeada de animales.

En este segmento del video musical de Rosalía, un pájaro petirrojo canta en inglés con la voz de Björk: “The only way to save us is through divine intervention” (La única manera de salvarnos es mediante la intervención divina).

La revista Rolling Stone también vio en esta escena una referencia a las fotografías y videos de la serie “After Hours”, de 2013, del cineasta y fotógrafo alemán Phillip Kaminiak.

También se muestra luego el dibujo de un corazón con espinas en un cuadro, que puede interpretarse como una alusión al corazón de Blancanieves, que la Reina Mala pide al cazador que lo traiga en un cofre.

En una escena del videoclip, Rosalía va al local de un prestamista y, en la pared de la tienda, está colgado el famoso cuadro “La dama del armiño”, de 1489, pintado por Leonardo Da Vinci. También aparece un cuadro de Ernest Hébert y una pintura de Cristo.

En Reddit los fans de la cantante no han cesado de analizar el video de “Berghain”, en el que hay quienes dicen que la producción audiovisual es una parábola de la depresión y la ansiedad tras una ruptura sentimental, en la que Rosaía realiza actividades cotidianas, como planchar o desplazarse en autobús rodeada por una orquesta sinfónica. El personaje se libera de esta situación opresiva a través de la espiritualidad.

Las visitas al prestamista, quien se niega a recibir un medallón de oro en forma de corazón, son también una referencia a una fallida relación romántica.

El color blanco, que identifica a la cantante en la cubierta del álbum “Lux”, en el que lleva un hábito de monja en la cabeza, también aparece de manera predominante en el videoclip: Rosalía viste de blanco y se la ve lavando ropa blanca e inclinada ante una tiña de baño blanca.

En otro momento, Rosalía viste una camiseta que tiene estampada la frase en inglés “My intrusive thoughts sound like this” (Mis pensamientos intrusivos suenan así), que el sitio web Highxtar identificó como un producto de la marca barcelonesa CentsdeCels. La revista W también reconoció otros trajes que Rosalía usa en “Berghain”, como un vestido de la firma Balenciaga, diseñado por Nicolas Ghesquière en 2004, así como zapatos de tacones y una camiseta sin mangas de 2003 por Alexander McQueen.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.