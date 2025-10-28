Los cupones de alimentos del SNAP en EE.UU. serán suspendidos: cuándo se acaban, cómo se podrá conseguir comida y más claves

Por Tami Luhby, CNN

En una situación sin precedentes, millones de estadounidenses podrían perder el acceso a un programa crucial de asistencia alimentaria en las próximas semanas debido al cierre parcial del Gobierno federal.

El Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, por sus siglas en inglés) ha declarado que no cuenta con el dinero para pagar US$ 8.000 millones en beneficios de cupones de alimentos para noviembre, en medio del impasse financiero en el Capitolio que provocó el cierre del Gobierno, el 1 de octubre. La agencia argumenta que no puede recurrir a su fondo de contingencia de aproximadamente US$ 6.000 millones para cubrir los beneficios del próximo mes, aunque legisladores y defensores demócratas afirman que el USDA debería, o incluso está obligado a, utilizar el dinero.

Sin la ayuda del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), nombre formal de los cupones de alimentos, muchos beneficiarios tendrán que decidir si usan sus limitados presupuestos para comprar alimentos, pagar el alquiler, surtir recetas o encender la calefacción, declaró Ed Bolen, director de Estrategias Estatales del SNAP para el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, de tendencia izquierdista.

“Van a enfrentar una enorme disminución en su capacidad para llevar comida a la mesa”, afirmó. Se saltarán comidas. Sustituirán alimentos. Tendrán que buscar otros recursos.

Esto es lo que sabemos sobre la inminente pausa en los beneficios del SNAP:

No se emitirán cupones de alimentos para noviembre. El momento en que los beneficiarios sentirán el impacto varía, ya que los estados suelen otorgar los beneficios de forma continua durante el mes. Algunos dejarán de recibir sus pagos tan pronto como el sábado 1 de noviembre, mientras que otros no lo verán hasta más adelante.

¿Cuántas personas se verán afectadas? ¿Cuántos son adultos mayores o niños?

Casi 42 millones de personas, o aproximadamente 1 de cada 8 estadounidenses, recibieron cupones de alimentos en mayo, según los últimos datos del USDA.

Según el Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, que citó datos del USDA del año fiscal 2020, aproximadamente el 42 % de los beneficiarios son niños, mientras que otro 26 % son personas mayores o con discapacidad. El 20 % son padres y el resto son adultos sanos sin hijos a cargo.

Los hogares reciben, en promedio, alrededor de US$ 350 al mes en beneficios del SNAP.

La asistencia no vence al final de cada mes, pero los beneficiarios suelen utilizar todos los fondos en el mes en que los reciben, explicó Lauren Bauer, investigadora de Estudios Económicos en la Brookings Institution.

Los estados no tienen suficiente dinero para cubrir US$ 8.000 millones en beneficios mensuales de cupones de alimentos, aunque varios han anunciado que reforzarán sus programas de asistencia alimentaria el próximo mes.

Además, el USDA afirmó que no reembolsará a los estados si intentan cubrir el costo de los beneficios temporalmente.

Lamentablemente, no existen muchas alternativas eficaces a los cupones de alimentos.

Los estadounidenses pueden recurrir a las despensas de alimentos y otros programas comunitarios de asistencia alimentaria, pero estos grupos se han visto presionados por el aumento de los precios de los alimentos y la mayor necesidad en los últimos años.

“El cierre añade otra capa de presión a un sistema alimentario de emergencia ya de por sí sobrecargado”, declaró Celia Cole, directora ejecutiva de Feeding Texas, la asociación estatal de bancos de alimentos, en un comunicado, señalando que más de 3,5 millones de tejanos reciben cupones de alimentos.

Varios estados han anunciado que destinarán millones de dólares a sus programas alimentarios de emergencia, pero la cantidad será mucho menor que los gastos federales habituales.

En Nueva York, por ejemplo, la gobernadora demócrata Kathy Hochul anunció el lunes que está acelerando la asignación de US$ 30 millones para financiar más de 16 millones de comidas, además de los más de US$ 11 millones destinados a la ayuda alimentaria de emergencia local.

Asimismo, en Minnesota, el gobernador demócrata Tim Walz anunció el lunes que su administración destinaría US$ 4 millones a los bancos de alimentos del estado. Y el gobernador republicano de Virginia, Glenn Youngkin, declaró el viernes que su estado proporcionaría beneficios para ayudar a los residentes a comprar alimentos.

Sin embargo, señaló Bolen, los neoyorquinos recibieron más de US$ 647 millones en cupones de alimentos en mayo, mientras que los residentes de Minnesota recibieron más de US$ 71 millones en el SNAP.

Los expertos creen que los beneficios de noviembre se entregarán al final del cierre del Gobierno federal, pero esto es un territorio desconocido, por lo que advirtieron que no están seguros.

