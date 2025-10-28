Elon Musk lanza Grokipedia, su propia versión de Wikipedia

Por Hadas Gold, CNN

Elon Musk lanzó Grokipedia, su versión de Wikipedia, este lunes, mientras el hombre más rico del mundo busca crear aún más un ecosistema alternativo de información y medios moldeado a sus puntos de vista.

Los artículos están escritos por la inteligencia artificial (IA) Grok de Musk, y el sitio imita el estilo minimalista, la estructura de página y el estilo de referencias de Wikipedia. Pero Grokipedia es mucho más pequeña por ahora: poco más de 800.000 artículos, en comparación con los más de 7 millones de Wikipedia.

Mientras que cualquiera puede escribir y editar artículos en Wikipedia, no está claro cuánto intervienen los humanos en los artículos de Grokipedia. Los usuarios sí tienen la opción de enviar comentarios si creen que han detectado un error.

“El objetivo de Grok y Grokipedia.com es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Nunca seremos perfectos, pero aun así nos esforzaremos por lograr ese objetivo”, escribió Musk en su plataforma social X, agregando después que espera enviar copias de Grokipedia “grabadas en un óxido estable en órbita, la Luna y Marte para preservarlas para el futuro”.

Los conservadores han acusado durante mucho tiempo a Wikipedia de un fuerte sesgo progresista, y Musk acusa a Wikipedia de estar “controlada por activistas de extrema izquierda”.

Los usuarios señalan notables diferencias entre los artículos de Grokipedia y Wikipedia, empezando por los artículos sobre el propio Musk.

La versión de Wikipedia lo describe como una “figura polarizadora”, que ha sido “criticada por hacer declaraciones poco científicas y engañosas, incluida desinformación sobre covid-19 y la promoción de teorías de conspiración, así como por avalar comentarios antisemitas, racistas y transfóbicos”. El artículo menciona el aumento del “discurso de odio y la propagación de desinformación” después de su compra de Twitter en 2022 (ahora llamado X).

La versión de Grokipedia dice que Musk “ha influido en debates más amplios sobre el progreso tecnológico, el declive demográfico y los sesgos institucionales”. Afirma que, tras la compra de Twitter, él “ha priorizado reformas de moderación de contenido en medio de críticas de medios tradicionales que exhiben inclinaciones sistémicas de izquierda en su cobertura”, citando como fuente las clasificaciones de multimillonarios de Forbes y no un documento, artículo o publicación específica en redes sociales que respalde la afirmación.

Musk ha dicho que Grokipedia se actualizará continuamente. “A medida que Grok mejore, también lo hará Grokipedia”, escribió en X el martes. “Estamos integrando los principios del pensamiento crítico y la coherencia en Grok”.

