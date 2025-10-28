Hamas dice que retrasará la entrega de rehenes tras orden de Netanyahu de lanzar ataques “inmediatos y contundentes” en Gaza

Por Eugenia Yosef y Mohammed Tawfeeq, CNN

El primer ministro Benjamin Netanyahu ordenó este martes al ejército israelí lanzar ataques “inmediatos y contundentes” en Gaza.

“Al concluir las consultas de seguridad, el primer ministro Netanyahu instruyó a la cúpula militar para que lanzara ataques inmediatos y contundentes en Gaza”, declaró la oficina del primer ministro en un breve comunicado.

Este mismo martes, la oficina de Netanyahu declaró que Hamas está en una “clara violación” del acuerdo de alto el fuego de Gaza tras devolver a Israel restos que no pertenecían a ninguno de los 13 rehenes aún desaparecidos en el enclave.

El brazo armado de Hamas, las Brigadas Al-Qassam, anunció posteriormente que pospondría la entrega del cuerpo de un rehén recuperado en el sur de Gaza el martes debido a las “violaciones” de Israel.

Un oficial militar israelí declaró a CNN que Hamas había atacado a las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) apostadas en una zona bajo control israelí al este de la línea amarilla, la que marca el punto de retirada israelí de Gaza según el acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos.

Esta noticia está en desarollo y será actualizada.

