EE.UU. atacó cuatro embarcaciones en el Pacífico. Hay 14 muertos y coordinan con México el rescate de un sobreviviente

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

Estados Unidos lanzó tres ataques contra cuatro embarcaciones que “traficaban drogas” en aguas internacionales del este del Pacífico el lunes, con un saldo de 14 muertos y un sobreviviente, según informó el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

“Las cuatro embarcaciones eran conocidas por nuestro aparato de inteligencia, transitaban por rutas conocidas del narcotráfico y transportaban narcóticos”, aseguró en X el titular de Defensa del Gobierno de Donald Trump. Según reportó, las naves era operadas por organizaciones terroristas designadas.

Se trata del primer ataque múltiple de los 11 reportados hasta el momento por Washington, que por ahora no ha proporcionado pruebas que respalden las acusaciones.

Hegseth dijo que el Comando Sur de EE.UU. inició el protocolo de búsqueda y rescate para dar con el sobreviviente. “Las autoridades mexicanas aceptaron el caso y asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate”, dijo el funcionario.

CNN contactó a la Secretaría de Marina de México para pedir comentarios y espera respuesta.

Mauricio Torres y Uriel Blanco colaboraron con este reporte

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Noticia en desarrollo