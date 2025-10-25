Yamamoto da la victoria a los Dodgers en el Juego 2 sobre los Blue Jays para igualar la Serie Mundial

Por Jacob Lev, CNN

Los Dodgers de Los Ángeles se recuperaron de un inicio decepcionante en la Serie Mundial y ganaron el Juego 2 ante los Toronto Blue Jays 5-1 la noche del sábado en el Rogers Centre.

El abridor Yoshinobu Yamamoto volvió a lanzar un juego completo, retirando a los últimos 20 bateadores que enfrentó, y los Dodgers han empatado la serie 1-1.

El lanzador de 27 años ponchó a nueve bateadores, permitiendo una carrera limpia en cuatro hits.

Fue el segundo juego completo consecutivo de Yamamoto en la postemporada, convirtiéndose en el primer lanzador de los Dodgers en lograrlo desde Orel Hershiser en 1988.

Al igual que el viernes, los Dodgers abrieron el marcador temprano después de que el receptor Will Smith conectara un sencillo impulsor para que Freddie Freeman anotara y tomaran ventaja de 1-0.

Pero el abridor de los Jays, Kevin Gausman, logró recuperar el control tras una primera entrada complicada, y Toronto empató el juego 1-1 con un elevado de sacrificio de Alejandro Kirk en la tercera entrada.

No hubo más anotaciones hasta la séptima entrada, cuando Smith volvió a superar a Gausman, conectando un jonrón solitario para romper el empate. Y Los Ángeles no se detuvo ahí.

Después de ponchar a Teoscar Hernández, Gausman permitió otro jonrón solitario, esta vez a Max Muncy, lo que amplió la ventaja de los Dodgers y sacó al lanzador de 34 años del juego.

Los Dodgers sumaron dos carreras más en la octava entrada antes de que Yamamoto pudiera cerrar el juego.

El Clásico de Otoño ahora se trasladará a Los Ángeles, con el Juego 3 programado para este lunes a las 8:00 p.m. hora de Miami.

