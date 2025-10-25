Es el único responsable por el cuidado de su hijo con discapacidad. Ahora enfrenta la deportación

Por Zoe Sottile y Caroll Alvarado, CNN

Cuando Heury Gómez regresó de unas vacaciones de cumpleaños muy esperadas en agosto, estaba listo para la responsabilidad de su vida: cuidar a tiempo completo de su hijo con discapacidad.

Unos meses antes de las vacaciones, Gómez, un residente legal de 43 años de Estados Unidos, originario de la República Dominicana, recibió la custodia total de Noah, de 18 años, quien padece parálisis cerebral y epilepsia. Noah no habla, no puede caminar y requiere cuidados permanentes. Gómez aprovechó el viaje de cinco días a la Ciudad de México para tomarse un breve descanso antes de comenzar un entrenamiento intensivo para cuidar de Noah en su casa de Nueva York.

Sin embargo, Gómez nunca comenzó el entrenamiento. Fue arrestado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) a su llegada al aeropuerto de Newark, Nueva Jersey. Ahora enfrenta un proceso de deportación derivado de dos condenas por delitos menores de hace casi una década.

Su caso es otro ejemplo de cómo el Departamento de Seguridad Nacional ha ampliado considerablemente sus objetivos de control migratorio durante el segundo mandato del presidente Donald Trump. El Gobierno ha supervisado redadas generalizadas contra inmigrantes indocumentados, independientemente de sus antecedentes penales, y ha reducido las vías para la inmigración legal, incluido para el asilo. Personas con residencia permanente como Gómez también se han visto envueltas en procesos de deportación, incluido el activista estudiantil palestino Mahmoud Khalil, quien estuvo encarcelado por ICE durante meses.

El Gobierno ha afirmado que se enfoca en “lo peor de lo peor” y en los delincuentes violentos.

“El presidente Trump y la secretaria Noem están aplicando esta ley tal como fue redactada para mantener a Estados Unidos seguro”, declaró el Departamento de Seguridad Nacional a CNN en respuesta a una consulta sobre el caso de Gómez.

La familia y el abogado de Gómez afirman que no es violento y que ha madurado y cambiado desde sus condenas de 2017 por intento de agresión con intención de causar lesiones físicas e intento de hurto menor, ambos relacionados con el mismo altercado de 2015 con su expareja.

En cambio, lo describen como un padre centrado y cariñoso. Aprendió a cortar el pelo para poder cortárselo a Noah, según su hermana, Aurelquis Gómez.

Gómez ha pasado tres veces más tiempo en detención de ICE que el que cumplió por sus condenas de 2017. Han pasado casi tres meses desde que vio a su hijo por última vez.

“Está siendo separado de su hijo por algo que ya se ha resuelto”, dijo Carolina Zapata, su prima y compañera de piso.

Gómez tenía 23 años cuando llegó a Estados Unidos en 2005 y ese mismo año obtuvo la residencia permanente legal. Su hijo, ciudadano estadounidense, nació tan solo dos años después.

Noah nació con líquido en el cerebro, una afección llamada hidrocefalia, que le causó graves complicaciones médicas y problemas neurológicos persistentes. Respira gracias a una traqueotomía (una operación para hacerle una abertura en la parte delantera del cuello) y se alimenta a través de una sonda.

Noah necesita atención las 24 horas. Es una responsabilidad por la que Gómez luchó en una batalla legal que duró años y que finalizó en marzo, cuando se le otorgó la custodia principal. En la orden de custodia revisada por CNN, el tribunal señaló que Gómez había priorizado el cuidado de su hijo, trabajando de noche como custodio en una universidad de Manhattan para facilitar las visitas a Noah durante el día.

Gómez se dedicó a aprender los pormenores de las necesidades médicas de Noah, comentó su primo, incluyendo cómo monitorear las convulsiones que sufre y succionar cuidadosamente la mucosidad de su tubo de traqueotomía para que respire con facilidad. Tiene la costumbre de cantarle a Noah mientras le administra sus medicamentos o lo baña; cualquier cosa para hacerlo sonreír.

Noah “quiere mucho a su papá y sonríe mucho cuando está con él”, dijo Aurelquis Gómez.

Antes de su detención, Gómez visitaba a Noah con frecuencia en el hospital de la ciudad de Nueva York, donde su hijo recibe atención a tiempo completo, según comentó su hermana. Ha estado en una residencia desde 2018.

En la primera semana de agosto, Gómez se fue de vacaciones a la Ciudad de México antes de comenzar los preparativos para llevar a Noah a su casa desde el hospital.

Pero cuando regresó a Newark el 5 de agosto, Gómez fue detenido por la CBP. Fue descrito como “un extranjero ilegal delincuente, que fue considerado inadmisible cuando intentó ingresar al país”, en un comunicado enviado a CNN por el Departamento de Seguridad Nacional. Estuvo retenido en el aeropuerto durante más de 30 horas, según Zapata.

El abogado de Gómez, Bryan Pu-Folkes, declaró a CNN que su cliente fue clasificado como “extranjero recién llegado” y que el DHS inició un proceso de deportación con el argumento de que los delitos menores pasados ​​de Gómez se clasifican como actos de “depravación moral”, un término utilizado en una ley de 1952 que abarca delitos como fraude y lesiones a terceros.

Gómez “regresó a este país como residente permanente y fue tratado como un extraño”, declaró su abogado.

Tras su primera detención en Nueva Jersey, Gómez fue despertado en la noche y trasladado en avión a un centro de ICE en Michigan el 19 de agosto, según informó su primo. Su hermana le contó a CNN que es demasiado caro para sus familiares volar para visitarlo y que es un desafío hacer el viaje de 12 horas en coche.

Durante sus llamadas desde el centro de detención de ICE, dice que tiene miedo y le cuesta estar lejos de su hijo, comentó Zapata.

La oficina del alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, declaró a CNN que estaba “entristecido” al enterarse de la detención de Gómez. “Independientemente de su estatus migratorio, todos en la ciudad de Nueva York deberían poder acceder a educación, a atención médica y poder practicar su fe”, declaró la oficina en un comunicado. “Pero, lamentablemente, incidentes como estos desalientan a las comunidades inmigrantes a utilizar los recursos de la ciudad y a vivir sus vidas”.

Para Pu-Folkes, el proceso de deportación es una respuesta desproporcionada ante un episodio que data de hace una década en la vida de su cliente. Gómez fue sentenciado a 20 días de cárcel y libertad condicional, y se le exigió que tomara cursos después de sus condenas. Aparte de esos delitos menores, Gómez ha “vivido impecablemente en este país”, afirmó Pu-Folkes.

Pu-Folkes ahora lucha por la cancelación de la deportación para los residentes permanentes, una forma de alivio que les exige demostrar la residencia continua de Gómez en Estados Unidos, y él merece “este tipo de alivio por justicia y compasión”.

“El meollo del caso, diría yo, es demostrar que su deportación causaría dificultades extremas a Noah, su hijo ciudadano estadounidense”, declaró Pu-Folkes. “No pedimos clemencia. Pedimos sentido común”.

Bajo administraciones anteriores, la detención de Gómez habría sido “extremadamente inusual”, según Pu-Folkes. Gómez había viajado internacionalmente en múltiples ocasiones después de su condena sin problemas.

“No es una ley nueva la que se está aplicando hoy”, dijo Pu-Folkes. “Es solo que las leyes vigentes se están aplicando de forma mucho más agresiva”.

Charles Kuck, abogado de inmigración con sede en Atlanta, declaró a CNN que los aumentos al presupuesto de ICE significan que la agencia “puede hacer cumplir todas las leyes al pie de la letra, y eso es precisamente lo que están haciendo”.

En el caso de Gómez, está en juego una ley de inmigración de décadas de antigüedad que utiliza un vocabulario arcano. La Sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 enumera una serie de grupos de extranjeros inadmisibles en Estados Unidos, incluyendo personas con enfermedades que representan un riesgo para la salud pública, narcotraficantes, trabajadores sexuales y personas condenadas por cualquier “delito que implique depravación moral”.

La ley en sí no define la depravación moral, que Kuck calificó como un término “intencionadamente nebuloso” que generalmente describe delitos con intención. El Manual de Asuntos Exteriores, un documento publicado por el Departamento de Estado, agrupa diversos delitos bajo este término, incluyendo el fraude y los delitos con fines de lucro.

Pu-Folkes afirmó que la ley “en realidad fue diseñada para mantener a las personas peligrosas fuera del país”, sin embargo, “el problema surge cuando la ley se aplica sin ningún tipo de justicia ni proporción”.

A miles de kilómetros del centro de detención de ICE en Michigan, Aurelquis Gómez visita a menudo a su sobrino Noah. Le muestra a Noah a su padre por videollamadas. Su salida del hospital se ha retrasado debido a la detención de su padre.

En el apartamento del barrio de Hell’s Kitchen que Gómez comparte con su prima, las señales de la llegada interrumpida de Noah están por todas partes. Se instaló un piso nuevo para facilitar el movimiento de su silla de ruedas y persianas para protegerlo del sol. Los primos habían comenzado a vaciar la habitación de Gómez para que Noah pudiera quedarse allí, con suficiente espacio para acomodar su respirador, silla de ruedas y otros equipos médicos.

La detención ha sido costosa, en más de un sentido. La familia ya ha pagado miles de dólares en honorarios legales y han creado una campaña de GoFundMe para ayudar a aliviar la carga.

“Hay días en que lloramos y no comemos”, dijo Aurelquis Gómez. “Hay días llenos de angustia”.

Quien más sufrirá si Gómez es deportado es su hijo, dijo Zapata, quien “depende de la constancia y el vínculo que tenga con su padre”.

Gómez “pasó años de su vida haciendo lo correcto”, dijo. “Creo que es un ejemplo de lo que sucede cuando un sistema deja de reconocer la redención”.

Se espera que la audiencia de deportación de Gómez comience el 12 de noviembre.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.