Al menos 1 muerto y 6 heridos de bala en una fiesta de bienvenida en la Universidad Lincoln en Pensilvania

Al menos una persona murió y otras seis resultaron heridas en un tiroteo en la Universidad Lincoln de Pensilvania la noche del sábado, durante el fin de semana de bienvenida a los estudiantes de esta universidad históricamente afroamericana, según informaron las autoridades.

Un total de siete personas recibieron disparos durante el tiroteo, dijo el fiscal del condado de Chester, Christopher de Barrena-Sarobe, en una conferencia de prensa la madrugada de este domingo, sin detallar el estado de los heridos.

Las autoridades locales, estatales y federales están investigando, informó la Oficina del fiscal del condado de Chester en un comunicado, pidiendo a cualquier persona con información sobre el tiroteo que contacte al FBI.

Las autoridades no han dado información sobre un sospechoso o sospechosos, pero la Oficina del fiscal indicó: “El público debe seguir evitando el área alrededor de la Universidad”.

Al menos tres personas con heridas de bala fueron trasladadas al Hospital Christiana en la cercana Wilmington, Delaware, y otra fue llevada a ChristianaCare en Newark, Delaware, dijo Jay Moore, de la Oficina del sheriff del condado de Chester, a CNN anteriormente.

La situación sigue “muy activa”, dijo a CNN un portavoz de la Policía Estatal de Pensilvania, negándose a proporcionar más detalles.

La Oficina del Fiscal de distrito del condado de Chester informó sobre múltiples víctimas y pidió al público que evitara el área, según una publicación en Facebook.

Varias personas estaban siendo atendidas en el lugar después de ser derribadas al suelo y pisoteadas mientras la multitud corría a cubrirse, informó KYW, afiliada de CNN, citando a funcionarios.

La Universidad Lincoln se encuentra a unos 88 kilómetros al oeste de Filadelfia. Su sitio web afirma que es la primera universidad históricamente negra del país que otorga títulos.

Habrá asesoramiento disponible este domingo por la mañana para cualquier persona que lo necesite tras el tiroteo del sábado por la noche, dijo la universidad en su página de Instagram.

“Por favor, únanse a mí para orar por los estudiantes y el profesorado de la Universidad de Lincoln, así como por los valientes agentes del orden presentes en el lugar. Parece que esta noche hubo un tiroteo masivo”, escribió el comisionado del condado de Chester, Eric Roe, en una publicación de Facebook el sábado por la noche.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, dijo que ha sido informado sobre el tiroteo y ofreció el apoyo total de su administración a la universidad y a las fuerzas del orden locales.

“Por favor, eviten el área, sigan las indicaciones de las autoridades locales y únanse a Lori y a mí para orar por la comunidad de la Universidad Lincoln”, dijo Shapiro.

El tiroteo del sábado se produjo un día después de que cinco personas resultaran heridas en un tiroteo cerca del campus de la Universidad Howard, otra universidad históricamente afroamericana, en Washington, justo cuando la institución comenzaba sus actividades de bienvenida. La Policía informó que ninguna de las víctimas era estudiante de Howard.

