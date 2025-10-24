¿Quién es Zhi Dong Zhang, el ciudadano chino detenido en Cuba, y qué cargos enfrenta ahora en Estados Unidos?

Por Mauricio Torres, CNN en Español

El ciudadano chino Zhi Dong Zhang, acusado en Estados Unidos de narcotráfico y lavado de dinero, fue entregado por autoridades mexicanas al Gobierno de ese país después de que estuvo prófugo en México y fuera arrestado en Cuba, informó este jueves el secretario de Seguridad federal de México, Omar García Harfuch.

Zhi Dong Zhang, también conocido como “Brother Wang”, enfrenta 13 cargos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero ante la Corte federal del Distrito Norte de Georgia, de acuerdo con la acusación presentada el 16 de agosto de 2022 por un jurado investigador y revisada por CNN.

CNN busca saber si el detenido ya cuenta con representación legal.

CNN también contactó al Departamento de Justicia de Estados Unidos y a la Embajada de China en ese país para pedir comentarios y está en espera de respuesta.

Zhi Dong Zhang fue detenido el 30 de octubre de 2024 en la Ciudad de México, informaron autoridades de seguridad de México. Sobre él desde entonces pesaba una solicitud de extradición a Estados Unidos, donde se le atribuye exportar, transportar y distribuir varios cientos de kilogramos de cocaína, fentanilo y metanfetaminas, así como lavar ganancias por más de US$ 150 millones anuales y formar alianzas con organizaciones delictivas mexicanas.

Tiempo después de que quedó bajo arresto, un juez le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria en la capital mexicana, de la que escapó el 11 de julio de este año, informaron en esa fecha la Fiscalía General de México y la Fiscalía de Quintana Roo, estado del Caribe mexicano.

A raíz de su fuga, instituciones de seguridad de México activaron un operativo para localizarlo y recapturarlo. Además, la Interpol emitió una notificación roja para pedir ayuda para ubicarlo.

Zhi Dong Zhang llegó luego a Cuba, donde fue detenido nuevamente el 31 de julio por los delitos de falsificación de documentos y tráfico de personas, informó este jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores del país caribeño. La institución agregó que, después de que el hombre estuvo en prisión provisional, fue entregado a las autoridades de México este jueves.

A su vez, estas últimas dijeron este jueves que, luego de recibir a Zhi Dong Zhang, lo entregaron al Gobierno de Estados Unidos para que enfrente ahí sus cargos pendientes.

De los 13 cargos que pesan contra Zhi Dong Zhang —quien además de “Brother Wang” tiene los alias de “BW”, “Pancho”, “HeHe”, “HaHa”, “Chino” y “Summor Ownor”—, cuatro son por narcotráfico.

Los tres primeros son por presuntamente conspirar con otras personas para poseer y distribuir cocaína y fentanilo en Estados Unidos. De acuerdo con la acusación presentada ante la Corte federal del Distrito Norte de Georgia, el hombre realizó estas actividades al menos desde el 21 de enero de 2022.

El cuarto cargo por narcotráfico indica que Zhi Dong Zhang presuntamente conspiró con otras personas en Estados Unidos y en México para importar cocaína y fentanilo a territorio estadounidense.

Los nueve cargos restantes incluidos en la acusación se relacionan con actividades de lavado de dinero que datan al menos del 13 de marzo de 2020.

El primero de ellos dice que Zhi Dong Zhang presuntamente conspiró con otras personas para participar en operaciones con recursos de origen ilícito procedentes de la comercialización de drogas.

Los demás cargos indican que el detenido presuntamente se involucró en diversas transacciones irregulares por montos superiores a los US$ 10.000. En concreto, la acusación señala siete operaciones de este tipo —tres en julio y cuatro en diciembre de 2020—, cada una por montos que van de los US$ 20.000 a los US$ 80.000.

Si es declarado culpable, Zhi Dong Zhang podría enfrentar penas de prisión y debería entregar a Estados Unidos todas las propiedades y ganancias derivadas de sus actividades ilícitas.

