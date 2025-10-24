Los Blue Jays superan a los Dodgers con una monstruosa sexta entrada para ganar el Juego 1 de la Serie Mundial

Por Jacob Lev, CNN

Han pasado 32 años para que Toronto volviera a vivir la emoción de la Serie Mundial. Y el viernes, la ciudad la sintió a lo grande cuando los Blue Jays remontaran para llevarse el primer partido contra los Dodgers de Los Ángeles con un marcador final de 11-4.

Los Jays se encontraron en un hoyo de 2-0 al final de la cuarta entrada, mientras los Dodgers parecían encaminados a su cuarta victoria consecutiva en el primer juego de una serie en esta postemporada.

Pero con un solo swing de Dalton Varsho, Toronto se encontró empatado con los Dodgers, y el resto es historia.

Una avalancha de nueve carreras en la parte baja de la sexta entrada marcó la diferencia para Toronto frente a sus fanáticos locales en un Rogers Centre ruidoso y lleno de energía.

El utility de los Blue Jays, Ernie Clement, compensó un error temprano en el corrido de bases con un sencillo impulsor que les dio la ventaja en la sexta entrada para abrir el marcador.

Los Jays sumaron dos carreras más antes de que Addison Barger conectara un grand slam como bateador emergente para abrir el juego por completo. El receptor Alejandro Kirk puso la cereza del pastel con un jonrón de dos carreras para asegurar la ventaja y poner el marcador 11-2.

El jonrón de Barger fue el primer grand slam de un emergente en la historia de la Serie Mundial, según la transmisión de Fox.

Después de una actuación en el Juego 4 de la NLCS que todavía tiene maravillados a los fanáticos del béisbol, la estrella bidireccional de los Dodgers, Shohei Ohtani, conectó un jonrón de dos carreras en la siguiente media entrada para reducir la gran ventaja de los Jays.

Pero eso fue lo más cerca que llegaron los Dodgers en el resto del camino.

Después de la amplia victoria en la primera serie, los Blue Jays se encuentran en el lado correcto de la historia de las Grandes Ligas de Béisbol.

El ganador del Juego 1 ha ganado 23 de los últimos 27 Clásicos de Otoño, desde 1997, según la MLB.

La derrota fue una sensación desconocida para los Dodgers, que solo habían perdido un juego en toda la postemporada hasta este viernes.

Si bien la barrida de cuatro juegos sobre los Cerveceros de Milwaukee le dio a los Dodgers algo de descanso adicional antes de su viaje a Canadá para comenzar la serie, una clasificación de campeonato de liga rápida no siempre ha favorecido al ganador.

El equipo que barrió la LCS tiene marca de 0-5 contra el que ganó su respectiva serie en siete juegos, como lo hicieron los Blue Jays sobre los Marineros de Seattle, según la transmisión.

El abridor de Los Ángeles, Blake Snell, salió fuerte, pero tropezó en la sexta entrada, saliendo del juego después de permitir cinco carreras limpias, otorgar tres bases por bolas y ponchar a cuatro.

Trey Yesavage, el abridor novato de los Blue Jays, demostró que pertenecía al escenario más importante del deporte, lanzando cuatro entradas y ponchando a cinco bateadores en el camino.

Eric Lauer cerró el juego para Toronto, ponchando a la estrella de los Dodgers, Mookie Betts.

Barger, de 25 años, le dijo al equipo de Fox que no recuerda haber pegado el grand slam.

“Me costó muchísimo ordenar mis pensamientos y todo”, dijo Barger. “Fue un momento de desmayo. Una locura”.

Los Blue Jays ganaron títulos consecutivos en 1992 y 1993 y, a pesar de la larga sequía, el equipo tiene un vestuario “unido y enérgico”, según Barger.

“Todos los días nos divertimos ahí”, dijo Barger. “No nos lo tomamos demasiado en serio. Entendemos que jugamos contra los Dodgers y que son un gran equipo, pero intentamos mantener todo igual y salir a competir como lo hemos hecho todo el año”.

Barger se apresuró a elogiar a los fanáticos de los Blue Jays por su apoyo.

“Tenemos la mejor afición del béisbol”, dijo Barger. “Obviamente, todo un país nos apoya. Sentimos la energía cada noche. Son increíbles. Lo vemos en las calles… No podría estar más feliz de estar aquí”.

El segundo juego está programado para el sábado a las 8:00 p.m. ET en Toronto.

