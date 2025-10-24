Las 5 cosas que debes saber este 24 de octubre: tormenta tropical Melissa, negociaciones EE.UU.-Canadá, ICE, NBA

CNN Español

Trump dice que pondrá fin a las negociaciones comerciales con Canadá. El atropellado intento de ICE para contratar a 10.000 agentes para deportaciones. Petro afirma que una acción de EE.UU. en Colombia sería “invasión”. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Melissa se está intensificando rápidamente en el mar Caribe y los pronósticos indican que se convertirá en un huracán mayor. Las bandas exteriores de la tormenta tropical ya están rozando Jamaica y el oeste de Haití, donde hay alertas de huracán en vigor. Melissa se ha estado desplazando a 3 km/h, más lento que el ritmo de una persona caminando, lo que revela una nueva y preocupante tendencia en los ciclones tropicales del Atlántico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que estaba poniendo fin a las negociaciones comerciales con Canadá, sumiendo las relaciones entre ambos países en una nueva crisis. El mandatario afirmó que canceló las conversaciones en respuesta a un anuncio publicado por el Gobierno de Ontario que incluía un audio de un discurso del expresidente Ronald Reagan criticando los aranceles a los productos extranjeros.

Cuando el Gobierno de Trump se aseguró miles de millones de dólares para el Departamento de Seguridad Nacional, los funcionarios comenzaron de inmediato una agresiva campaña para contratar a miles de agentes adicionales de ICE que llevaran adelante la política de deportaciones. Sin embargo, ese intento se ha tropezado con obstáculos en cada etapa.

El Gobierno de Daniel Noboa enfrenta una crisis múltiple en Ecuador: protestas indígenas, violencia criminal y tensiones políticas. Pese a tener mayoría legislativa, el paro nacional evidenció descontento social. Noboa busca apoyo de EE.UU. y refuerza su imagen de mano dura, pero crecen las críticas por autoritarismo y represión. Análisis.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que “pronto” habrá operaciones terrestres en Venezuela como parte de la estrategia con la que su Gobierno dice buscar combatir a los grupos del narcotráfico.

¿Qué equipos disputan la Serie Mundial?

A. Blue Jays y Dodgers

B. Yankees y Padres

C. Mariners y Mets

D. Brewers y Cubs

Haz clic aquí para hacer el quiz completo

Investigan a estrellas de la NBA por apuestas vinculadas a la mafia

El base del Miami Heat, Terry Rozier, y el entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, fueron arrestados en relación con una investigación sobre apuestas deportivas, informaron las autoridades a CNN Sports. Las explosivas acusaciones revelan que el ajuste de cuentas por las apuestas deportivas ya está aquí.

¿Por qué están de moda los “remakes” de videojuegos famosos?

La industria de los videojuegos ha producido recientemente muchos “remakes” de algunos de sus títulos más famosos, en una tendencia que divide por igual a fans y expertos.

Lionel Messi renueva con el Inter Miami

Lionel Messi continuará su aventura en la Major League Soccer (MLS) por otros tres años. El Inter Miami anunció la renovación del astro argentino hasta 2028, pero no develó detalles del acuerdo.

Elon Musk afirmó que necesita US$ 1 billón para impedir que “terroristas corporativos” tomen el control de Tesla.

“Cualquier acción terrestre es invasión y es ruptura de soberanía nacional y solo va a afectar pobres. Y entre más pobre se vuelva el pobre, más facilidades tendrá el narcotráfico de moverse en el territorio”

— Lo dijo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al referirse a cualquier eventual acción terrestre de Estados Unidos en territorio colombiano.

Espectáculo de luces en China obtiene récord Guinness con miles de drones en el cielo

Con más de 15.000 drones en el cielo de Liuyang, China, el espectáculo inmersivo “Un fuego artificial que me pertenece” obtuvo un récord Guinness. Así se vieron las gigantes figuras de luz en el cielo.

👋 Nos vemos el lunes.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.