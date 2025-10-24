El presidente de Ecuador afirma que se utilizó chocolate y mermelada envenenados en un nuevo atentado contra su vida

Análisis por Max Saltman, CNN

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha tenido un mes bastante agitado, sobreviviendo no a uno, ni a dos, sino a tres supuestos intentos de homicidio, el más reciente de los cuales aparentemente involucró obsequios de mermelada y chocolate adulterados con productos químicos venenosos.

El presidente hizo esta afirmación a Fernando del Rincón de CNN el jueves, diciendo que los regalos contenían “concentraciones muy altas” de tres productos químicos, “y era prácticamente imposible que estos estuvieran presentes juntos en esos niveles”, a menos que los obsequios hubieran sido manipulados.

Esto ocurre apenas semanas después de otro supuesto intento de homicidio, cuando una multitud que lanzaba piedras rodeó el auto de Noboa mientras viajaba a un compromiso en la provincia de Cañar. Posteriormente, se encontraron marcas de bala en el vehículo, según la ministra de Energía, Inés Manzano, mientras que días antes, según Noboa, otra multitud lanzó bombas Molotov y cohetes caseros a su vehículo.

Si bien algunos críticos se muestran escépticos ante las afirmaciones en medio de la falta de evidencia disponible públicamente —sugiriendo en cambio que están destinadas a distraer la atención del creciente descontento público y las protestas contra el Gobierno de Noboa—, el presidente insistió a CNN en que la amenaza era real.

“No eran solo palos y piedras. Había cohetes caseros, cócteles Molotov, proyectiles que aún podían matarte… y desde lo alto, arrojaban piedras al parabrisas y al capó del auto”, dijo Noboa.

“Si uno de esos cohetes caseros te alcanza en el pecho o en la cabeza, te mata”.

Lo que no está en discusión es esto: al presidente de Ecuador no le faltan enemigos.

Noboa, de 37 años, heredero de un imperio bananero y una de las mayores fortunas de Ecuador, ganó su primer mandato completo este año con la promesa de aplastar a los “narcoterroristas” que convirtieron a su país de un faro de paz en el hogar de las tasas de homicidio más altas de América Latina.

Desde entonces, ha adoptado el enfoque de hombre fuerte y la agenda de mano dura contra el crimen que lo hizo tan popular entre los votantes en su primer mandato, lo que lo ha puesto en la mira de poderosos grupos criminales.

Sin embargo, no solo esas redes criminales se han vuelto en contra de Noboa. Con las tasas de homicidio en aumento nuevamente y el descontento creciente por cuestiones económicas, como el precio del diésel, Noboa está viendo cómo su antes notable índice de aprobación se desploma. En febrero de 2024, el 81 % de los ecuatorianos lo aprobaba, según la encuestadora local Cedatos. Esa cifra ha disminuido desde entonces a alrededor del 50 %.

En Ecuador, donde los presidentes tienden a ser “muy, muy impopulares”, de acuerdo con Laura Lizarazo, analista principal para Ecuador en la consultora Control Risks, ese sigue siendo un nivel considerable de apoyo, pero Noboa enfrenta una resistencia creciente de grupos indígenas y defensores de la sociedad civil por sus decisiones unilaterales y sus intentos de fortalecer su autoridad ejecutiva.

Particularmente impopular, especialmente entre los ecuatorianos rurales e indígenas, ha sido su eliminación del subsidio al diésel, una medida que ha provocado manifestaciones generalizadas; aunque también ha sido criticado por incluir al organismo de control ambiental de Ecuador en el Ministerio de Minería, lo que los críticos temen que debilite la regulación, y por sus ataques al poder judicial cuando falló en contra de varias medidas de seguridad, incluida la inmunidad total para las fuerzas del orden.

“Ha tomado algunas decisiones de política muy polarizadoras que no han sido bien recibidas por el público, y un ejemplo de ello es precisamente esta última ola de protestas (por los subsidios al diésel)”, dijo Lizarazo.

Durante las protestas, Noboa declaró estados de excepción en numerosas provincias. El movimiento disminuyó después de que Noboa amenazó con enviar a las Fuerzas Armadas para romper los bloqueos de los manifestantes. Posteriormente, el presidente accedió a bajar el precio del diésel en dos etapas en diciembre y febrero.

Mientras tanto, incluso hay señales de tensión en torno al mensaje de “mano dura contra el crimen” que una vez hizo tan popular a Noboa.

Recientemente, la violencia en Ecuador ha tomado un giro dramático. Tras una breve tregua el año pasado, los homicidios aumentaron un 40 % en los primeros siete meses de 2025, mientras que la semana pasada explosiones de coches bomba sacudieron Guayaquil y mataron a una persona. Y en septiembre, hubo dos masacres carcelarias consecutivas.

Todo esto ocurre a pesar del despliegue de alto perfil de Noboa de unidades del Ejército en las cárceles y calles de las ciudades de Ecuador, así como la captura de su criminal más buscado durante el verano.

En su entrevista con CNN, Noboa reconoció el empeoramiento de las estadísticas de homicidios, pero respondió afirmando que un mayor porcentaje de los homicidios involucraba violencia entre criminales.

“Los números son similares a 2023”, dijo Noboa, “la diferencia es que en 2023, seis de cada 10 (de los homicidios) tenían antecedentes penales. Hoy, nueve de cada 10 muertes tienen antecedentes penales. Se están matando entre ellos”.

Algunos críticos cuestionan si el enfoque de mano dura de Noboa está empeorando la situación.

Noboa “piensa que usar el Ejército es la mejor solución para combatir las drogas”, dijo John Paul Pinto, analista político en Quito, Ecuador. “Y lo que estamos viendo aquí en Ecuador es que esa es una mala estrategia. Es una pésima estrategia. No está funcionando”.

“La seguridad no se trata solo del Ejército, la policía y la inteligencia”, dijo Pinto. “La seguridad se trata de (resolver) los problemas económicos, los problemas sociales y la participación del sector privado”.

También ha sido polémico el plan de Noboa de revisar la Constitución de Ecuador para permitir que Fuerzas Armadas extranjeras ocupen bases en Ecuador, un plan que se someterá a referéndum el próximo mes.

Noboa parece tan confiado en que los votantes estarán de acuerdo con él que su Gobierno incluso ha elaborado planes para una base de la Marina de EE.UU. en la costa de Ecuador.

Mientras tanto, ha cortejado abiertamente al presidente de EE.UU., Donald Trump, elogiándolo espontáneamente en redes sociales esta semana para declarar que “Ecuador se mantiene firme en la lucha global contra el narcotráfico”, incluso mientras otros países de la región expresan su preocupación por los ataques de EE.UU. contra presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico.

Noboa dijo a CNN que apoya la lucha contra el narcotráfico, “que afecta a toda la sociedad”, y afirmó que Ecuador ya había presentado una solicitud formal para realizar operaciones conjuntas con las fuerzas estadounidenses.

Lizarazo dijo que la reciente ola de violencia en Ecuador probablemente no cambiaría el enfoque de mano dura de Noboa, sino que lo reforzaría.

“Para el Gobierno de Noboa, esos eventos no son señal de una estrategia de seguridad fallida, sino más bien un argumento para impulsar medidas más agresivas contra los grupos del crimen organizado”, dijo Lizarazo. “Eso es clave para la identidad del Gobierno, ese discurso de seguridad y esa imagen de hombre fuerte y esas políticas de mano dura”.

La imagen de Noboa ha sido durante mucho tiempo clave para su poder, dicen los analistas.

Es joven, hábil en redes sociales y ansioso por participar en la política del espectáculo.

“Es un líder atípico para Ecuador”, dijo Lizarazo, “cuya popularidad y estrategia de gobierno se basan en su imagen y su discurso, más que en una estrategia estatal clara, integral y basada en la evidencia para abordar los problemas clave de las diversas crisis que enfrenta el país”.

Pinto mencionó el conflicto que Noboa mantuvo con la Corte Constitucional a principios de este año por las medidas de seguridad.

Después de que la corte suspendiera varias de las políticas de seguridad de Noboa, incluida la inmunidad para las fuerzas del orden, Noboa encabezó personalmente una marcha por las calles de Quito. A lo largo de la ruta de la marcha, vallas publicitarias mostraban fotos de los jueces, sus rostros enmarcados por un mensaje en letras rojas que decía: “Estos son los jueces que nos roban la paz”.

“No vamos a permitir que el cambio se detenga por culpa de nueve personas que ni siquiera dan la cara”, dijo Noboa a los manifestantes en un discurso al día siguiente.

Los críticos advirtieron que la medida podría poner en peligro a los jueces, pero no es la única vez que ha mostrado disposición a desafiar las normas institucionales.

Lizarazo señaló cómo causó una crisis diplomática en abril de 2024 al ordenar a las fuerzas de seguridad irrumpir en la embajada de México para arrestar a un exvicepresidente buscado por cargos de corrupción que solicitaba asilo político.

“Tiene rasgos y tendencias autoritarias claras que muy probablemente persistirán durante el resto de su Gobierno”, predijo Lizarazo. “Seguirá poniendo a prueba los límites institucionales del poder ejecutivo y continuará intentando expandir esos poderes ejecutivos para implementar su agenda de seguridad de línea dura y liderazgo fuerte”.

En cuanto al referéndum, Lizarazo dijo que era una “pregunta polarizadora, pero Noboa tiene el aparato estatal y las plataformas de comunicación a su favor”.

Por su parte, Noboa dijo a CNN que tiene la intención de respetar los resultados del referéndum, sea cual sea, pero confía en que Ecuador ve las cosas como él.

“Estoy convencido de que la gente quiere un cambio real”, dijo Noboa.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.