Ucrania podría recibir 150 aviones de combate suecos avanzados, según un acuerdo recién firmado

Suecia, nuevo miembro de la OTAN, está dispuesta a vender a Ucrania hasta 150 de sus aviones de combate más avanzados, la primera oferta de un miembro de la alianza para suministrar un número significativo de cazas a Kyiv, que busca modernizar su pequeña y envejecida fuerza aérea.

El acuerdo firmado el miércoles por Volodymyr Zelensky y el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, es una carta de entendimiento, lo que significa que los términos exactos, los costos y las fechas de entrega de 100 a 150 aviones Saab Gripen-E aún están por determinarse.

Pero ambos líderes dijeron que tiene el potencial de ser un cambio radical, no solo para Ucrania, que necesita desesperadamente más capacidades de combate aéreo en su lucha contra Rusia, sino para la OTAN y la seguridad europea en general.

“Estamos abriendo un capítulo completamente nuevo y verdaderamente significativo en nuestras relaciones: las relaciones entre Ucrania y Suecia, y más ampliamente, las relaciones de seguridad en Europa”, dijo Zelensky en una publicación en X.

“Son aviones muy modernos, plataformas de aviación potentes que permiten realizar una amplia gama de tareas”, afirmó Zelensky.

“Esto fortalecerá tanto a Ucrania como a Suecia y a Europa”, apuntó Kristersson en un comunicado.

Suecia se unió a la OTAN en 2024 junto con su vecina nórdica, Finlandia. Su adhesión a la alianza, que puso fin a las antiguas políticas de no alineamiento, se vio impulsada por la invasión rusa de Ucrania.

Los aviones de combate han sido una necesidad crítica para Ucrania desde la invasión rusa de su país vecino en febrero de 2022. En aquel entonces, la fuerza aérea ucraniana estaba compuesta principalmente por aviones de la era soviética.

Si bien los países occidentales han acudido en ayuda de Kyiv con antiguos modelos F-16 de fabricación estadounidense, así como con algunos Mirage franceses, estos no han sido suficientes para contrarrestar la superioridad aérea rusa.

Pero los expertos consideran que el Gripen-E es muy adecuado para las condiciones operativas en Ucrania.

Los cazas Gripen tienen reputación de ser relativamente baratos y fáciles de mantener y armar, y capaces de operar en condiciones austeras, utilizando carreteras o incluso caminos de tierra como pistas.

Si bien la primera versión del avión data de fines de la década de 1980, el modelo E entró en servicio en la Fuerza Aérea Sueca a principios de este mes.

Los modelos Gripen-E tienen tantas mejoras que son “en muchos aspectos un nuevo tipo de avión”, con nuevos sistemas de radar y comunicación, mejores sensores y la capacidad de desplegar nuevas armas, subrayaron las Fuerzas Armadas Suecas en un comunicado en ese momento.

El fabricante Saab describe el Gripen-E monomotor como “una innovación revolucionaria”, gracias a su capacidad para interconectar sensores y coordinar lanzamientos de misiles en toda la flota. Además, los aviones incorporan inteligencia artificial, según Saab.

Cada avión tiene 10 “puntos duros” para colocar misiles que pueden atacar otros objetivos aéreos y terrestres.

El Gripen-E resultará familiar para los pilotos que hayan volado modelos anteriores, dijo.

Esto podría resultar importante ya que los pilotos ucranianos han probado y entrenado en aviones Gripen más antiguos y simuladores, indicó el miércoles el jefe de comunicaciones de la fuerza aérea de Ucrania en un informe de RBC-Ucrania.

Con ese entrenamiento, algunos observadores han planteado la posibilidad de que Ucrania obtenga modelos Gripen más antiguos para ayudarles a superar la llegada de los nuevos E dentro de unos tres años.

Aún así, Zelensky dijo en una conferencia de prensa en Suecia que esperaba que su país pudiera recibir y comenzar a utilizar los Gripens el próximo año.

“Para nuestro ejército, los Gripen son una prioridad”, manifestó el mandatario, según Reuters.

Si el acuerdo se concreta y 150 aviones se dirigen finalmente a Ucrania, Kyiv podría convertirse en el principal operador del Gripen-E a nivel mundial.

Además de Suecia, también vuelan Gripens Brasil, República Checa, Hungría, Sudáfrica y Tailandia.

El anuncio del miércoles se produjo apenas unos días después de que el presidente Donald Trump rechazó el intento de Zelensky de conseguir misiles Tomahawk de largo alcance para utilizarlos en ataques en el interior de Rusia.

Trump dijo el miércoles que una de las razones por las que rechazó la solicitud de Zelensky es que los Tomahawks requieren un largo período de entrenamiento.

“El problema con el Tomahawk, que mucha gente desconoce, es que se necesita un mínimo de seis meses, normalmente un año, para aprender a usarlo. Es muy complejo”, dijo Trump.

