Trump indulta Changpeng Zhao, fundador de Binance

El presidente de EE.UU. Donald Trump indultó al cofundador de Binance, Changpeng Zhao, quien se declaró culpable de un cargo de lavado de dinero en 2023, informó la Casa Blanca el jueves.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en un comunicado que Trump “ejerció su autoridad constitucional al otorgar un indulto al Sr.

Zhao, quien fue procesado por el Gobieno de Biden en su guerra contra las criptomonedas”.

El comunicado de Leavitt argumentó que la sentencia de la administración de Biden a Zhao fue demasiado severa, una opinión que comparten el presidente y sus principales asesores tras la campaña de lobby de meses de Binance para obtener un indulto para Zhao, conocido como CZ.

El indulto, que fue informado por primera vez por The Wall Street Journal, podría abrir la puerta para que Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, opere nuevamente en Estados Unidos.

Pero Trump, quien ha prometido convertir a Estados Unidos en la “capital cripto del planeta”, tiene sus propios vínculos con Binance. La firma de criptomonedas de su familia, World Liberty Financial —de la cual depende cada vez más su fortuna—, está alojada en Binance.

Zhao fue sentenciado a cuatro meses de prisión en mayo de 2024 tras declararse culpable de cargos por no mantener un programa efectivo contra el lavado de dinero.

Zhao renunció al cargo de CEO de Binance, que fundó en 2017, y aceptó pagar US$ 200 millones en multas. La empresa acordó pagar más de US$ 4.000 millones en multas y otras sanciones como parte de un acuerdo coordinado con el gobierno federal en 2023. Binance admitió haber participado en actividades contra el lavado de dinero, transmisión de dinero sin licencia y violaciones de sanciones.

Allison Morrow contribuyó a este informe.