Trayectoria de la tormenta tropical Melissa: ¿dónde está y hacia dónde se dirige?

Por CNN en Español

La tormenta tropical Melissa continúa su lento avance por el mar Caribe, llevando la amenaza de fuertes lluvias que puedan generan inundaciones y deslizamientos de tierra en la región.

Melissa, que se formó el martes, podría convertirse en huracán el fin de semana, según los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes, que pronostica que se fortalecerá hasta alcanzar una categoría de huracán mayor.

Si bien los meteorólogos prevén que Melissa se fortalezca a huracán, tienen menos certezas con respecto a su trayectoria. Si Melissa continúa avanzando lentamente hacia el oeste o el oeste-noroeste, podría permanecer al sur de Jamaica hasta principios de la próxima semana, justo sobre algunas de las aguas más cálidas del planeta. En cambio, si la corriente en chorro arrastra a Melissa hacia el norte antes, la tormenta podría desplazarse hacia Haití o República Dominicana este fin de semana.

Aquí puedes ver la trayectoria en tiempo real:

