Las tasas hipotecarias en EE.UU. caen al nivel más bajo de 2025

Los estadounidenses frustrados por las altas tasas de interés hipotecario podrían haber recibido buenas noticias esta semana.

La tasa hipotecaria fija promedio a 30 años bajó a 6,19 % para la semana que terminó el 23 de octubre, disminuyendo desde 6,27 % la semana pasada, según datos de Freddie Mac publicados este jueves.

Después de años de actividad lenta, los compradores de viviendas que habían quedado al margen pueden finalmente estar listos para regresar, ya que las tasas hipotecarias ahora están en su nivel más bajo en más de un año y los precios de las viviendas están suavizándose en muchas de las principales áreas metropolitanas.

“A principios de 2025, la hipoteca fija a 30 años superó el 7 %, mientras que hoy se sitúa casi un punto porcentual completo por debajo”, dijo Sam Khater, economista jefe de Freddie Mac, en un comunicado.

Con el cierre del Gobierno deteniendo la mayoría de los datos económicos, la fuerte caída semanal en las tasas hipotecarias destaca como uno de los pocos indicadores que aún se publican. Freddie Mac, a pesar de estar bajo tutela federal, no se ve afectada por el cierre y continúa publicando su encuesta semanal.

Las tasas de préstamos hipotecarios están bajando, ya que los mercados ven un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) en octubre como una “casi certeza”, dijo Kara Ng, economista senior en Zillow Home Loans.

“Con señales de un impulso económico más débil y un mercado laboral en deterioro, es posible que las tasas hipotecarias bajen ligeramente hasta 2026”, dijo Ng. “Aun así, Zillow espera que la tasa fija a 30 años se mantenga dentro del rango de 6 %–7 % observado en los últimos años”.

Aunque la Fed no controla las tasas hipotecarias, sus acciones pueden influir en ellas al afectar el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años.

Las tasas hipotecarias más bajas y precios de vivienda más suaves podrían estar mejorando el panorama de asequibilidad de vivienda para muchos estadounidenses que aún buscan acceder a la propiedad de una casa.

En septiembre, la vivienda típica se vendió por un 1,4 % por debajo del precio solicitado, de acuerdo con un informe publicado la semana pasada por Redfin. Ese es el mayor descuento en septiembre desde 2019, antes de que el aumento de la demanda provocado por la pandemia hiciera disparar los precios de vivienda.

Los posibles compradores de vivienda podrían finalmente estar recuperando algo de influencia, y muchos empiezan a notar el cambio. Las ventas de viviendas existentes en septiembre aumentaron al ritmo más rápido en siete meses, según un informe separado publicado este jueves por la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios.

“Como se anticipaba, la caída de las tasas hipotecarias está impulsando las ventas de viviendas”, dijo Lawrence Yun, economista jefe de NAR, en un comunicado. “La mejora en la asequibilidad de vivienda también está contribuyendo al aumento en las ventas”.

