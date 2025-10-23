Las 5 cosas que debes saber este 23 de octubre: ataques de EE.UU. en el Pacífico, pagos federales y anime en Latinoamérica

Por CNN en Español

Aumentan las denuncias por el uso de la polémica "bolsa" de ICE para detener inmigrantes. Melissa amenaza al Caribe con inundaciones catastróficas y vientos destructivos. EE.UU. sanciona a las dos mayores compañías petroleras de Rusia. Esto es lo que debes saber para comenzar el día.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo ataques letales contra dos barcos en el Pacífico oriental esta semana, en los que murieron todas las personas que iban a bordo, según el secretario de Defensa Pete Hegseth. Estos nuevos ataques —el octavo y el noveno contra presuntos narcotraficantes que se han reportado desde principios de septiembre— parecen marcar una expansión de la campaña militar estadounidense, ya que los anteriores se dirigieron contra barcos en el mar Caribe.

Los trabajadores federales de Estados Unidos soportan el peso del cierre del Gobierno: más de un millón de ellos están sin cobrar. Decenas de empleados han escrito a CNN sobre el impacto económico del cierre, que los ha dejado en riesgo de perder sus casas o autos y les dificulta alimentar y mantener a sus familias. Además, la decisión del Gobierno de pagar esta semana solo a algunos empleados encargados de hacer cumplir la ley genera malestar interno, según funcionarios consultados por CNN.

Conocido como la “bolsa” o el “burrito”, el wrap es un dispositivo de sujeción corporal que, según reporta The Associated Press como parte de una serie de investigaciones, es objeto de un número creciente de demandas federales en Estados Unidos que comparan el uso incorrecto del dispositivo con el castigo e incluso la tortura, ya sea en cárceles o por parte de las autoridades de inmigración durante vuelos internacionales.

La tormenta tropical Melissa apenas se está moviendo por el Caribe, y eso es precisamente lo que la hace tan peligrosa. Cuanto más se estanque, más lluvia descargará. Haití, Jamaica y República Dominicana podrían enfrentar días de aguaceros y deslizamientos de tierra incesantes.

El Gobierno de Trump impuso el miércoles sanciones a las dos mayores compañías petroleras de Rusia mientras pedía a Moscú que aceptara un cese del fuego inmediato en la guerra contra Ucrania. Las sanciones afectan a Rosneft y Lukoil y a casi tres decenas de sus subsidiarias. En declaraciones en la Oficina Oval, Trump afirmó que “era el momento” de imponer las sanciones, y señaló que “esperó mucho tiempo” para hacerlo.

¿Qué es ChatGPT Atlas?

A. Un atlas con inteligencia artificial.

B. Un navegador web con inteligencia artificial.

C. Una app para reportar ataques.

D. Un servicio de entregas a domicilio.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Por qué la demolición del Ala Este de la Casa Blanca por parte de Trump es extraordinaria

Las imágenes de la demolición del Ala Este, donde estará ubicado un nuevo salón de baile, han generado malestar entre los detractores de Trump y críticas de grupos arquitectónicos y de preservación. Hay varias razones por las que esta situación es diferente a la típica renovación presidencial.

Cómo el anime conquistó Latinoamérica: el fenómeno cultural de “Candy Candy” a “Demon Slayer”

En Latinoamérica se ha llorado con “Candy Candy” y “Marco”, se ha reído con Chispita y Chito en “Meteoro” y se han pasado noches en vela con las aventuras de Goku en “Dragon Ball Z”. El anime, que es como se llama a la animación hecha en Japón, ha sido crucial en la formación sentimental de varias generaciones de latinoamericanos.

Netflix se asocia con Mattel y Hasbro para lanzar juguetes de Kpop Demon Hunters

Netflix decidió asociarse con Mattel y Hasbro para convertir su exitosa película animada “KPop Demon Hunters” en juguetes, profundizando así una apuesta por productos de consumo que podrían ayudar a diversificar sus fuentes de ingresos.

US$ 230 millones

Trump dice que “podría” reclamarle US$ 230 millones a su propio Departamento de Justicia.

“Acabamos de —a partir de hoy— detener todos los pagos que van a Colombia”

—El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció el miércoles que EE.UU. suspendió todos los pagos y subsidios a Colombia, cumpliendo así una amenaza hecha el fin de semana durante un intercambio con el presidente del país, Gustavo Petro.

Detrás de escenas de “Soy Frankelda”, la primera película stop-motion mexicana

Los hermanos Ambriz presentan “Soy Frankelda”, la primera película de stop-motion mexicana. El largometraje es precedido por una serie original de HBO Max, ambas producciones impulsadas por Guillermo del Toro, director y ganador de varios premios Oscar.

🧠 La respuesta del quiz es: B. OpenAI presentó el martes ChatGPT Atlas, un esperado navegador web con inteligencia artificial y basado en su popular chatbot, lo que supone un desafío directo al dominio de Google Chrome.

