Guía visual de lo que está siendo afectado por el cierre parcial del Gobierno

A medida que el cierre parcial del Gobierno federal se prolonga, los estadounidenses sienten interrupciones en su vida diaria. Muchos empleados federales no tienen permitido trabajar, por lo que varios servicios gubernamentales se han detenido o ralentizado, y el financiamiento de algunos programas se ha agotado o está a punto de agotarse.

Sin embargo, los pagos del Seguro Social para adultos mayores, personas con discapacidad y otros beneficiarios continúan distribuyéndose. El Servicio Postal de Estados Unidos sigue entregando el correo. Algunos estados han informado que están utilizando fondos propios para mantener abiertos ciertos parques nacionales.

Aeropuertos

La falta de personal en la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) y en el control de tráfico aéreo ha causado retrasos intermitentes en varios aeropuertos. Desde que comenzó el cierre, el 1 de octubre, se han reportado unas 200 carencias de personal en las instalaciones de la Administración Federal de Aviación, más de cuatro veces lo registrado en los mismos días del año pasado. No todas las carencias causan demoras, ya que los vuelos pueden redirigirse a zonas con más personal, pero en algunos casos deben reducir la velocidad para mantener la seguridad ante el número limitado de controladores disponibles.

Educación infantil temprana

Los programas Head Start para unos 6.500 niños de bajos ingresos ya operan sin financiamiento federal. Otros programas que atienden a casi 59.000 niños podrían quedarse sin fondos federales a inicios de noviembre, según la Asociación Nacional Head Start.

Tribunales federales

Algunos casos judiciales federales podrían retrasarse y parte del personal podría ser suspendido sin goce de sueldot ras agotarse el financiamiento completo del Poder Judicial, el 20 de octubre.

Asistencia alimentaria

Decenas de millones de estadounidenses podrían no recibir beneficios de cupones de alimentos y del programa WIC en noviembre. Más de 40 millones de personas reciben ayuda para comprar alimentos a través del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), nombre oficial de los cupones de alimentos. WIC —que proporciona apoyo alimentario a casi 7 millones de mujeres embarazadas, nuevas madres y niños pequeños— recibió fondos adicionales del Gobierno de Trump para cubrir octubre, pero la Asociación Nacional WIC advierte que ese financiamiento podría agotarse nuevamente el 1 de noviembre.

Compra de vivienda

Los compradores que dependen de hipotecas respaldadas por el Gobierno, como los préstamos del USDA para prestatarios de ingresos bajos o moderados, están en espera debido a la paralización de solicitudes. Más de un tercio de los compradores en el país recurren a préstamos federales para poder adquirir una vivienda, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios.

Infraestructura

Las obras de construcción de transporte en todo el país podrían suspenderse.

Museos

Los 21 museos del Smithsonian, incluido el Zoológico Nacional, están cerrados desde el 12 de octubre. Se mantuvieron abiertos durante las primeras semanas del cierre usando fondos de presupuestos anteriores, pero luego se vieron obligados a cerrar.

Parques nacionales

Algunos parques permanecen abiertos, pero con acceso limitado, dado que unos 9.000 empleados del Servicio de Parques Nacionales están suspendidos sin sueldo. El Departamento del Interior mantiene varios parques parcialmente abiertos, con centros de visitantes cerrados, y algunos sitios han recibido apoyo financiero de fondos estatales.

Transporte

Podrían detenerse los proyectos para reparar vías del metro, carreteras y otros medios de transporte.

