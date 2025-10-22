Las grandes figuras que disputarán la Serie Mundial 2025 de la MLB

Por Pablo Antonio García Escorihuela, CNN en Español

La Serie Mundial 2025 será un mano a mano intenso y mucho más apretado de lo que se puede presagiar. Los Blue Jays de Toronto tienen herramientas para hacerle daño a unos blindados Dodgers de Los Ángeles que, sí, parten como favoritos para ganar su segunda corona consecutiva.

Se trata de dos planteles plagados de figuras rutilantes, que seguramente harán que el “Clásico de Otoño” sea imperdible.

Shohei Ohtani

La cara del béisbol en la actualidad. El japonés es hoy en día la máxima figura, no solo de los Dodgers, sino de todo el juego. Su habilidad para lanzar y batear ha provocado que los aficionados se acerquen a verle, maravillados por sus habilidades. Los curiosos simplemente se ven impactados por las cualidades que demuestra como jugador.

Freddie Freeman

El primera base de los Dodgers fue la gran figura de la Serie Mundial pasada y una de las piezas claves del equipo californiano. Zurdo, peligroso con el madero, será muy difícil de controlar para el pitcheo rival.

Mookie Betts

El polifacético jugador es un bate respetable y ha resultado ser un extraordinario campo corto, después de hacer su transición desde los jardines. Un pelotero completo, que siempre da espectáculo.

Teoscar Hernández

El regreso del dominicano a Toronto está enmarcado en una gran postemporada 2025, en la que el jardinero es uno de los motores del equipo.

Los abridores de los Dodgers: Blake Snell, Yoshinoby Yamamoto y Tyler Glasnow, amén del propio Ohtani, son otro espectáculo especial para ver en esta Serie Mundial. Herméticos, son un grupo de pitchers muy difíciles de superar para cualquier ofensiva.

Vladimir Guerrero Jr.

“Vlady” es, junto a Ohtani, la figura de estos playoffs. La alegría que imprime al juego, combinada con los .442 puntos de promedio y los seis cuadrangulares que ha conectado en 10 partidos de postemporada jugados, lo convierten en el factor clave de la ofensiva de los Azulejos. De su bate y su capacidad para contagiar “buena vibra” a sus compañeros, dependerá buena parte del éxito de los canadienses.

George Springer

El jardinero es la experiencia dentro del lineup de los Blue Jays. Su bate, súper oportuno, ha salido a relucir en los momentos más importantes de la temporada para Toronto, donde esperan que la Serie Mundial no sea la excepción.

Ernie Clement

El tercera base ha sido un bate oportuno y una pieza clave para los Blue Jays. Aporta también con la estabilidad defensiva que brinda en la esquina del infield, apoyando a los lanzadores.

Andrés Giménez

El venezolano es uno de los mejores defensores de la segunda almohadilla que hay en el béisbol, pero en esta postemporada mostró bateo oportuno y una fuerza ocasional nunca vista en su carrera.

Los abridores de los Blue Jays: así como pasa con los Dodgers, los Azulejos tienen un cuerpo de pitcheo envidiable. Kevin Gausman, Chris Bassitt, Shane Beiber y “Mad” Max Scherzer conforman un cuarteto temible. Beiber y Scherzer, de hecho, ganaron el premio Cy Young en algún momento en su carrera. Ya limitaron al mínimo al ataque de los Yankees, ¿serán suficientes para contrarrestar los bates de la poderosa ofensiva de los Dodgers?

