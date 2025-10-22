Las 5 cosas que debes saber este 22 de octubre: Petro, VenApp, Walmart y tormenta tropical Melissa

Por CNN en Español

Maduro ordena crear una app para que la ciudadanía reporte “todo lo que ve, todo lo que oye”. Walmart suspende contrataciones que requieran visa H-1B. ¿Dónde está y hacia dónde se dirige la tormenta tropical Melissa? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El Gobierno de Colombia buscó este lunes apaciguar la escalada de tensiones diplomáticas con Estados Unidos, tras un fin de semana de cruces verbales entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, que incluyeron una amenaza de Washington de imponer nuevos aranceles. La Cancillería informó que Petro tuvo una reunión “larga, franca y constructiva” con el encargado de negocios de EE.UU. en Colombia, John McNamara.

Andrés y Laura, una pareja colombiana que vive en Florida, esperaron 12 años una cita de inmigración que creían sería el inicio de una nueva vida. Pero cuando la carta llegó, el miedo se impuso a la esperanza. Su historia refleja la incertidumbre y el desgaste emocional que viven miles de familias ante un sistema migratorio más severo.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó crear una aplicación móvil en la que la ciudadanía pueda reportar “todo lo que ve, todo lo que oye” para, según el mandatario, ayudar a la defensa del país. Estaría dentro del sistema VenApp.

Las esperanzas del presidente Donald Trump de lograr una reunión rápida con su par de Rusia, Vladimir Putin, se han estancado. Un funcionario del Gobierno declaró a CNN este martes que “no hay planes” para una cumbre entre ambos “en el futuro inmediato”.

Walmart está pausando las ofertas de empleo a candidatos extranjeros que necesitan visas H-1B para trabajar en Estados Unidos, informó un portavoz de la empresa a CNN. El cambio se produce después de que el presidente Donald Trump anunciara una tarifa de US$ 100.000 para la tramitación de este tipo de visado.

¿Cuándo comienza el cambio de horario en Estados Unidos?

A. 26 de octubre

B. 1 de noviembre

C. 31 de diciembre

D. 2 de noviembre

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Los 25 mejores destinos del mundo para viajar en 2026, según National Geographic

National Geographic acaba de publicar su lista “Lo mejor del mundo 2026”, con 25 destinos imprescindibles elegidos por su equipo internacional de editores y exploradores. CNN conversó con Nathan Lump, editor jefe de la revista, para descubrir qué lugares figuran en el ranking y por qué.

Trayectoria de la tormenta tropical Melissa: ¿dónde está y hacia dónde se dirige?

La tormenta tropical Melissa avanza lentamente por el mar Caribe, amenazando con generar inundaciones y deslizamientos de tierra potencialmente mortales en partes de la región a finales de esta semana. Esta es su trayectoria prevista.

Muere la cantante Paulina Tamayo, una de las voces más populares de Ecuador

La cantante ecuatoriana Paulina Tamayo murió a los 60 años, según se informó en sus redes sociales oficiales. Tamayo inició su carrera artística a los cinco años e interpretó varios géneros de la música nacional ecuatoriana. Repasamos aquí su trayectoria.

US$ 102 millones

Las joyas robadas del Louvre tienen un valor estimado de US$ 102 millones, dice un fiscal, mientras continúa la búsqueda.

“Quieren hacer un ejemplo conmigo para intimidar a quienes alzan la voz por Palestina en todo el país”

—Lo dijo Mahmoud Khalil en un comunicado tras comparecer ante un tribunal federal de apelaciones en Filadelfia, donde se enfrenta un caso de deportación presentado por el Gobierno de Donald Trump por su activismo propalestino en la Universidad de Columbia.

Un avión de carga se sale fatalmente de la pista en Hong Kong

El vuelo EK 9788 de Emirates llegaba procedente de Dubai cuando se salió de la pista en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong. El avión chocó contra un vehículo en el que viajaban dos empleados del aeropuerto, que fallecieron, según las autoridades.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: D. Los relojes se atrasarán una hora en Estados Unidos el domingo 2 de noviembre, fecha que marca el inicio del horario de invierno 2025. Esta es la historia de ese cambio de horario y lo que pasa con los relojes.

