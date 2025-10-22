La ventana de la cabina de un vuelo de United podría haber sido golpeada por un globo meteorológico, dice la compañía

Por Alex Stambaugh y Amanda Musa, CNN

Un objeto misterioso que rompió el parabrisas de un vuelo de United Airlines, hiriendo a un piloto y forzando un aterrizaje de emergencia, podría haber sido un globo meteorológico.

WindBorne, una empresa emergente de California centrada en el pronóstico meteorológico avanzado y la recopilación de datos atmosféricos, dijo en un comunicado el lunes que cree que uno de sus globos probablemente golpeó el avión.

El vuelo 1093 de United, un Boeing 737 que viajaba de Denver a Los Ángeles, aterrizó de manera segura en Utah el jueves con 134 pasajeros y seis miembros de la tripulación a bordo, según la aerolínea.

El audio del control de tráfico aéreo de LiveATC.net mostró que los pilotos permanecieron tranquilos y declararon una emergencia mientras se desviaban para aterrizar en Salt Lake City.

El primer oficial en la cabina fue tratado por heridas menores al aterrizar el avión, dijo el Departamento de Bomberos de Salt Lake City.

Windborne dijo que está cooperando con la NTSB y la FAA en su investigación.

“Inmediatamente implementamos cambios para minimizar el tiempo de vuelo entre 9.100 y 12.200 metros.”, declaró la compañía. “Estos cambios ya están en funcionamiento con efecto inmediato. Además, estamos acelerando nuestros planes para utilizar datos de vuelo en tiempo real para evitar aviones de forma autónoma, incluso si estos se encuentran a una altitud no estándar. También estamos trabajando activamente en nuevos diseños de hardware para reducir aún más la magnitud y la concentración de la fuerza de impacto”.

El avión voló posteriormente a Rockford, Illinois, donde United Airlines realiza mantenimiento a sus 737, según el sitio de seguimiento de vuelos FlightAware.

Aaron Cooper de CNN contribuyó a este informe.

