Una Coca-Cola aprobada por Trump comienza a comercializarse en Estados Unidos

Por Jordan Valinsky, CNN

Coca-Cola comenzó a vender en Estados Unidos un refresco que utiliza azúcar de caña, en lugar de jarabe de maíz de alta fructosa, tras una solicitud del presidente Donald Trump a principios de este año.

Un portavoz de la compañía confirmó a CNN que el refresco ya se está distribuyendo a ciudades y tiendas selectas. Coca-Cola anunció su llegada a Estados Unidos en julio, después de que Trump afirmara que la compañía había “acordado” usar azúcar de caña en su refresco de cola.

Algunas versiones internacionales de Coca-Cola utilizan azúcar de caña, como la Coca-Cola vendida en México, y la compañía ya utiliza azúcar de caña en varias otras bebidas que vende en Estados Unidos, como la limonada Simply, el té helado Gold Peak y el café enlatado Costa.

El jarabe de maíz de alta fructosa utilizado en la Coca-Cola estadounidense es un ingrediente contra el cual el secretario de Salud y Servicios Humanos de Trump, Robert F. Kennedy, Jr., se ha opuesto enérgicamente.

El jarabe de maíz es un edulcorante común y económico, razón por la cual Coca-Cola lo cambió hace muchos años. Sin embargo, los refrescos azucarados no son saludables, según han dicho previamente expertos en salud a CNN, ya sea que estén hechos con azúcar de caña o jarabe de maíz.

Este refresco con azúcar de caña llega en un momento en el que Coca-Cola está teniendo éxito con refrescos sin azúcar y opciones de bebidas relativamente más saludables, como el relanzamiento de BodyArmor y agua embotellada, incluyendo Smartwater.

Un punto destacado fue Coca-Cola Zero Azúcar, cuyo volumen creció un 14 % a nivel mundial, según informó la compañía este martes en sus resultados del tercer trimestre. Las acciones subieron más del 3 % en las primeras operaciones.

