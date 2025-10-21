Trump logró una victoria legal sobre el despliegue de la Guardia Nacional en Portland. Cuáles son los posibles escenarios

Por Karina Tsui, CNN

La administración Trump recibió luz verde para enviar la Guardia Nacional de Oregon a Portland después de que un tribunal federal de apelaciones revocara el lunes la orden de un tribunal inferior que había prohibido el despliegue, pero hay al menos un obstáculo legal más que superar antes de que haya tropas en el terreno.

“Después de considerar el expediente en esta etapa preliminar, concluimos que es probable que el Presidente haya ejercido legalmente su autoridad estatutaria”, indicó el fallo de 2-1 del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito este lunes.

El dictamen, apoyado por dos jueces designados por el presidente Donald Trump, revoca una orden de restricción temporal emitida por la jueza de distrito estadounidense Karin Immergut, quien la semana pasada extendió dos órdenes que bloqueaban la movilización de tropas federales a Portland.

También marca una gran victoria para la administración mientras continúa luchando contra otras ciudades lideradas por demócratas por el despliegue de tropas, esfuerzos que los líderes locales y estatales dicen que son una respuesta desproporcionada a las protestas contra la ofensiva de la administración para controlar la inmigración.

Esto es lo que sabemos:

El fallo revoca sólo una de las dos decisiones de tribunales inferiores que bloquearon el despliegue de la Guardia Nacional en Portland y, como una prohibición todavía está en vigor, las tropas no pueden movilizarse de inmediato.

La segunda orden de restricción impide que la administración movilice tropas de la Guardia Nacional desde cualquier parte de EE.UU. hacia Oregon.

La administración argumentó en un escrito presentado el lunes por la tarde que el segundo bloqueo también debería ser revocado, dado que ambas órdenes de tribunales inferiores se basaron en el mismo razonamiento legal.

Mientras continúa la batalla legal sobre Oregon, cientos de tropas de la Guardia Nacional se encuentran en un patrón de espera lejos de casa, dijo la gobernadora Tina Kotek.

“Estoy muy preocupado por la decisión del tribunal”, declaró Kotek en una conferencia de prensa el lunes. “Estos ciudadanos soldados han sido separados de sus familias y trabajos durante semanas para llevar a cabo algún tipo de misión en Oregon”.

Si se revoca la segunda orden de restricción temporal, no está claro cuándo se desplegarían las tropas ni cuántas serían federalizadas, dijo Kotek, citando una falta de comunicación de la administración Trump.

El único voto disidente en el panel de apelaciones de tres jueces provino de la jueza Susan P. Graber, designada por el expresidente Bill Clinton.

“La decisión de hoy no es simplemente absurda. Erosiona principios constitucionales fundamentales, como el control de los Estados soberanos sobre sus milicias y el derecho de los ciudadanos, amparado por la Primera Enmienda, a reunirse y a oponerse a las políticas y acciones del Gobierno”, escribió Graber en su opinión discrepante.

Haciéndose eco de los sentimientos de Graber, el fiscal general de Oregon, Dan Rayfield, dijo en una declaración: “El fallo de hoy, si se permite que se mantenga, le daría al presidente el poder unilateral de poner soldados de Oregon en nuestras calles casi sin justificación”.

Rayfield pidió al Noveno Circuito que “actuara con rapidez” y anulara el fallo de la mayoría mediante una revisión “en banc”, en la que un panel más grande de 11 jueces de apelaciones reconsideraría el caso.

Por otra parte, un magistrado del Noveno Circuito solicitó el lunes por la tarde al tribunal que votara si el caso debía ser reconsiderado en pleno. Si bien tal solicitud no es inusual, es más común que tanto los demandantes como los demandados soliciten dicha reconsideración.

Los abogados del estado y de la administración Trump tienen hasta la medianoche del miércoles para presentar sus argumentos.

Las protestas en Portland contra las políticas migratorias de la Casa Blanca comenzaron en junio, con un motín declarado y arrestos por incendios provocados a mediados del verano.

La situación se mantuvo en calma hasta que Trump anunció a finales de septiembre el envío de 200 efectivos de la Guardia Nacional de Oregon a la ciudad.

Funcionarios de la administración han caracterizado a la ciudad más grande de Oregon como “devastada por la guerra” y de una violencia incontrolable, algo que Kotek y otros líderes del estado han refutado enfáticamente.

Kotek declaró el lunes ante el tribunal que la situación en Portland no es tan extrema como la describen los funcionarios federales.

En una carta enviada el viernes a la Oficina del Inspector General del Departamento de Defensa, un grupo de senadores, incluidos los de Oregon, solicitaron una investigación sobre los recientes despliegues de tropas de la Guardia Nacional en todo el país.

Los senadores argumentaron que los despliegues eran peligrosos, inconstitucionales y también “ponían a prueba la preparación y los recursos militares”, según la carta.

“Solicitamos urgentemente que inicie una investigación sobre los efectos acumulativos de estos despliegues nacionales de tropas estadounidenses en servicio activo y de la Guardia Nacional —pese a las objeciones de los funcionarios estatales y locales— sobre la preparación militar, los recursos, el personal y nuestras fuerzas armadas como institución”, solicitaron los senadores.

El éxito de Trump en Oregon se produce el mismo día en que funcionarios de Illinois y de la ciudad de Chicago pidieron a la Corte Suprema de Estados Unidos que bloquee la solicitud de emergencia de la administración para mantener las tropas de la Guardia Nacional en ese estado.

El documento señala que no hay rebelión ni incapacidad para ejecutar la ley federal en Illinois, argumentando que la administración no ha cumplido los requisitos legales para activar tropas a pesar de la disidencia del estado.

“Ninguna actividad de protesta en Illinois ha impedido que el presidente ejecute la ley federal”, dice el documento, describiendo las protestas en las instalaciones del ICE en Broadview, cerca de Chicago, como “pequeñas”, manejables por las autoridades locales y que “nunca obstaculizaron el funcionamiento continuo de las instalaciones de ICE”.

La presentación aborda las preocupaciones constitucionales de que el Gobierno federal está presionando a Illinois para que utilice su propia Guardia Nacional para llevar a cabo las prioridades de la administración Trump o permita que las tropas federales tomen el control, afirmando que “tal coerción es independientemente inconstitucional”.

La presentación del lunes se produce después de que Trump instara el viernes a la Corte Suprema a permitirle desplegar la Guardia Nacional en Chicago en una apelación de emergencia contra una orden de un tribunal inferior que bloqueaba el despliegue de tropas en la ciudad. Esta orden de restricción temporal expirará el jueves.

La administración sostiene que el fallo “vulnera indebidamente la autoridad del presidente y pone en peligro innecesariamente al personal y la propiedad federales”.

En Tennessee, un grupo de siete funcionarios electos demandó al gobernador y al fiscal general del estado la semana pasada por permitir el despliegue de la Guardia Nacional de Tennessee en Memphis por orden de Trump.

“El despliegue del gobernador Lee viola tanto la Constitución de Tennessee como los estatutos estatales, que permiten convocar a la Guardia solo en caso de rebelión o invasión, y solo cuando la Asamblea General declara que la seguridad pública lo requiere”, dijeron los funcionarios en una declaración publicada por el Centro Nacional de Derecho de Inmigración.

“Hoy en día no existen tales condiciones en Memphis”, apuntaron.

La oficina del gobernador Lee respondió el lunes a la demanda presentada en su contra, diciendo que tiene la autoridad para desplegar las tropas de la Guardia del estado bajo la ley de Tennessee, informó WATN, afiliada de CNN.

El pasado 10 de octubre se vieron por primera vez las tropas federales en Memphis, informó Associated Press, incluidos soldados acompañados por oficiales de policía que patrullaban la Pirámide, un monumento emblemático de la ciudad.

Y por segunda vez en una semana, Trump dijo el domingo que enviaría a la Guardia Nacional a San Francisco. El mandatario comentó a Maria Bartiromo, de Fox News, que la ciudad “se equivocó, se volvió woke”.

“Vamos a San Francisco y lo haremos genial”, dijo el presidente.

En respuesta a los comentarios de Trump, el alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, indicó en un discurso en video que enviar a la Guardia Nacional no ayudaría con los esfuerzos actuales de la ciudad para combatir el tráfico de drogas.

“Estoy profundamente agradecido a los miembros de nuestras fuerzas armadas por su servicio a nuestro país, pero la Guardia Nacional no tiene la autoridad para arrestar a los traficantes de drogas, y enviarlos a San Francisco no hará nada para sacar el fentanilo de las calles ni hacer que nuestra ciudad sea más segura”, manifestó el alcalde.

Si bien celebró una mayor coordinación con las autoridades federales, Laurie citó las disminuciones en la tasa de delitos violentos que alcanzaron “niveles no vistos desde la década de 1950” y los campamentos de tiendas de campaña con un mínimo histórico para demostrar que la ciudad está logrando seguridad “sin comprometer nuestros valores ni nuestras leyes”.

“Nadie te quiere aquí”, dijo también el gobernador de California, Gavin Newsom, en una publicación en redes sociales en respuesta a los comentarios de Trump.

“Arruinarás una de las ciudades más grandiosas de Estados Unidos”.

Amanda Musa, Andy Rose y Danya Gainor de CNN contribuyeron a este informe.

