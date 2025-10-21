No habrá LaLiga en Miami: cancelan el Villarreal vs. Barcelona programado para diciembre

Por Federico Leiva, CNN en Español

Los aficionados que aguardaban con ansias poder ver al Barcelona jugando un partido oficial en Miami tendrán que seguir esperando. LaLiga anunció este martes en un comunicado que decidió cancelar la organización del encuentro entre el equipo blaugrana y el Villarreal correspondiente a la jornada 17 de la liga española, que estaba pautado para llevarse a cabo el 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium.

“LALIGA anuncia que, tras conversaciones con el promotor del Partido Oficial de LALIGA en Miami, se ha decidido cancelar la organización del evento debido a la incertidumbre generada en España en las últimas semanas”, comienza el comunicado de LaLiga.

Llevar el duelo a la Florida tenía ya la aprobación de la Real Federación Española de Fútbol, pero también había generado descontento, especialmente en el otro gigante de España, el Real Madrid. “Queremos manifestar a nuestros socios, simpatizantes y aficionados al fútbol en general nuestro más firme rechazo a la propuesta”, dijo el club merengue en un comunicado en agosto, donde dejó en claro su malestar por no haber sido consultado por la propuesta, entendiendo que esta “vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial que rige en las competiciones de liga a doble vuelta, alterando el equilibrio competitivo”.

Dentro del campo, la propuesta también generó polémica. Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, dijo hace cuatro días que ni él ni sus jugadores estaban “contentos” con la decisión de viajar a Estados Unidos para jugar el partido, justo antes del parón de Navidad. “Es injusto para la competición”, agregó Frenkie de Jong, mediocampista del conjunto culé, durante el parate de la FIFA.

La polémica escaló en los últimos días, con varios equipos de LaLiga protestando en el inicio de cada juego ante las cámaras de televisión, reclamando mayor “transparencia”.

LaLiga, sin embargo, dijo este martes que “el proyecto cumplió plenamente con la normativa federativa y no afectó a la integridad de la competición”. Por el contrario, criticó a quienes se opusieron “por otros motivos”, aunque no especificó cuáles.

Los organizadores del torneo español dijeron que el encuentro “representaba una oportunidad histórica e inigualable para la expansión internacional del fútbol español”, ya que el juego en Miami “habría sido decisivo en el crecimiento global de la competición, fortaleciendo la presencia internacional de los clubes, el posicionamiento de los jugadores y la visibilidad del fútbol español en un mercado estratégico como Estados Unidos”.

En diálogo con CNN, Javier Tebas, presidente de LaLiga, había defendido hace días el plan de llevar el Villarreal vs. Barcelona a tierras estadounidenses: “Es un solo partido de 380, las dos aficiones están de acuerdo. (…) España ha sido exportadora del idioma, de las costumbres, de las universidades… no estamos traicionando nuestra tradición, la estamos defendiendo”, dijo Tebas.

“Iniciativas como esta son esenciales para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento del fútbol español”, sigue el comunicado de LaLiga, que destaca que la cancelación del partido en Miami “dificulta la generación de nuevos ingresos, limita la capacidad de los clubes para invertir y competir, y reduce la proyección internacional de todo el ecosistema del fútbol español”.

Según la radio catalana RAC1, el FC Barcelona y el Villarreal recibirían entre 5 y 6 millones de euros (US$ 5,85 millones) cada uno por el partido en Miami. Y el “submarino amarillo” recibiría un poco más para compensar la pérdida de ingresos por venta de entradas al renunciar a un partido en casa. El propio club de la Comunidad Valenciana había propuesto llevar gratis a Miami a aquellos aficionados que quisieran ir a alentar al equipo, ofreciendo una compensación para aquellos abonados que no pudieran asistir.

La idea de llevar un partido de LaLiga al extranjero hubiera sido una novedad para la competición, pero no para el fútbol español, que desde hace siete años realiza la Supercopa de España fuera de sus fronteras, concretamente, en Arabia Saudita.

Llevar el fútbol más allá de la propia nación es algo que viene generando adeptos entre los organizadores. La Federación Italiana de Fútbol aprobó un partido de liga de la temporada regular entre el AC Milan y el Como, que se jugará en Australia en febrero de 2026, aunque el encuentro también está pendiente de una aprobación oficial.

