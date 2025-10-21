El gran maestro de ajedrez estadounidense Daniel Naroditsky muere a los 29 años

Por Hanna Park

Daniel Naroditsky, un gran maestro de ajedrez estadounidense que atrajo un gran número de seguidores en línea a través de sus juegos transmitidos en vivo y enseñanzas accesibles, murió a los 29 años.

El Charlotte Chess Center, una academia de ajedrez en Charlotte, Carolina del Norte, donde Naroditsky fue entrenador principal, anunció su fallecimiento el lunes en un comunicado en redes sociales. El anuncio no especificó la causa ni el lugar de su fallecimiento.

Con gran pesar, compartimos el inesperado fallecimiento de Daniel Naroditsky. Daniel fue un talentoso ajedrecista, comentarista y educador, y un miembro muy querido de la comunidad ajedrecística. También fue un hijo cariñoso, un hermano y un amigo leal para muchos, declaró el Centro de Ajedrez de Charlotte en un comunicado atribuido a la familia de Naroditsky.

Nacido y criado en el área de la bahía de San Francisco, Naroditsky comenzó a aprender ajedrez a los 6 años, iniciando un viaje que lo vería ganar el título de gran maestro, el título más alto otorgado por la Federación Internacional de Ajedrez a los mejores jugadores del mundo, antes de estar en el último año de la escuela secundaria, según el centro.

Su talento se hizo evidente desde muy joven: ganó dos campeonatos nacionales de su grado, y en quinto grado se convirtió en el jugador más joven en ganar el Campeonato K-12 de California. Ese mismo año, en noviembre de 2007, obtuvo reconocimiento internacional como campeón mundial juvenil de ajedrez sub-12, consolidándose como uno de los jóvenes talentos más prometedores del país.

Después de tomarse un año sabático para centrarse plenamente en el ajedrez, Naroditsky se matriculó en la Universidad de Stanford y se graduó con una licenciatura en Historia en 2019.

El fenómeno del ajedrez también mostró interés por enseñar el juego. El primero de sus dos manuales se publicó con tan solo 14 años, y se convirtió en colaborador habitual de la revista Chess Life y otras plataformas dedicadas al juego. The New York Times lo contrató como columnista de ajedrez en 2022.

Naroditsky también se ganó una gran cantidad de seguidores en sus plataformas en línea, consiguiendo casi medio millón de suscriptores en su canal de YouTube y 340.000 seguidores en Twitch. Su presencia en línea dio vida al juego para muchos, transmitiendo partidas en vivo y guiando a los espectadores en las jugadas clave, haciendo accesibles incluso las jugadas más complejas.

“¡Únete a mi stream para disfrutar de ajedrez genial, buena música y una comunidad increíble!”, escribió Naroditsky en su perfil de Twitch.

La Federación Internacional de Ajedrez publicó una declaración lamentando la muerte de Naroditsky y elogiándolo como “un talentoso jugador de ajedrez, comentarista y educador”.

El Campeonato de Ajedrez de Estados Unidos de 2025, que actualmente se celebra en St. Louis, se inauguró el lunes con un momento de silencio en memoria de Naroditsky, según Chess.com.

El Club de Ajedrez de Saint Louis llamó a Naroditsky “un pilar querido de la comunidad ajedrecística” cuya “pasión por el juego y compromiso con la enseñanza inspiraron a innumerables jugadores de todo el mundo”.

La familia de Naroditsky ha pedido privacidad tras su muerte, según el comunicado publicado por el Centro de Ajedrez de Charlotte.

“Recordemos a Daniel por su pasión por el ajedrez y por la alegría e inspiración que nos trajo a todos cada día”, dijo la familia en el comunicado.

