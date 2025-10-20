¿Qué está sucediendo para poner fin al cierre del Gobierno de EE.UU.? Nada

Análisis por Stephen Collinson, CNN

Los demócratas se dirigen a sus votantes, desesperados por que alguien dé la batalla. Los republicanos rara vez apelan más allá de su base. Y el presidente Donald Trump, supuestamente el mayor negociador del mundo, está desconectado.

Este estancamiento en Washington explica por qué no se vislumbra el fin de un cierre gubernamental, el segundo más largo, antes de la prevista salida de Trump a Asia a finales de semana para asistir a varias cumbres.

No hay indicios de que vaya a emular a su predecesor, el presidente Barack Obama, quien canceló una gira por la región en 2013 debido a un estancamiento similar.

Sin embargo, los costos del cierre parcial de las operaciones federales están aumentando.

Cientos de miles de empleados públicos están suspendidos. La administración ha despedido a varios miles más.

La mayoría de los especialistas que supervisan el arsenal nuclear estadounidense en la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NSA) recibieron notificaciones de suspensión este lunes.

Durante el fin de semana se reportó una mayor escasez de personal de control de tráfico aéreo, un ominoso presagio de posibles restricciones de viajes si el impasse se prolonga hasta el Día de Acción de Gracias.

Y el tiempo se agota para que expire el apoyo nutricional crítico para 42 millones de estadounidenses el próximo mes.

Se está infligiendo un sufrimiento considerable a los empleados federales con hipotecas y pagos de automóviles vencidos, y a millones de ciudadanos que dependen del Gobierno.

Pero aún no ha llegado a los líderes de ambos partidos con la suficiente intensidad como para obligarlos a negociar seriamente la reapertura. Tres semanas después, ninguna de las partes ha superado la primera etapa de la política de cierre: culpar a la otra.

Los demócratas han logrado utilizar el cierre del Gobierno para crear una plataforma para sus demandas de que los republicanos acepten extender los subsidios mejorados de la Ley de Atención Médica Asequible, sin los cuales millones de pólizas se dispararán en precio a fin de año.

“Este es el día 20 del cierre gubernamental impuesto por Trump y el Gobierno permanece cerrado porque los republicanos no tienen ningún interés en brindar atención médica asequible a los estadounidenses comunes”, declaró este lunes el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, a Erin Burnett de CNN. “Ese es el desafío que enfrenta el país ahora mismo”.

Pero ¿cómo convierten los demócratas su éxito en destacar un tema clave en una victoria política significativa?

Los republicanos no ceden ni un ápice en su negativa a negociar los subsidios del Obamacare hasta que el Gobierno se reabra, lo que priva a los demócratas de influencia.

Y las peticiones de algunos progresistas de la Cámara de Representantes de extender los subsidios por varios años antes de que finalice el impasse parecen bastante optimistas.

Los senadores demócratas centristas, que podrían estar buscando una salida, vieron su posición complicada este fin de semana por las protestas de “No Kings” contra Trump.

Difícilmente podrán llegar a un acuerdo que parezca una rendición ante el presidente después de que aproximadamente 7 millones de personas se levantaran de sus sofás el sábado para criticarlo como un aspirante a dictador.

Pero los intentos demócratas de separar a Trump, habitualmente ávido de acuerdos, de los republicanos en el Congreso hasta ahora han fracasado.

“¿Cuál es la salida? ¡Trump!”, dijo el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, en el podcast “The Checkup”, según una transcripción publicada por su oficina.

Pero los demócratas están teniendo menos éxito que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a la hora de convencer al comandante en jefe de que cambie de opinión.

Se espera que el mandatario almuerce con senadores republicanos en su nueva terraza “Rose Garden Club” en la Casa Blanca este martes, en una muestra de unidad republicana.

Mientras tanto, los republicanos disfrutan de sus apariciones diarias en los medios, en las que critican duramente a los demócratas por cerrar el Gobierno.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, mantuvo este lunes a sus redactores de discursos ocupados buscando nuevos superlativos, acusando a la oposición de llevar a cabo la maniobra política más egoísta y peligrosa de la historia del Congreso de Estados Unidos.

Pero Johnson no está más cerca de resolver el dilema del Partido Republicano.

¿Cómo puede el partido en el poder eludir la responsabilidad por los enormes aumentos en las primas del Obamacare si expiran los subsidios?

Esta dura realidad explica por qué los demócratas creen que Trump, ya culpado de los enormes recortes a Medicaid, podría finalmente rendirse.

Y los republicanos comprenden la amenaza política.

Durante el fin de semana, combinaron su disposición a hablar de una solución —si el Gobierno reabre— con un llamado a reformular la ley de salud, vigente desde hace 15 años, aunque nunca han propuesto un reemplazo viable.

“He dicho que estoy totalmente dispuesta a dialogar, pero no vamos a extender un programa plagado de fraude, despilfarro y abuso”, declaró la senadora de Alabama Katie Britt a Dana Bash en el programa “State of the Union” de CNN este domingo. “Nuestro sistema de salud está roto, el sistema que implementaron”, afirmó.

Esto solo aumentará la desconfianza de los demócratas ante un acuerdo.

La reforma de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) suena a un nuevo intento del Partido Republicano de eliminar definitivamente una ley que los conservadores han intentado erradicar desde que se propuso en la primera campaña del presidente número 44.

A falta de conversaciones serias para poner fin al cierre del Gobierno, los juegos políticos se están intensificando en el Capitolio.

Johnson mantiene la Cámara a oscuras, argumentando que sus miembros cumplieron con su deber al votar el mes pasado a favor de financiar temporalmente al aparato gubernamental, aparentemente ignorando todas las demás obligaciones de los representantes del pueblo.

“Me niego a permitir que volvamos a participar en nada hasta que el Gobierno vuelva a abrir”, declaró el presidente Johnson el domingo en el programa “This Week” de ABC News.

Una razón por la que Johnson podría no querer a sus miembros en la ciudad es que podrían arruinar su intento de reprimir la disidencia tras las quejas sobre el cierre de la Cámara de Representantes, provenientes de la representante Marjorie Taylor Greene y otros.

También se niega a juramentar a la nueva miembro demócrata Adelita Grijalva, quien ha prometido la firma decisiva para forzar una votación sobre la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein, hasta que la Cámara regrese a Washington.

Mientras tanto, los demócratas argumentan que, por terrible que sea el cierre, están aliviando una miseria aún mayor al luchar por extender los subsidios a la atención médica.

Curiosamente, las extremas realidades de la vida en el Washington de Trump podrían estar mitigando parte de la presión política que suele desencadenar el fin de los cierres.

Las licencias de trabajo de empleados federales no parecen tan extremos después de que miles de ellos ya fueran despedidos en la purga del Gobierno federal de Trump.

Y en un momento turbulento, cuando Trump intenta enviar tropas a las ciudades y publica extraños videos de IA, los rituales de un cierre gubernamental parecen rutinarios en comparación.

En una danza fútil y ya familiar, que probablemente no pasará desapercibida fuera del hemiciclo del Senado, el líder de la mayoría republicana, John Thune, sacó a votación este lunes por la noche un proyecto de ley provisional de financiación para reabrir el Gobierno.

Pero los demócratas se mantuvieron firmes por undécima vez, privando a la medida de los 60 votos necesarios para romper el filibusterismo.

Thune también podría presentar esta semana un proyecto de ley para pagar a los trabajadores esenciales que deben presentarse durante el cierre.

Esta medida podría poner a los demócratas en una situación difícil. Sin embargo, es probable que se opongan a cualquier medida que permita a Trump decidir qué empleados recibirán sus salarios.

Y en una señal de que no todos los conservadores están de acuerdo con el cambio de estrategia de su líder, el senador republicano de Alabama, Tommy Tuberville, argumentó el martes que el proyecto de ley podría reducir los incentivos para poner fin a la crisis.

Trump ya ha anunciado que su administración ha reasignado fondos existentes para pagar a personal militar y oficiales del FBI, dos de las pocas categorías de empleados públicos por las que parece preocuparse.

Su acción alivió una de las fuentes habituales de tensión política que suelen resolver los cierres. Ninguna de las otras está funcionando.

