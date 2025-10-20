El Servicio Secreto encuentra un puesto de caza “sospechoso” cerca de la zona de aterrizaje del Air Force One en Florida

Por Lauren Chadwick y Holmes Lybrand, CNN

El Servicio Secreto de EE.UU. encontró un puesto de caza “sospechoso” a la vista de la zona de aterrizaje del Air Force One en Florida antes de la llegada del presidente Donald Trump, el fin de semana, según declaró el director del FBI, Kash Patel, quien añadió que no había nadie en el puesto.

“Antes del regreso del presidente a West Palm Beach, el Servicio Secreto de EE.UU. descubrió lo que parecía ser un puesto de caza elevado dentro del campo de visión de la zona de aterrizaje del Air Force One”, declaró el director del FBI a Fox News Digital, confirmando posteriormente en redes sociales que “el FBI está investigando” lo que Patel denominó un “puesto sospechoso” cerca de la zona.

Un alto funcionario policial declaró a CNN que el puesto de caza se encontró frente al aeropuerto. Según la fuente, dado el estado del puesto, llevaba allí algún tiempo.

Los cazadores suelen instalar y abandonar puestos como el encontrado por las fuerzas del orden para volver a usarlos. Estos puestos suelen ser utilizados por cazadores con arco, especialmente en zonas boscosas y densas, y también pueden ser utilizados por personas que cazan con armas de fuego.

Según la fuente, actualmente no hay nada que indique que la plataforma se construyó para atacar al presidente.

El Servicio Secreto de EE.UU. confirmó que los equipos identificaron “objetos de interés” cerca del Aeropuerto Internacional de Palm Beach durante los preparativos de seguridad previos a la llegada del presidente Donald Trump.

“Durante los preparativos de seguridad previos a la llegada a Palm Beach, que incluyeron el uso de tecnología y barridos físicos exhaustivos, nuestros equipos identificaron objetos de interés cerca del Aeropuerto Internacional de Palm Beach”, declaró Anthony Guglielmi, jefe de Comunicaciones del Servicio Secreto.

“No se observaron impactos en los movimientos y no hubo personas presentes ni involucradas en el lugar. Si bien no podemos proporcionar detalles sobre los objetos específicos ni su propósito, este incidente subraya la importancia de nuestras medidas de seguridad multinivel. El FBI lidera la investigación y les remitiremos cualquier comentario adicional”.

El FBI y el Servicio Secreto no proporcionaron detalles adicionales sobre el incidente.

El anuncio de Patel y el Servicio Secreto se produce después de que Trump fuera blanco de dos intentos de asesinato durante su segunda campaña presidencial.

El mes pasado, Ryan Routh, acusado de intentar matar a Trump mientras jugaba golf en su campo de Florida el año pasado, fue declarado culpable de todos los cargos en su contra.

El presidente también resultó herido durante un intento de asesinato en julio de 2024 durante un mitin de campaña en Butler, Pensilvania.

El Servicio Secreto declaró posteriormente que el atentado contra la vida de Trump representó un “fallo operativo”, y múltiples informes encontraron “fallos en la comunicación, problemas tecnológicos y fallos humanos, entre otros factores contribuyentes”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.