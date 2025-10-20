Cuéntenos su experiencia como latino en EE.UU.

Por CNN Español

La comunidad latina en Estados Unidos es un motor de la economía, la cultura y la política en Estados Unidos. Hoy son el 20 % de la población estadounidense. Pero con frecuencia los latinos son representados como un solo tipo de personas. Por eso queremos conocer la diversidad de sus orígenes e intereses. ¿Quiénes son, de dónde vienen, cómo viven —y hacia dónde van— estos millones de voces que transforman el mapa de la nación?

Nos gustaría conocer su experiencia como latino en EE.UU. a través de esta encuesta:

