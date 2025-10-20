Barcelona vs. Olympiacos, por la Champions League 2025/2026: previa, posibles alineaciones, hora y cómo ver por TV e internet

Por Federico Leiva, CNN en Español

Envalentonado por la vuelta al triunfo en LaLiga, el FC Barcelona tiene la muy importante misión de retornar a la senda de la victoria en la Champions League. Los culés reciben este martes al Olympiacos de Grecia por la tercera jornada, con la obligación de sumar tres puntos si no quieren empezar a complicar su clasificación directa a los octavos de final del certamen.

El equipo blaugrana lleva un triunfo y una derrota en la competición, producto de un 2-1 a domicilio ante Newcastle y un 1-2 agónico ante el PSG en España, que lo tienen momentáneamente en puestos de playoffs para ingresar a octavos. Por eso urge la victoria, ya que luego será turno de visitar a Brujas y al Chelsea en forma consecutiva.

La mejor noticia para los catalanes es la vuelta al primer equipo de Lamine Yamal, quien venía de no jugar en las últimas presentaciones producto de una molestia física que también lo privó de acudir a las Eliminatorias de la UEFA con la selección de España. Mejor aún, Yamal volvió en un nivel alto, y terminó asistiendo a Pedri en el primer gol del Barcelona ante el Girona el fin de semana, en lo que acabó siendo un sufrido y agónico triunfo por 2 a 1.

Los culés están lejos de la mejor versión que se espera del equipo, donde les cuesta convertir y, en contrapartida, les convierten con facilidad: la última portería imbatida del equipo español fue hace más de un mes, en un 3-0 ante Getafe. Luego vinieron Real Oviedo, Real Sociedad, Paris Saint-Germain, Sevilla y Girona, todos con goles a favor.

En frente tendrá a un equipo que no conoce la victoria. Olympiacos no pasó del empate ante el debutante Pafos FC en la primera jornada (jugando más de 70 minutos con un futbolista más) y luego tuvo una derrota lógica visitando al Arsenal de Inglaterra.

Hay varias dudas en el equipo de Hansi Flick, ya que no puede descuidar el clásico ante el Real Madrid del fin de semana, donde una derrota podría alejarlo demasiado del liderato (hoy está dos puntos abajo del Merengue).

FC Barcelona: Wojciech Szczęsny; Jules Kounde, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin; Marc Casado, Frenkie De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermín y Marcus Rashford.

Olympiacos: Konstantinos Tzolakis; Lorenzo Pirola, Panagiotis Retsos, Costinha, Francisco Ortega; Santiago Hezze, Dani García, Daniel Podence, Chiquinho; Gelson Martins y Ayoub El Kaabi.

12:45 p.m. de Miami.

1:45 p.m. de Buenos Aires.

11:45 a.m. de Bogotá.

10:45 a.m. de Ciudad de México.

6:45 p.m. de Madrid.

En Estados Unidos: TUDN, Paramount+, Univision y Amazon Prime Video.

En Argentina: Fox Sports y Disney+.

En Colombia: ESPN y Disney+.

En México: Caliente TV.

En España: Movistar Liga de Campeones.

